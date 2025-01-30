Чек Индекс - аналитический ресурс компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных страны, ежедневно принимает по 55 - 57 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России, покрытие 30% всех касс и розничного оборота РФ). Для анализа использует агрегированную обезличенную информацию о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) торговли, сферы услуг. Аналитические модели работают на базе 90 млрд чеков в системе BigData компании и накопленной экспертизе.