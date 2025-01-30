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Эвотор Платформа ОФД Чек индекс


Чек Индекс  - аналитический ресурс компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных страны, ежедневно принимает по 55 - 57 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России, покрытие 30% всех касс и розничного оборота РФ). Для анализа использует агрегированную обезличенную информацию о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) торговли, сферы услуг. Аналитические модели работают на базе 90 млрд чеков в системе BigData компании и накопленной экспертизе. 


30.01.2025 Игровая индустрия в 2024 г.: рост покупок и апгрейдов ПК 2
01.11.2024 Компьютеры снова становятся роскошью. Цены на комплектующие опередили инфляцию и продолжают расти 2
13.02.2024 Сколько мужчины и женщины тратят на свидания — исследование 1
30.11.2023 Спрос на смартфоны за год вырос на треть 2
13.07.2023 Россияне купили в два раза больше умных ламп, чем в 2022 году 2
02.06.2023 «Платформа ОФД» сфокусировалась на сервисах для цифровизации бизнеса 1
19.04.2023 Россияне стали чаще покупать мебель в интернете 3
29.03.2023 В России взрывной рост любви к виниловым пластинкам. Продажи взлетели в два раза 1
17.11.2022 Спрос на фитнес-трекеры среди россиян упал на 19% в 2022 году 2
08.11.2022 Вырос спрос на товары для офиса: ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры. Бумага подешевела на четверть 2

Публикаций - 10, упоминаний - 18

Эвотор и организации, системы, технологии, персоны:

Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 116 8
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