ТСХР Творческий союз художников России


СОБЫТИЯ


21.01.2026 Каждый второй зуммер консультируется с ИИ перед покупкой одежды 1
28.06.2024 Художники России, объединяйтесь! 1
19.04.2023 Россияне стали чаще покупать мебель в интернете 1
20.12.2012 На празднике «Крок» украли картины знаменитого художника 1
21.05.2004 Мобилография - новый вид искусства 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ТСХР и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная платформа - 55 1
Dell EMC 5101 1
IBM - International Business Machines Corp 9561 1
Meta Platforms - Facebook 4543 1
Yandex - Яндекс 8543 1
Лаборатория будущего 11 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 129 1
Telegram Group 2610 1
Крок - Croc 1815 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
Ярославский художественный музей 1 1
Винзавод - Центр современного искусства 12 1
АСИ - Центр развития креативной экономики 2 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 72 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 20 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 234 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
Союз художников России 5 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1725 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18452 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 837 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5743 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 317 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 886 1
Художники/Artists - Всероссийская платформа Artists - Художники.РФ 2 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 216 1
Худяков Константин 9 2
Резван Дмитрий 1 1
Володин Борислав 2 1
Сафронов Евгений 8 1
Тараба Вероника 29 1
Мещеряков Арсений 4 1
Ханкин Дмитрий 2 1
Гольников Валерий 2 1
Ковылина Елена 1 1
Березкина Инна 1 1
Першин Сергей 1 1
Канавин Николай 1 1
Рублева Юлия 1 1
Брусникина Валерия 2 1
Пономарева-Коржевская Вероника 2 1
Намаконов Игорь 2 1
Маркин Дмитрий 5 1
Круталевич Светлана 1 1
Омельченко Юрий 3 1
Жернова Ирина 1 1
Карпушкин Иван 2 1
Чагина Сабина 1 1
Троценко Софья 2 1
Кармишин Дмитрий 26 1
Васильев Дмитрий 71 1
Петров Алексей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 157794 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45966 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18718 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Европа 24658 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 2
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Visionary - Визионер - Визионерство 125 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 1
Образование в России 2560 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
НКО - Некоммерческая организация 593 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 17 1
BCG - Boston Consulting Group 112 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 18 1
РАХ - Российская академия художеств 11 1
РГХПУ им. Строганова - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова - Университет Строганова - МГХПА - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1283 1
