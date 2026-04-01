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Металлы Золото Gold
СОБЫТИЯ
|01.04.2026
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Ювелирный завод Grant представил золотую брошь с бриллиантами и Wi-Fi роутером
технологии беспроводной связи. Об этом CNews сообщили представители Grant. Изделие выполнено из белого золота 585 пробы и украшено крупным природным бриллиантом в центре. Композицию дополняют четыре золотые «антенны» с камнями меньшего размера, а также декоративный индикатор сигнала в форме трёх полукругов. По заявленным характеристикам, брошь обеспечивает скорость передачи данных до 100 М
|26.03.2026
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«Золотое яблоко» упростило вход для покупателей благодаря «Газпром ID»
Компания «Золотое яблоко» объявила о добавлении сервиса авторизации «Газпром ID». Теперь клиенты бьюти-ретейлера могут входить в личный кабинет и оформлять заказы всего за несколько кликов. Простая систе
|12.12.2025
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«Золотое Яблоко» и «ЮMoney» выяснили, что российские компании хотят дарить своим сотрудникам
Бьюти-ретейлер «Золотое Яблоко» и финтех-компания «ЮMoney» провели совместное исследование о корпоративных подарках на Новый год и гендерные праздники, сравнив ожидания сотрудников с планами работодателей. Под
|09.12.2025
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«Золотое Яблоко» запускает безналичные чаевые курьерам и сотрудникам магазинов
«Золотое Яблоко» внедряет в мобильное приложение функцию безналичных чаевых. Уже сейчас клиенты, довольные доставкой, могут оставить чаевые курьерам, а в декабре планируется запуск чаевых для ка
|24.11.2025
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Мечта геймера или статусный артефакт? Представляем золотое кресло с бриллиантами за 5 млн рублей
ссуар для игр — это произведение искусства, которое переопределяет понятие премиального гейминга. Цена этого шедевра — 5 миллионов рублей, и каждый рубль в нем оправдан. Кресло вручную покрыто чистым золотом 999-й пробы и инкрустировано бриллиантами. Но главное — в его основе лежит инновационный механизм YOGA SPINE, обеспечивающий непревзойденный комфорт и поддержку позвоночника во время до
|10.11.2025
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В России впервые в мире получили золотую пленку толщиной 3 нм для гибкой электроники
на при постоянной плотности энергии изменяет соотношение между кинетической энергией и потоком атомов золота, достигающих подложки», — пояснил инженер Института теплофизики СО РАН Данила Колосовский. Золотые наноплаенки для гибкой электроники В апреле 2025 г. CNews писал об исследовании группы ученых из Сибири и Дальнего Востока, которым удалось разработать метод создания при комнатной темп
|02.09.2025
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Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото
Билайн запустил для пользователей своей молодежной платформы «план б.» обмен неиспользованных гигабайт интернета на «золото». Речь идёт не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным
|28.08.2025
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Миллениалы — «золотое поколение» для работодателей, а с поколением Z бизнесу приходится непросто
ность. Важнее всего социальный пакет (33%) и стабильность (31%). Карьерные перспективы и обучение имеют значение лишь для 6% и 9% представителей этой группы соответственно. «Миллениалы сегодня стали «золотым стандартом» для работодателей — они стабильны, мотивированы и хорошо адаптируются к корпоративной культуре. Но именно поколение Z, которое вызывает наибольшие трудности у бизнеса, будет
|21.08.2025
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«Золотое Яблоко» запустит онлайн-продажи в Шанхае
Ритейлер «Золотое Яблоко» объявил о планах выйти на рынок Китая. В 2026 г. компания откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае — одном из крупнейших городов мира с населением более 30 млн человек
|07.08.2025
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«Золотое Яблоко» внедрило «биржу труда» собственной разработки
Бьюти-ретейлер «Золотое Яблоко» разработал специальную платформу для управления графиком работы сотрудников магазинов, складов и контакт-центра — биржу смен. Система работает на базе методов машинного обучения
|04.08.2025
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Российские школьники получили две золота и две серебра на международной олимпиаде по информатике
tics, IOI), завершившейся в городе Сукре (Боливия), четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали, сообщается на официальном сайте Правительства России. Состяз
|12.12.2024
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МТС оцифровала Золотое руно Сибири
щественную баню, хлебопекарни, конюшни и кузницы. Позднее златоруновские овцы выставлялись на ВДНХ как одни из лучших в стране по выработке мяса, шерсти и молока, и поселок назвали от словосочетания «Золотое руно», где «руно» символизирует снятую с овец и баранов шерсть, а «золотое» — продукцию высокого качества. МТС зашла с LTE также в другое известное аграрными успехами село края —
|09.09.2024
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Ученики курса «Яндекса» по олимпиадному программированию получили золотые медали на 36-й Международной олимпиаде по информатике
готовит талантливых ребят к ним. В этом году учащиеся курса по олимпиадному программированию стали золотыми медалистами международной олимпиады IOI. Этот результат подтверждает высокое качеств
|22.04.2024
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Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию
ди университетских команд ICPC (International Collegiate Programming Contest) за 2023 г. И получили золотые медали в 46 финале. Последние этапы чемпионата сразу за 2022-2023 гг. (46 и 47 финал,
|05.09.2023
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Российские школьники завоевали все золотые медали на международной олимпиаде по информатике
де по информатике (IOI) в Венгрии, российские школьники повторили успех 2019 г. Они получили четыре золотые медали из четырех возможных. 35-я IOI завершилась 4 сентября 2023 г., сообщается на с
|13.12.2022
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«Сбер» предлагает бизнесу купить золото в цифровом формате
«Сбер» объявил о начале выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на золото. Выпуск будет осуществляться на собственной блокчейн-платформе. У инвесторов появится возможность приобрести аналог традиционного инструмента, обезличенного металлического счета, в ци
|12.10.2022
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Более 40 изобретений получили золотые медали первого международного форума IN’HUB
юри, состоящее из ученых, инвесторов и инновационных предпринимателей, выбрало победителей конкурса инновационных проектов в двух номинациях: «Начинающие изобретатели» и «Опытные изобретатели». Всего золотые медали форума получило 40 человек, в том числе школьники. На открытии губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил надежду, что форум даст новый виток развития диалогу межд
|15.08.2022
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Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике
шей страны на Международной олимпиаде по информатике, уже доказали свой потенциал». Также по четыре золотые медали получили школьники из Японии и Китая. У американских старшеклассников, как и у
|17.02.2021
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Мобильное приложение «Пятерочки» завоевало серебро в конкурсе «Золотое приложение»
Мобильное приложение торговой сети «Пятерочка» получило «серебро» конкурса «Золотое приложение» в номинации «Еда и напитки». Торжественная церемония награждения лауреатов конкурсов «Золотой сайт» и «Золотое приложение» прошла 12 февраля 2021 года в Москве. «Пяте
|25.03.2020
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«Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру»
На маркетплейсе «Беру» появился ассортимент парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко». Он представлен в различных категориях: парфюмерия, уходовая и декоративная косметика, азиатская косметика, люксовая косметика, бытовая химия и аксессуары. Об этом CNews сообщил
|17.05.2019
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В России посадили хакера, тратившего украденные миллионы на иномарки и золотые слитки
ств на банковском счете Игнатьева. Это позволило ему в мае 2018 г. присвоить себе около 26 млн руб. денег банка. На похищенные средства Игнатьев купил в Московской области шесть автомобилей-иномарок, золотые слитки и ювелирные украшения. Приговор суда Суд признал Игнатьева виновным по части 4 статьи 159.6 Уголовного кодекса в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном группо
|24.10.2017
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«Облакотека» обеспечила резервирование данных завода «Золотые луга»
«Облакотека» объявила об успешном переносе 5 ТБ информации с завода молочной продукции «Золотые луга» в резервный центр обработки данных в течение 72 часов. В городе, где находится завод, предполагалось отключение электричества на 5 часов, что могло повлечь за собой миллионные убы
|31.01.2017
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В России выпущены «золотые» iPhone с портретами Путина и Трампа. Цена
В России появились «золотые» iPhone с Путиным и ТрампомВ России выпущен набор роскошных iPhone 7 в корпусах из драгоценных металлов с выгравированными портретами Президента России Владимира Путина и Президента США
|16.12.2014
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«Золотые Луга» внедрили BI-систему на базе QlikView
Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и компания BI Consult завершили внедрение отраслевого аналитического решения на платформе QlikView в компании «Золотые Луга» — производителе молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Об этом CNews сообщили в Qlik. Рост объемов производства компании «Золотые Луга» обусловил необход
|16.03.2013
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"Два мира II. Золотое издание" в продаже
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу полного издания ролевой игры "Два мира II" от немецкой компании TopWare Interactive."Два мира II. Золотое издание" поступила в продажу полностью на русском языке в джевел-упаковке. Помимо оригинальной игры, в издание входят дополнения "Пираты Летучей крепости" и "Оборона замка".Особенности
|05.03.2013
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"Два мира II. Золотое издание" 15 марта
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что 15 марта на полки магазинов отправится полное издание ролевой игры "Два мира II" от немецкой компании TopWare Interactive."Два мира II. Золотое издание" поступит в продажу в джевел-упаковке и будет целиком переведено на русский язык. Помимо оригинальной игры в издание войдут дополнения "Пираты Летучей крепости" и "Оборона замка
|01.10.2012
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Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Международной олимпиаде по информатике
щила о том, что сборная школьников из России заняла первое место на XXIV Международной олимпиаде по информатике (IOI), проходившей в Италии. Впервые за восемь лет российские школьники выиграли четыре золотые медали. Международная Олимпиада по информатике (International Olympiad in Informatics или IOI) – это один из самых престижных в мире ежегодных конкурсов по программированию, который про
|29.06.2012
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Наночастицы золота распаковывают ДНК
ные работали над совершенствованием методов упаковки генетического материала для использования в генной терапии, которая решает медицинские проблемы с помощью изменения ДНК в соответствующих клетках. Наночастицы золота способны распаковывать ДНК Исследовательская группа изготовила наночастицы золота диаметром около 1,5 нанометров и ввела их в раствор, содержащий двухцепочечную ДНК. Н
|18.04.2012
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Медно-золотые наночастицы превратят СО2 в топливо
и появляются нежелательные побочные продукты, такие как окись углерода и муравьиная кислота. Медно-золотые наночастицы способны превращать углекислый газ в топливо Исследователи из Массачусетс
|27.09.2011
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"Sid Meier’s Civilization V. Золотое издание" в печати
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что в печать отправлено "Sid Meier’s Civilization V. Золотое издание" от Firaxis Games и 2K Games. В продажу оно поступит 7 октября 2011 года.В российское издание вошла Sid Meier’s Civilization V — последняя на сегодняшний день часть прославленно
|17.08.2011
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"Европа III. Золотое издание" в печати
"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать сборника "Европа III. Золотое издание" (оригинальное название — Europa Universalis III Chronicles, разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive). В продажу он поступит 26 августа 2011 года.В издание войду
|03.08.2011
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"Европа III. Золотое издание" скоро
"1С-СофтКлаб" и Snowball Studios выпустят сборник "Европа III. Золотое издание" (оригинальное название — Europa Universalis III Chronicles, разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive). В продажу он поступит 26 августа 2011 года.В издание войду
|09.12.2010
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Microsoft вернул «золотые» статусы российским партнерам
уса Microsoft Gold Certified с уточнением, что статус действует до перерегистрации партнера в программе», - заявили CNews в Microsoft сегодня. Таким образом, в тендерах, к которым допускаются только «золотые» партнеры Microsoft, на данный момент смогут принимать участие партнеры со статусом как в рамках новой (Gold Competency), так и старой партнерской программы (Microsoft Gold Certified Pa
|10.09.2010
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"Fallout 3. Золотое издание" в продаже
"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу проекта "Fallout 3. Золотое издание" (оригинальное название — Fallout 3: Game of the Year Edition, разработчик и зарубежный издатель — Bethesda Softworks).В "Fallout 3. Золотое издание" входит русская верси
|31.08.2010
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"Fallout 3. Золотое издание" в печати
"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта "Fallout 3. Золотое издание" (оригинальное название — Fallout 3: Game of the Year Edition, разработчик и зарубежный издатель — Bethesda Softworks).В "Fallout 3. Золотое издание" входит русская верси
|13.05.2010
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"Ведьмак. Золотое издание" в продаже
Компания "Новый Диск" сообщает о том, что 13 мая 2010 года в продажу поступила игра "Ведьмак. Золотое издание". Обновленное издание прославленной игры "Ведьмак" дарит возможность вновь прикоснуться к легенде. Геральт и его друзья возвращаются в уже полюбившихся и совершенно новых приклю
|22.04.2010
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Золотые издания Baldur's Gate и Icewind Dale в продаже
Компания "Акелла" сообщает о поступлении в продажу поступило золотое издание "Baldur's Gate", содержащее "Baldur's Gate" с дополнением "Берег мечей" и "Baldur's Gate II" c дополнением "Трон Баала", а также золотое издание "IceWind Dale
|19.04.2010
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"Mount & Blade. Огнём и мечом. Золотое издание" в мае
"1С-СофтКлаб" и Snowball Studios выпустят в России проект "Mount & Blade. Огнём и мечом. Золотое издание" (разработчики: студия "СiчЪ", Snowberry Connection и TaleWorlds).Релиз улучшенной и дополненной версии популярной ролевой игры запланирован на 14 мая этого года."Mount & Blade.
|25.03.2010
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"ANNO 1404. Золотое издание" и "ANNO 1404. Венеция" в продаже
Компания "Новый Диск" сообщает о том, что 25 марта 2010 года в продажу поступили сборник "ANNO 1404. Золотое издание" и дополнение "ANNO 1404. Венеция". Пока короли столетиями воевали за европейские земли, Венеция превратилась в величайший город своего времени. Хитрые и коварные дожи сделали в
|26.02.2010
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"ANNO 1404. Золотое издание" и "ANNO 1404. Венеция" скоро в продаже
Компания "Новый Диск" сообщает о грядущем релизе сборника "ANNO 1404. Золотое издание" и дополнения "ANNO 1404. Венеция".Венеция – город соблазнов и карнавалов, жемчужина Италии, одно из самых влиятельных торговых государств Средневековья. Бесчисленные корабли ка
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