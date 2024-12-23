Кондратьев Максим
|23.12.2024
|На ВДНХ появились автономные роверы 1
|20.09.2023
|Россиянам разрешат «сбивать» БПЛА 1
Кондратьев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Техключи.рф 2 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
|Droneshub - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб 3 1
|МегаФон 8805 1
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
|Ряшин Николай 8 1
|Плахотный Павел 5 1
|Камнев Павел 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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