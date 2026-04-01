Металлы - Золото - Gold

Ювелирный завод Grant представил золотую брошь с бриллиантами и Wi-Fi роутером технологии беспроводной связи. Об этом CNews сообщили представители Grant. Изделие выполнено из белого золота 585 пробы и украшено крупным природным бриллиантом в центре. Композицию дополняют четыре золотые «антенны» с камнями меньшего размера, а также декоративный индикатор сигнала в форме трёх полукругов. По заявленным характеристикам, брошь обеспечивает скорость передачи данных до 100 М

«Золотое яблоко» упростило вход для покупателей благодаря «Газпром ID» Компания «Золотое яблоко» объявила о добавлении сервиса авторизации «Газпром ID». Теперь клиенты бьюти-ретейлера могут входить в личный кабинет и оформлять заказы всего за несколько кликов. Простая систе

«Золотое Яблоко» и «ЮMoney» выяснили, что российские компании хотят дарить своим сотрудникам Бьюти-ретейлер «Золотое Яблоко» и финтех-компания «ЮMoney» провели совместное исследование о корпоративных подарках на Новый год и гендерные праздники, сравнив ожидания сотрудников с планами работодателей. Под

«Золотое Яблоко» запускает безналичные чаевые курьерам и сотрудникам магазинов «Золотое Яблоко» внедряет в мобильное приложение функцию безналичных чаевых. Уже сейчас клиенты, довольные доставкой, могут оставить чаевые курьерам, а в декабре планируется запуск чаевых для ка

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Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото Билайн запустил для пользователей своей молодежной платформы «план б.» обмен неиспользованных гигабайт интернета на «золото». Речь идёт не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным

Миллениалы — «золотое поколение» для работодателей, а с поколением Z бизнесу приходится непросто ность. Важнее всего социальный пакет (33%) и стабильность (31%). Карьерные перспективы и обучение имеют значение лишь для 6% и 9% представителей этой группы соответственно. «Миллениалы сегодня стали «золотым стандартом» для работодателей — они стабильны, мотивированы и хорошо адаптируются к корпоративной культуре. Но именно поколение Z, которое вызывает наибольшие трудности у бизнеса, будет

«Золотое Яблоко» запустит онлайн-продажи в Шанхае Ритейлер «Золотое Яблоко» объявил о планах выйти на рынок Китая. В 2026 г. компания откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае — одном из крупнейших городов мира с населением более 30 млн человек

«Золотое Яблоко» внедрило «биржу труда» собственной разработки Бьюти-ретейлер «Золотое Яблоко» разработал специальную платформу для управления графиком работы сотрудников магазинов, складов и контакт-центра — биржу смен. Система работает на базе методов машинного обучения

Российские школьники получили две золота и две серебра на международной олимпиаде по информатике tics, IOI), завершившейся в городе Сукре (Боливия), четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали, сообщается на официальном сайте Правительства России. Состяз

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Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию ди университетских команд ICPC (International Collegiate Programming Contest) за 2023 г. И получили золотые медали в 46 финале. Последние этапы чемпионата сразу за 2022-2023 гг. (46 и 47 финал,

Российские школьники завоевали все золотые медали на международной олимпиаде по информатике де по информатике (IOI) в Венгрии, российские школьники повторили успех 2019 г. Они получили четыре золотые медали из четырех возможных. 35-я IOI завершилась 4 сентября 2023 г., сообщается на с

«Сбер» предлагает бизнесу купить золото в цифровом формате «Сбер» объявил о начале выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на золото. Выпуск будет осуществляться на собственной блокчейн-платформе. У инвесторов появится возможность приобрести аналог традиционного инструмента, обезличенного металлического счета, в ци

Более 40 изобретений получили золотые медали первого международного форума IN’HUB юри, состоящее из ученых, инвесторов и инновационных предпринимателей, выбрало победителей конкурса инновационных проектов в двух номинациях: «Начинающие изобретатели» и «Опытные изобретатели». Всего золотые медали форума получило 40 человек, в том числе школьники. На открытии губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил надежду, что форум даст новый виток развития диалогу межд

Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике шей страны на Международной олимпиаде по информатике, уже доказали свой потенциал». Также по четыре золотые медали получили школьники из Японии и Китая. У американских старшеклассников, как и у

Мобильное приложение «Пятерочки» завоевало серебро в конкурсе «Золотое приложение» Мобильное приложение торговой сети «Пятерочка» получило «серебро» конкурса «Золотое приложение» в номинации «Еда и напитки». Торжественная церемония награждения лауреатов конкурсов «Золотой сайт» и «Золотое приложение» прошла 12 февраля 2021 года в Москве. «Пяте

«Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру» На маркетплейсе «Беру» появился ассортимент парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко». Он представлен в различных категориях: парфюмерия, уходовая и декоративная косметика, азиатская косметика, люксовая косметика, бытовая химия и аксессуары. Об этом CNews сообщил

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В России выпущены «золотые» iPhone с портретами Путина и Трампа. Цена В России появились «золотые» iPhone с Путиным и ТрампомВ России выпущен набор роскошных iPhone 7 в корпусах из драгоценных металлов с выгравированными портретами Президента России Владимира Путина и Президента США

«Золотые Луга» внедрили BI-систему на базе QlikView Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и компания BI Consult завершили внедрение отраслевого аналитического решения на платформе QlikView в компании «Золотые Луга» — производителе молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Об этом CNews сообщили в Qlik. Рост объемов производства компании «Золотые Луга» обусловил необход

"Два мира II. Золотое издание" в продаже Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу полного издания ролевой игры "Два мира II" от немецкой компании TopWare Interactive."Два мира II. Золотое издание" поступила в продажу полностью на русском языке в джевел-упаковке. Помимо оригинальной игры, в издание входят дополнения "Пираты Летучей крепости" и "Оборона замка".Особенности

"Два мира II. Золотое издание" 15 марта Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что 15 марта на полки магазинов отправится полное издание ролевой игры "Два мира II" от немецкой компании TopWare Interactive."Два мира II. Золотое издание" поступит в продажу в джевел-упаковке и будет целиком переведено на русский язык. Помимо оригинальной игры в издание войдут дополнения "Пираты Летучей крепости" и "Оборона замка

Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Международной олимпиаде по информатике щила о том, что сборная школьников из России заняла первое место на XXIV Международной олимпиаде по информатике (IOI), проходившей в Италии. Впервые за восемь лет российские школьники выиграли четыре золотые медали. Международная Олимпиада по информатике (International Olympiad in Informatics или IOI) – это один из самых престижных в мире ежегодных конкурсов по программированию, который про

Наночастицы золота распаковывают ДНК ные работали над совершенствованием методов упаковки генетического материала для использования в генной терапии, которая решает медицинские проблемы с помощью изменения ДНК в соответствующих клетках. Наночастицы золота способны распаковывать ДНК Исследовательская группа изготовила наночастицы золота диаметром около 1,5 нанометров и ввела их в раствор, содержащий двухцепочечную ДНК. Н

Медно-золотые наночастицы превратят СО2 в топливо и появляются нежелательные побочные продукты, такие как окись углерода и муравьиная кислота. Медно-золотые наночастицы способны превращать углекислый газ в топливо Исследователи из Массачусетс

"Sid Meier’s Civilization V. Золотое издание" в печати Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что в печать отправлено "Sid Meier’s Civilization V. Золотое издание" от Firaxis Games и 2K Games. В продажу оно поступит 7 октября 2011 года.В российское издание вошла Sid Meier’s Civilization V — последняя на сегодняшний день часть прославленно

"Европа III. Золотое издание" в печати "1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать сборника "Европа III. Золотое издание" (оригинальное название — Europa Universalis III Chronicles, разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive). В продажу он поступит 26 августа 2011 года.В издание войду

"Европа III. Золотое издание" скоро "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios выпустят сборник "Европа III. Золотое издание" (оригинальное название — Europa Universalis III Chronicles, разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive). В продажу он поступит 26 августа 2011 года.В издание войду

Microsoft вернул «золотые» статусы российским партнерам уса Microsoft Gold Certified с уточнением, что статус действует до перерегистрации партнера в программе», - заявили CNews в Microsoft сегодня. Таким образом, в тендерах, к которым допускаются только «золотые» партнеры Microsoft, на данный момент смогут принимать участие партнеры со статусом как в рамках новой (Gold Competency), так и старой партнерской программы (Microsoft Gold Certified Pa

"Fallout 3. Золотое издание" в продаже "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу проекта "Fallout 3. Золотое издание" (оригинальное название — Fallout 3: Game of the Year Edition, разработчик и зарубежный издатель — Bethesda Softworks).В "Fallout 3. Золотое издание" входит русская верси

"Fallout 3. Золотое издание" в печати "1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта "Fallout 3. Золотое издание" (оригинальное название — Fallout 3: Game of the Year Edition, разработчик и зарубежный издатель — Bethesda Softworks).В "Fallout 3. Золотое издание" входит русская верси

"Ведьмак. Золотое издание" в продаже Компания "Новый Диск" сообщает о том, что 13 мая 2010 года в продажу поступила игра "Ведьмак. Золотое издание". Обновленное издание прославленной игры "Ведьмак" дарит возможность вновь прикоснуться к легенде. Геральт и его друзья возвращаются в уже полюбившихся и совершенно новых приклю

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"Mount & Blade. Огнём и мечом. Золотое издание" в мае "1С-СофтКлаб" и Snowball Studios выпустят в России проект "Mount & Blade. Огнём и мечом. Золотое издание" (разработчики: студия "СiчЪ", Snowberry Connection и TaleWorlds).Релиз улучшенной и дополненной версии популярной ролевой игры запланирован на 14 мая этого года."Mount & Blade.

"ANNO 1404. Золотое издание" и "ANNO 1404. Венеция" в продаже Компания "Новый Диск" сообщает о том, что 25 марта 2010 года в продажу поступили сборник "ANNO 1404. Золотое издание" и дополнение "ANNO 1404. Венеция". Пока короли столетиями воевали за европейские земли, Венеция превратилась в величайший город своего времени. Хитрые и коварные дожи сделали в