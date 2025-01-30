Эвотор Платформа ОФД Чек индекс
Чек Индекс - аналитический ресурс компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных страны, ежедневно принимает по 55 - 57 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России, покрытие 30% всех касс и розничного оборота РФ). Для анализа использует агрегированную обезличенную информацию о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) торговли, сферы услуг. Аналитические модели работают на базе 90 млрд чеков в системе BigData компании и накопленной экспертизе.
Эвотор и организации, системы, технологии, персоны:
|Кармишин Дмитрий 26 2
|Домарев Дмитрий 11 1
|Celentano Adriano - Челентано Адриано 1 1
|Rodrigo Olivia - Родриго Оливия 1 1
|Круталевич Светлана 1 1
|Круг Михаил 4 1
|Кулакова Елена 1 1
|Расстрыгин Игорь 1 1
|Махлаюк Артур 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
|Ведомости 1004 1
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