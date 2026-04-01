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Металлы Золото Gold

Металлы - Золото - Gold

СОБЫТИЯ


01.04.2026 Ювелирный завод Grant представил золотую брошь с бриллиантами и Wi-Fi роутером

технологии беспроводной связи. Об этом CNews сообщили представители Grant. Изделие выполнено из белого золота 585 пробы и украшено крупным природным бриллиантом в центре. Композицию дополняют четыре золотые «антенны» с камнями меньшего размера, а также декоративный индикатор сигнала в форме трёх полукругов. По заявленным характеристикам, брошь обеспечивает скорость передачи данных до 100 М
26.03.2026 «Золотое яблоко» упростило вход для покупателей благодаря «Газпром ID»

Компания «Золотое яблоко» объявила о добавлении сервиса авторизации «Газпром ID». Теперь клиенты бьюти-ретейлера могут входить в личный кабинет и оформлять заказы всего за несколько кликов. Простая систе
12.12.2025 «Золотое Яблоко» и «ЮMoney» выяснили, что российские компании хотят дарить своим сотрудникам

Бьюти-ретейлер «Золотое Яблоко» и финтех-компания «ЮMoney» провели совместное исследование о корпоративных подарках на Новый год и гендерные праздники, сравнив ожидания сотрудников с планами работодателей. Под
09.12.2025 «Золотое Яблоко» запускает безналичные чаевые курьерам и сотрудникам магазинов

«Золотое Яблоко» внедряет в мобильное приложение функцию безналичных чаевых. Уже сейчас клиенты, довольные доставкой, могут оставить чаевые курьерам, а в декабре планируется запуск чаевых для ка
24.11.2025 Мечта геймера или статусный артефакт? Представляем золотое кресло с бриллиантами за 5 млн рублей

ссуар для игр — это произведение искусства, которое переопределяет понятие премиального гейминга. Цена этого шедевра — 5 миллионов рублей, и каждый рубль в нем оправдан. Кресло вручную покрыто чистым золотом 999-й пробы и инкрустировано бриллиантами. Но главное — в его основе лежит инновационный механизм YOGA SPINE, обеспечивающий непревзойденный комфорт и поддержку позвоночника во время до
10.11.2025 В России впервые в мире получили золотую пленку толщиной 3 нм для гибкой электроники

на при постоянной плотности энергии изменяет соотношение между кинетической энергией и потоком атомов золота, достигающих подложки», — пояснил инженер Института теплофизики СО РАН Данила Колосовский. Золотые наноплаенки для гибкой электроники В апреле 2025 г. CNews писал об исследовании группы ученых из Сибири и Дальнего Востока, которым удалось разработать метод создания при комнатной темп
02.09.2025 Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото

Билайн запустил для пользователей своей молодежной платформы «план б.» обмен неиспользованных гигабайт интернета на «золото». Речь идёт не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным

28.08.2025 Миллениалы — «золотое поколение» для работодателей, а с поколением Z бизнесу приходится непросто

ность. Важнее всего социальный пакет (33%) и стабильность (31%). Карьерные перспективы и обучение имеют значение лишь для 6% и 9% представителей этой группы соответственно. «Миллениалы сегодня стали «золотым стандартом» для работодателей — они стабильны, мотивированы и хорошо адаптируются к корпоративной культуре. Но именно поколение Z, которое вызывает наибольшие трудности у бизнеса, будет
21.08.2025 «Золотое Яблоко» запустит онлайн-продажи в Шанхае

Ритейлер «Золотое Яблоко» объявил о планах выйти на рынок Китая. В 2026 г. компания откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае — одном из крупнейших городов мира с населением более 30 млн человек
07.08.2025 «Золотое Яблоко» внедрило «биржу труда» собственной разработки

Бьюти-ретейлер «Золотое Яблоко» разработал специальную платформу для управления графиком работы сотрудников магазинов, складов и контакт-центра — биржу смен. Система работает на базе методов машинного обучения
04.08.2025 Российские школьники получили две золота и две серебра на международной олимпиаде по информатике

tics, IOI), завершившейся в городе Сукре (Боливия), четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали, сообщается на официальном сайте Правительства России. Состяз
12.12.2024 МТС оцифровала Золотое руно Сибири

щественную баню, хлебопекарни, конюшни и кузницы. Позднее златоруновские овцы выставлялись на ВДНХ как одни из лучших в стране по выработке мяса, шерсти и молока, и поселок назвали от словосочетания «Золотое руно», где «руно» символизирует снятую с овец и баранов шерсть, а «золотое» — продукцию высокого качества. МТС зашла с LTE также в другое известное аграрными успехами село края —
09.09.2024 Ученики курса «Яндекса» по олимпиадному программированию получили золотые медали на 36-й Международной олимпиаде по информатике

готовит талантливых ребят к ним. В этом году учащиеся курса по олимпиадному программированию стали золотыми медалистами международной олимпиады IOI. Этот результат подтверждает высокое качеств
22.04.2024 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию

ди университетских команд ICPC (International Collegiate Programming Contest) за 2023 г. И получили золотые медали в 46 финале. Последние этапы чемпионата сразу за 2022-2023 гг. (46 и 47 финал,
05.09.2023 Российские школьники завоевали все золотые медали на международной олимпиаде по информатике

де по информатике (IOI) в Венгрии, российские школьники повторили успех 2019 г. Они получили четыре золотые медали из четырех возможных. 35-я IOI завершилась 4 сентября 2023 г., сообщается на с
13.12.2022 «Сбер» предлагает бизнесу купить золото в цифровом формате

«Сбер» объявил о начале выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на золото. Выпуск будет осуществляться на собственной блокчейн-платформе. У инвесторов появится возможность приобрести аналог традиционного инструмента, обезличенного металлического счета, в ци
12.10.2022 Более 40 изобретений получили золотые медали первого международного форума IN’HUB

юри, состоящее из ученых, инвесторов и инновационных предпринимателей, выбрало победителей конкурса инновационных проектов в двух номинациях: «Начинающие изобретатели» и «Опытные изобретатели». Всего золотые медали форума получило 40 человек, в том числе школьники. На открытии губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил надежду, что форум даст новый виток развития диалогу межд
15.08.2022 Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике

шей страны на Международной олимпиаде по информатике, уже доказали свой потенциал». Также по четыре золотые медали получили школьники из Японии и Китая. У американских старшеклассников, как и у
17.02.2021 Мобильное приложение «Пятерочки» завоевало серебро в конкурсе «Золотое приложение»

Мобильное приложение торговой сети «Пятерочка» получило «серебро» конкурса «Золотое приложение» в номинации «Еда и напитки». Торжественная церемония награждения лауреатов конкурсов «Золотой сайт» и «Золотое приложение» прошла 12 февраля 2021 года в Москве. «Пяте
25.03.2020 «Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру»

На маркетплейсе «Беру» появился ассортимент парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко». Он представлен в различных категориях: парфюмерия, уходовая и декоративная косметика, азиатская косметика, люксовая косметика, бытовая химия и аксессуары. Об этом CNews сообщил
17.05.2019 В России посадили хакера, тратившего украденные миллионы на иномарки и золотые слитки

ств на банковском счете Игнатьева. Это позволило ему в мае 2018 г. присвоить себе около 26 млн руб. денег банка. На похищенные средства Игнатьев купил в Московской области шесть автомобилей-иномарок, золотые слитки и ювелирные украшения. Приговор суда Суд признал Игнатьева виновным по части 4 статьи 159.6 Уголовного кодекса в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном группо
24.10.2017 «Облакотека» обеспечила резервирование данных завода «Золотые луга»

«Облакотека» объявила об успешном переносе 5 ТБ информации с завода молочной продукции «Золотые луга» в резервный центр обработки данных в течение 72 часов. В городе, где находится завод, предполагалось отключение электричества на 5 часов, что могло повлечь за собой миллионные убы
31.01.2017 В России выпущены «золотые» iPhone с портретами Путина и Трампа. Цена

В России появились «золотые» iPhone с Путиным и ТрампомВ России выпущен набор роскошных iPhone 7 в корпусах из драгоценных металлов с выгравированными портретами Президента России Владимира Путина и Президента США
16.12.2014 «Золотые Луга» внедрили BI-систему на базе QlikView

Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и компания BI Consult завершили внедрение отраслевого аналитического решения на платформе QlikView в компании «Золотые Луга» — производителе молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Об этом CNews сообщили в Qlik. Рост объемов производства компании «Золотые Луга» обусловил необход
16.03.2013 "Два мира II. Золотое издание" в продаже

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу полного издания ролевой игры "Два мира II" от немецкой компании TopWare Interactive."Два мира II. Золотое издание" поступила в продажу полностью на русском языке в джевел-упаковке. Помимо оригинальной игры, в издание входят дополнения "Пираты Летучей крепости" и "Оборона замка".Особенности

05.03.2013 "Два мира II. Золотое издание" 15 марта

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что 15 марта на полки магазинов отправится полное издание ролевой игры "Два мира II" от немецкой компании TopWare Interactive."Два мира II. Золотое издание" поступит в продажу в джевел-упаковке и будет целиком переведено на русский язык. Помимо оригинальной игры в издание войдут дополнения "Пираты Летучей крепости" и "Оборона замка
01.10.2012 Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

щила о том, что сборная школьников из России заняла первое место на XXIV Международной олимпиаде по информатике (IOI), проходившей в Италии. Впервые за восемь лет российские школьники выиграли четыре золотые медали. Международная Олимпиада по информатике (International Olympiad in Informatics или IOI) – это один из самых престижных в мире ежегодных конкурсов по программированию, который про
29.06.2012 Наночастицы золота распаковывают ДНК

ные работали над совершенствованием методов упаковки генетического материала для использования в генной терапии, которая решает медицинские проблемы с помощью изменения ДНК в соответствующих клетках. Наночастицы золота способны распаковывать ДНК Исследовательская группа изготовила наночастицы золота диаметром около 1,5 нанометров и ввела их в раствор, содержащий двухцепочечную ДНК. Н
18.04.2012 Медно-золотые наночастицы превратят СО2 в топливо

и появляются нежелательные побочные продукты, такие как окись углерода и муравьиная кислота. Медно-золотые наночастицы способны превращать углекислый газ в топливо Исследователи из Массачусетс
27.09.2011 "Sid Meier’s Civilization V. Золотое издание" в печати

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает, что в печать отправлено "Sid Meier’s Civilization V. Золотое издание" от Firaxis Games и 2K Games. В продажу оно поступит 7 октября 2011 года.В российское издание вошла Sid Meier’s Civilization V — последняя на сегодняшний день часть прославленно
17.08.2011 "Европа III. Золотое издание" в печати

"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать сборника "Европа III. Золотое издание" (оригинальное название — Europa Universalis III Chronicles, разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive). В продажу он поступит 26 августа 2011 года.В издание войду
03.08.2011 "Европа III. Золотое издание" скоро

"1С-СофтКлаб" и Snowball Studios выпустят сборник "Европа III. Золотое издание" (оригинальное название — Europa Universalis III Chronicles, разработчик и зарубежный издатель — Paradox Interactive). В продажу он поступит 26 августа 2011 года.В издание войду
09.12.2010 Microsoft вернул «золотые» статусы российским партнерам

уса Microsoft Gold Certified с уточнением, что статус действует до перерегистрации партнера в программе», - заявили CNews в Microsoft сегодня. Таким образом, в тендерах, к которым допускаются только «золотые» партнеры Microsoft, на данный момент смогут принимать участие партнеры со статусом как в рамках новой (Gold Competency), так и старой партнерской программы (Microsoft Gold Certified Pa
10.09.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу проекта "Fallout 3. Золотое издание" (оригинальное название — Fallout 3: Game of the Year Edition, разработчик и зарубежный издатель — Bethesda Softworks).В "Fallout 3. Золотое издание" входит русская верси
31.08.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в печати

"1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать проекта "Fallout 3. Золотое издание" (оригинальное название — Fallout 3: Game of the Year Edition, разработчик и зарубежный издатель — Bethesda Softworks).В "Fallout 3. Золотое издание" входит русская верси
13.05.2010 "Ведьмак. Золотое издание" в продаже

Компания "Новый Диск" сообщает о том, что 13 мая 2010 года в продажу поступила игра "Ведьмак. Золотое издание". Обновленное издание прославленной игры "Ведьмак" дарит возможность вновь прикоснуться к легенде. Геральт и его друзья возвращаются в уже полюбившихся и совершенно новых приклю
22.04.2010 Золотые издания Baldur's Gate и Icewind Dale в продаже

Компания "Акелла" сообщает о поступлении в продажу поступило золотое издание "Baldur's Gate", содержащее "Baldur's Gate" с дополнением "Берег мечей" и "Baldur's Gate II" c дополнением "Трон Баала", а также золотое издание "IceWind Dale
19.04.2010 "Mount & Blade. Огнём и мечом. Золотое издание" в мае

"1С-СофтКлаб" и Snowball Studios выпустят в России проект "Mount & Blade. Огнём и мечом. Золотое издание" (разработчики: студия "СiчЪ", Snowberry Connection и TaleWorlds).Релиз улучшенной и дополненной версии популярной ролевой игры запланирован на 14 мая этого года."Mount & Blade.
25.03.2010 "ANNO 1404. Золотое издание" и "ANNO 1404. Венеция" в продаже

Компания "Новый Диск" сообщает о том, что 25 марта 2010 года в продажу поступили сборник "ANNO 1404. Золотое издание" и дополнение "ANNO 1404. Венеция". Пока короли столетиями воевали за европейские земли, Венеция превратилась в величайший город своего времени. Хитрые и коварные дожи сделали в
26.02.2010 "ANNO 1404. Золотое издание" и "ANNO 1404. Венеция" скоро в продаже

Компания "Новый Диск" сообщает о грядущем релизе сборника "ANNO 1404. Золотое издание" и дополнения "ANNO 1404. Венеция".Венеция – город соблазнов и карнавалов, жемчужина Италии, одно из самых влиятельных торговых государств Средневековья. Бесчисленные корабли ка

Публикаций - 1251, упоминаний - 1335

Металлы и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 11064 70
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Huawei 4675 54
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Intel Corporation 12811 45
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TÜV Rheinland Group 181 8
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Связной ГК 1401 7
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Резонанс НПП 407 6
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Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
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Федеральное казначейство России 1949 4
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Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 4
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
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Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 4
Русский Щит - ассоциация 39 3
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
FreeMove 5 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
Международная академия информатизации 14 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ЛДПР 116 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 243
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 162
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 153
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 140
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 132
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 129
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 119
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 114
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 110
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 100
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 95
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 94
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 85
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 82
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 79
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 74
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 72
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 69
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 69
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 68
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 67
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 67
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 67
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 66
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 65
Аксессуары 4282 63
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 61
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 59
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 58
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 57
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 56
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 55
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 55
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 54
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 51
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 51
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 50
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 93
Google Android 15243 86
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 43
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 43
Apple iPhone 6 4861 42
Apple iOS 8583 40
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 39
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 33
Apple iPad 4011 32
Microsoft Windows 16882 30
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 25
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 25
Samsung Galaxy 1035 22
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 22
Microsoft Windows 2000 8678 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 20
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 18
Linux OS 11533 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 17
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 17
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 17
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 15
Google Android 7 - Android Nougat 227 15
Apple iPad Pro 320 15
Apple iPhone 16 219 14
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 14
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 13
Apple iPhone 7 289 13
Apple iPhone 5 783 13
Apple iPad mini 430 13
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 12
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 12
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 11
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 11
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 11
Geely Group - Meizu - Серия смартфонов 124 11
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 10
Серова Елена 320 30
Путин Владимир 3454 14
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 13
Станкевич Андрей 17 11
Китов Сергей 19 10
Малеев Алексей 18 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 6
Шадаев Максут 1210 6
Гагарин Юрий 98 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Абдуллин Гимран 6 5
Греф Герман 485 5
Калинин Николай 5 5
Попова Мария 141 5
Ксенин Алекс 311 5
Тимонин Сергей 48 4
Aloisson Peter - Элойссон Петер 8 4
Santini John - Сантини Джон 4 4
Рейман Леонид 1065 4
Дуров Павел 329 4
Чернышенко Дмитрий 580 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Волож Аркадий 268 4
Паршин Максим 323 4
Короткевич Геннадий 12 4
Лукацкий Алексей 140 4
Игнатьев Анатолий 4 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Резников Григорий 5 4
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 4
Пискарев Иван 4 3
Христова Мартина 3 3
Грекова Дарья 3 3
Лосев Петр 3 3
Carter Howard - Картер Говард 4 3
Щеголев Игорь 699 3
Мишустин Михаил 787 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Голикова Татьяна 57 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 612
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 223
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 218
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 123
Европа 24963 123
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 86
Германия - Федеративная Республика 13221 82
Земля - планета Солнечной системы 10865 76
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 66
Япония 13807 65
Франция - Французская Республика 8177 52
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 49
Южная Корея - Республика 7051 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 46
Сатурн - Титан (спутник) 533 44
Италия - Итальянская Республика 4508 42
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 37
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 34
Азия - Азиатский регион 5920 32
Индия - Bharat 5869 31
Канада 5081 31
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 27
Украина 7928 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 24
Китай - Тайвань 4245 24
Египет - Арабская Республика 1100 24
Беларусь - Белоруссия 6289 23
Испания - Королевство 3839 23
Швеция - Королевство 3781 22
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 22
Африка - Африканский регион 3640 21
Солнечная система - Solar system 2569 20
Америка - Американский регион 2206 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 19
Казахстан - Республика 6047 18
Финляндия - Финляндская Республика 3697 18
Россия - СФО - Новосибирск 4875 18
Польша - Республика 2030 17
Великобритания - Лондон 2432 17
Европа Восточная 3138 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 154
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 149
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 140
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 136
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 130
Металлы - Серебро - Silver 827 119
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 117
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 76
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 72
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 63
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 63
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 57
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 54
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 51
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 46
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 42
Английский язык 7030 39
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 37
Физика - Physics - область естествознания 2940 37
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 36
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 36
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 35
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 35
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 35
Металлы - Платина - Platinum 500 33
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 31
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 29
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 28
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 28
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 27
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 26
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 26
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 26
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 25
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 25
Молекула - Molecula 1102 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 55
CNews - ZOOM.CNews 1866 31
Nature 832 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 10
New Scientist 1448 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 9
Bloomberg 1627 8
AP - Associated Press 2007 7
Dow Jones - MarketWatch 334 7
EurekAlert 291 7
Nanotechweb 92 6
Wikipedia - Википедия 650 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 4
MIT Technology Review 66 4
9to5Mac 70 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
The Verge - Издание 619 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
Ведомости 1466 3
РИА Новости 1033 3
Известия ИД 770 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 3
Phys.org 972 3
ScienceDaily 399 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 2
Forbes - Форбс 1002 2
FT - Financial Times 1295 2
Tom’s Hardware 600 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
NYT - The New York Times 1100 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Wired - Издание 276 2
CoinMarKetCap 23 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 74
Gartner - Гартнер 3658 11
IDC - International Data Corporation 4975 10
Internet Stock Report 994 10
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
CIBC World Markets 41 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Forrester Research 834 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 565 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Tagline - Тэглайн 30 2
Bear Stearns 79 2
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
Fortune Business Insights 32 1
data.ai - App Annie - Distimo 23 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
Evans Data 12 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Fortune Global 500 295 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
TrendForce 187 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Frost & Sullivan 207 1
IDC CEMA 8 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Allied Market Research 22 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 29
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 28
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 28
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 22
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 13
РАН - Российская академия наук 2122 13
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 12
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 11
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 8
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 8
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 8
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 7
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 7
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 6
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 5
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 5
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 5
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 4
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 4
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 3
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