Рынок бытовой техники и электроники: охлаждение в офлайне и сегментация спроса в онлайне

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» изучили ситуацию на рынке бытовой техники и электроники в России. Сегмент показывает интересную динамику: покупок в офлайн-магазинах становится меньше, а онлайн-продажи растут. Россияне используют интернет-площадки, чтобы максимально сэкономить, и осознанно инвестируют в технологически продвинутые гаджеты. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Покупки переходят в онлайн

Общая картина на рынке свидетельствует о сдержанности потребления. По оценке «Чек Индекса», в июне — августе 2025 г. число покупок бытовой техники снизилось на 3% год к году, а средний чек вырос на 10%, до 8 984 руб. Покупок электроники стало на 4% меньше, средний чек увеличился на 12%, до 10 320 руб. При этом общее число покупок непродовольственных товаров снизилось на 3%, средний чек вырос на 6% и составил 3 423 руб.

«Переход граждан к более консервативной стратегии трат и накоплений влияет на потребительские тренды. Наблюдается заметное снижение числа покупок в непродовольственных категориях, в том числе в сегменте бытовой техники и электроники. Многие откладывают такие траты или предпочитают делать накопления и открывают банковские вклады. Уменьшение числа покупок в непродовольственных категориях фиксируется прежде всего в офлайне», — сказал Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД».

Однако с развитием омниканальных трендов заметно увеличивается доля онлайн-продаж, отмечают в «Чек Индексе». В частности, доля кассовых устройств в секторе e-commerce в 2025 г. приближается к 10% от всех ККТ, а доля чеков превысила 20%.

Цифровизация стимулирует онлайн-продажи

Данные «ЮKassa» подтверждают, что сокращение офлайн-активности сопровождается ростом в онлайне. По оценке «ЮKassa», этим летом оборот в сегменте бытовой техники в интернете вырос на 36% год к году, число оплат увеличилось на 47%, при этом средний чек снизился на 8%, до 15 651 руб. Такая динамика отражает принципиально новую модель поведения: потребители делают покупки чаще, но выбирают более доступные товары, сравнивают разные предложения и ищут скидки. Фактически это переход к модели умного потребления, когда онлайн-платформа используется как инструмент для максимальной экономии.

«Ключевой драйвер роста онлайн-продаж — цифровизация покупательских привычек. Онлайн-каналы предоставляют потребителям возможность детально сравнивать характеристики товаров и цены, что особенно важно для технически сложных товаров. Дополнительным стимулом онлайн-рынка служат программы трейд-ин и рассрочки, которые активно развивают интернет-ритейлеры. Производителям и продавцам придется адаптироваться под новую реальность осознанного потребления», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

В то же время в категории бытовой электроники наблюдается несколько иная картина. По сравнению с летом 2024 г. оборот этого сегмента в «ЮKassa» вырос на 31%, число оплат — на 17%, а средний чек — на 12%, до 14 556 руб. Более сдержанный рост числа транзакций при увеличении среднего чека говорит о том, что покупатели готовы инвестировать в более дорогие смартфоны, мощные ноутбуки и современные гаджеты и идут за этим в онлайн. Ключевую роль в сегменте электроники играют не столько скидки, сколько доступ к широкому ассортименту, новинкам и подробным характеристикам, которые позволяют сделать взвешенный выбор в пользу более производительного устройства.

«Мы наблюдаем не просто общий переход в онлайн, а глубокую сегментацию потребительского поведения. На интернет-площадках для одной категории товаров решающим фактором становится цена, а для другой — технологическое превосходство и функциональность», — отметила Ирина Полякова.