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Металлы Золото Gold

Металлы - Золото - Gold


17.02.2021 Мобильное приложение «Пятерочки» завоевало серебро в конкурсе «Золотое приложение»
25.03.2020 «Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру»
17.05.2019 В России посадили хакера, тратившего украденные миллионы на иномарки и золотые слитки
24.10.2017 «Облакотека» обеспечила резервирование данных завода «Золотые луга»
31.01.2017 В России выпущены «золотые» iPhone с портретами Путина и Трампа. Цена
16.12.2014 «Золотые Луга» внедрили BI-систему на базе QlikView
16.03.2013 "Два мира II. Золотое издание" в продаже
05.03.2013 "Два мира II. Золотое издание" 15 марта
01.10.2012 Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Международной олимпиаде по информатике
29.06.2012 Наночастицы золота распаковывают ДНК
18.04.2012 Медно-золотые наночастицы превратят СО2 в топливо
27.09.2011 "Sid Meier’s Civilization V. Золотое издание" в печати
17.08.2011 "Европа III. Золотое издание" в печати
03.08.2011 "Европа III. Золотое издание" скоро
09.12.2010 Microsoft вернул «золотые» статусы российским партнерам
10.09.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в продаже
31.08.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в печати
13.05.2010 "Ведьмак. Золотое издание" в продаже
22.04.2010 Золотые издания Baldur's Gate и Icewind Dale в продаже
19.04.2010 "Mount & Blade. Огнём и мечом. Золотое издание" в мае
25.03.2010 "ANNO 1404. Золотое издание" и "ANNO 1404. Венеция" в продаже
26.02.2010 "ANNO 1404. Золотое издание" и "ANNO 1404. Венеция" скоро в продаже
03.02.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в России
24.09.2009 «Сбербанк» купил «золотую акцию» «Яндекса»
26.01.2009 "Mass Effect. Золотое издание" в марте
16.01.2009 Наночастицы золота помогут в лечении рака
01.04.2008 Обнаружено самое древнее золотое украшение в Америке
28.12.2007 "Oblivion. Золотое издание" в продаже
18.12.2007 В Китае обнаружены самые древние весовые золотые монеты
18.12.2007 "Oblivion. Золотое издание" в печати
21.11.2007 "Oblivion. Золотое издание" от 1С
07.11.2007 "Parkan. Золотое издание" в печати
17.10.2007 Обзор «Кодекс войны». В погоне за «золотом»
15.10.2007 Virtua Fighter 5 уходит на золото
13.09.2007 Project Gotham Racing 4: "На золото", Видео, Скриншоты и многое другое
12.09.2007 Превью Age of Conan: Hyborian Adventures. Кровью и золотом
24.08.2007 "Агрессия" отправлена "на золото"
01.06.2007 "Rise of Nations. Золотое издание" в продаже
24.05.2007 "Rise of Nations. Золотое издание" в печати
30.03.2007 "The Settlers. Наследие королей: Золотое издание"

Публикаций - 1009, упоминаний - 1074
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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