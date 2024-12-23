На ВДНХ появились автономные роверы

На территории инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в качестве обучающего инструмента для подготовки специалистов по направлению робототехники начали применять автономные роверы московской компании «Дронсхаб Групп». Платформы, предназначенные для охраны, патрулирования территорий, перевозки грузов массой до 300 кг будут использоваться в Международном учебном центре беспилотной авиации Максима Кондратьева. Об этом CNews сообщили представители компании «Дронсхаб Групп».

В рамках обучения специалистов в области робототехники в Международном учебном центре беспилотной авиации будут использоваться роверы «Пиранья» и Cargo Unit.

Автономный ровер «Пиранья» – российская роботизированная платформа с отечественным конструктивом и программным обеспечением. Платформа предназначена для решения комплексных задач по патрулированию, охране территорий, мониторинга и инспекции промышленных объектов.

Ровер оснащен узлами и комплектующими собственного производства компании «Дронсхаб Групп» – бортовым управляющим комплексом, а также дифференциалом с редуктором, и способен перевозить до 300 кг груза, тянуть за собой порядка 500 кг, и выполнять задачи, находясь в движении до 8 часов. На данный момент, это самый мощный и современный ровер из представленных на нашем рынке.

Cargo Unit – также российская роботизированная электрическая платформа для перевозки грузов массой до 150 кг, работы на складах, предприятиях, транспортных компаниях. Платформа способна работать до 6 часов без подзарядки.

Обе модели роверов могут управляться удаленно через дистанционные каналы связи за тысячи километров от местонахождения оператора, а также осуществлять автономное передвижение и выполнение задач, имеют функцию авторизации пользователей, а развитый интерфейс АРМ оператора позволяет одному человеку контролировать работу одновременно нескольких роверов.