Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190349
ИКТ 14684
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3551
Системы 26598
Персоны 82739
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1271
ИАА 742
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Лаборатория будущего


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.02.2026 В России локализовано производство основных комплектующих для БПЛА 1
31.10.2025 В России МЧС испытало БПЛА для тушения пожаров в высотных зданиях 1
14.10.2025 Власти России хотят резко сократить госзаказ на БПЛА 2
25.09.2024 На защиту российских аэропортов от БПЛА выделили 11 миллиардов 1
28.06.2024 Художники России, объединяйтесь! 1
13.06.2024 Минпромторг построит государственные полигоны, где будет тестироваться оборудование для выпуска электроники 1
30.05.2024 Власти заказали за миллиард систему для взлома и перехвата БПЛА 1
20.09.2023 Россиянам разрешат «сбивать» БПЛА 1
04.09.2023 Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА 1
27.08.2018 Российского робота продали в ОАЭ ремонтировать государственные ЛЭП 1
02.11.2017 Резидент «Сколково» будет диагностировать линии электропередачи в Саудовской Аравии 2
19.01.2015 «Сколково»: Сколковский робоцентр — история штучных проектов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Лаборатория будущего и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Викрон 5 1
Индустриальные дроны 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 1
МегаФон 10080 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3319 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 166 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 66 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 126 1
Завод Протон Зеленоград 11 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
CyberTek Lab - Кибертех Лабс 1 1
Флай дрон - Fly Drone 22 1
BTLab 14 1
Русдронопорт 10 1
Техключи.рф 2 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 4
АСИ - Центр развития креативной экономики 2 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 1
DEWA - Dubai Electricity and Water Authority 4 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 48 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 117 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 661 1
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 12 1
Винзавод - Центр современного искусства 12 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3511 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6337 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 704 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 371 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13027 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5318 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1484 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2093 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 142 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 20 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
ТСХР - Творческий союз художников России 5 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3363 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73759 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18699 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 263 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31995 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1216 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
БПЛА - анти-БЛА - Системы противодействия БПЛА (дронам) - Антибеспилотные авиационные системы - Детектор дронов (антидрон) 17 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 202 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5977 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 174 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4129 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 84 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 568 1
5G NR - 5G New Radio 83 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 301 1
Экзоскелет - Exoskeleton 110 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 702 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 429 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 712 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Data monetization - Монетизация данных 1837 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 1
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 57 1
FreePik 1496 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 2
Лаборатория будущего - Канатоход 2 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 1
NVision Барьер 734 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 1
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 36 1
Художники/Artists - Всероссийская платформа Artists - Художники.РФ 2 1
Камнев Павел 8 6
Ряшин Николай 15 3
Лемех Александр 2 2
Троценко Софья 2 1
Чагина Сабина 1 1
Чекушов Роман 3 1
Кострюкова Александра 1 1
Путин Владимир 3382 1
Кривозубов Павел 27 1
Новиков Андрей 33 1
Петров Алексей 34 1
Ливанов Дмитрий 59 1
Дитрих Евгений 15 1
Шевелев Илья 2 1
Ефимов Альберт 43 1
Худяков Константин 9 1
Мещеряков Арсений 4 1
Бойко Алексей 109 1
Каниовский Александр 4 1
Сафронов Евгений 8 1
Володин Борислав 2 1
Ковлягина Татьяна 8 1
Плахотный Павел 5 1
Маркин Дмитрий 5 1
Карпушкин Иван 2 1
Омельченко Юрий 3 1
Кондратьев Максим 2 1
Дацыков Дмитрий 6 1
Намаконов Игорь 2 1
Пономарева-Коржевская Вероника 2 1
Брусникина Валерия 2 1
Рублева Юлия 1 1
Канавин Николай 1 1
Першин Сергей 1 1
Березкина Инна 1 1
Ковылина Елена 1 1
Гольников Валерий 2 1
Ханкин Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158279 11
Россия - УФО - Екатеринбург 4322 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53571 2
Европа 24678 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46083 2
Япония 13566 2
Россия - УФО - Свердловская область 1793 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18354 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1164 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18791 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3208 1
Израиль 2788 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
Ближний Восток 3051 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 442 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2237 1
Саудовская Аравия - Королевство 639 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1713 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 688 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 182 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 916 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 47 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1334 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3673 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 431 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3746 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 620 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 547 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1788 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Visionary - Визионер - Визионерство 125 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Льготы - Льготный лизинг 10 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Здравоохранение - Реабилитация 419 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 294 1
Ведомости 1293 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1162 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2204 1
Известия ИД 717 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1115 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1296 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 288 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 681 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
РАХ - Российская академия художеств 11 1
Автоматическое техническое обслуживание электрических сетей 1 1
УМЭФ - Уральский молодежный энергетический форум 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
День молодёжи - 27 июня 1003 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418199, в очереди разбора - 726362.
Создано именных указателей - 190349.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще