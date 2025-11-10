На всех не хватает. Одна из крупнейших стран мира ограничила продажу гражданам оперативной памяти и SSD

В Японии введены ограничения на продажу ОЗУ и твердотельных накопителей. Жесткие диски тоже зацепило. Магазины пошли на это во избежание опустошения полок на фоне дефицита, и чтобы никто не скупал их партиями и потом не занимался перепродажей. Лимиты введены пока лишь в нескольких торговых точках, но другие могут последовать за ними.

SSD по талонам

Японские магазины техники начали вводить ограничения на количество SSD-накопителей и планок оперативной памяти, которые может приобрести один покупатель, пишет Tom’s Hardware. Это прямое следствие их дефицита, вызванного бумом искусственного интеллекта по всему миру – его инфраструктура поглощает гигантское количество твердотельных накопителей и специальной памяти из-за чего производители DRAM переключаются на ее производство, выпуская потребительские DDR4 и DDR5 по остаточному принципу.

То же касается и жестких дисков. Проигрывая SSD в плане надежности и скорости работы, они вмещают больше информации за те же деньги. Теперь и они подпадают под ограничения в магазинах Японии.

Япония – одна из крупнейших стран мира по населению. К концу 2025 г. в ней проживало более 122 млн человек. Для сравнения, население России – около 144 млн человек.

Пример подан

На момент выхода материала купить SSD, HDD или RAM без каких-либо лимитов можно было почти во всей Японии. Однако прецедент создан – несколько магазинов в квартале Акихабара в Токио ввели ограничения, и есть вероятность, что другие точки продаж последуют их примеру.

freepik Даже медленные SSD с подключением по SATA тоже в дефиците

Так один из магазинов продает максимум по восемь накопителей или планок памяти в одни руки, и это еще весьма щедрое предложение. Его прямой конкурент готов продать не более двух SSD, HDD или планок ОЗУ одному покупателю.

Исключение, и то весьма условное, делается лишь для тех, кто пришел купить готовый компьютер. Они могут договориться с продавцами об увеличении лимитов, но нет гарантии, что у них это получится.

Никто не любит пустые полки

Как пишет Tom’s Hardware, причина нововведений в том, что магазины не получили ожидаемого количества накопителей и оперативной памяти от своих поставщиков, тогда как их запасы уже на исходе. Сообщается, что дистрибьюторы приостанавливают отгрузки, и что пока нет четких прогнозов относительно того, когда поставки вернутся к норме.

По мнению экспертов Tom’s Hardware, все это всенепременно приведет к росту цен на SSD, HDD и ОЗУ. Первыми, по кому ударит новая реальность, станут сборщики ПК и компьютерные энтузиасты, ищущие высокопроизводительные компоненты.

В некоторых регионах мира накопители и оперативная память уже продемонстрировали 100-процентный рост цен. Иными словами, те, кто не успел купить нужный накопитель и модуль RAM раньше, будет вынужден заплатить за него две цены.

Нажиться на потребителях

Производители уже увидели в нынешнем кризисе золотую жилу для себя. Мало того, что они с легкостью сбывают продукцию в сферу искусственного интеллекта, так они еще и на обычных пользователях хотят заработать.

Для примера, компания SanDisk поднимает цены на флэш-память на 50%. Производитель мини-компьютеров Minisforum, чьи ПК продаются и в России, намерен повысить цены на все свои модели с SSD, ссылаясь на некий значительный рост затрат.

Также в конце сентября 2025 г. CNews писал, что компания Samsung почти на треть повышает цены на модули памяти DRAM. Чипы NAND выросли в цене на 10%. Samsung – это один из крупнейших в мире вендоров таких микросхем, ее продукция стоит в твердотельных накопителях популярных брендов, а также на большинстве планок оперативной памяти. Рост отпускных цен на микросхемы памяти приведет к удорожанию SSD и RAM.

Возврат в прошлое не поможет

По данным Tom’s Hardware, спастись от роста цен на оперативную память не поможет даже добровольное возвращение к стандарту DDR4, который нынче используется исключительно в устройствах начального уровня. В 2020 г. его активно вытесняет DDR5.

Сэкономить, перейдя на DDR4, не выйдет, поскольку поставки этих чипов тоже начали сокращаться. И здесь основная причина не в искусственном интеллекте, а в стремительном устаревании самого стандарта – производители снижают объемы производства такой памяти в угоду более современной и популярной DDR5.

Это означает, что компании, все еще использующие DDR4 в своих устройствах, сейчас активно создают запасы этой памяти. А это еще дополнительно провоцирует дефицит и, следовательно, ведет к росту цен.

Аналитики Tom’s Hardware уверены, что на рынке сформировался идеальный шторм, сочетающий в себе рост спроса и сокращение предложения, Даже если производители хотят увеличить производственные мощности, строительство новых заводов, способных выпускать больше микросхем памяти и хранения данных, занимает годы. Кроме того, существует призрак пузыря искусственного интеллекта, в котором многие эксперты утверждают, что мы уже находимся в нем , и его крах — лишь вопрос времени . В связи с этим компании могут отказаться от агрессивного расширения, поскольку спрос может исчезнуть в любой момент.