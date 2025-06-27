Apple iPhone 16

Разделы

27.06.2025 Аналитика МТС: Xiaomi Redmi 14C стал самым популярным смартфоном на российском рынке в первом полугодии

л Xiaomi Redmi 14C, на который пришлось 2,5% от всех продаж на рынке. В денежном выражении лидирует iPhone 16 Pro Max (4,6%). Об этом CNews сообщили представители МТС. В топ-5 популярных модели
23.05.2025 Xiaomi выпустила процессор не хуже, чем в iPhone 16 Pro Max. Суперсовременный техпроцесс 3 нм, 19 млрд транзисторов. Он уже используется

Apple Компания Xiaomi без предупреждения и предварительных анонсов показала свой новейший процессор XRING O1, который почти ни в чем не уступает в техническом плане Apple A18 Pro из состава смартфона iPhone 16 Pro Max, пишет портал WCCFTech. XRING O1 – имеет самый передовой на сегодняшний день техпроцесс 3 нм, площадь 110 кв. мм и содержит 19 млрд транзисторов. Для сравнения, площадь А18 Pr
05.05.2025 Caviar выпустил iPhone 16 Pro Max «Взятие Берлина» в честь 80-й годовщины Победы

ельеф, изображающий солдата и Знамя Победы, как символ триумфа над фашизмом. Caviar Caviar выпустил iPhone 16 Pro Max «Взятие Берлина» в честь 80-й годовщины Победы Центральным элементом дизайн
19.03.2025 Аналитика МТС: iPhone 16e обошел по популярности предыдущие модели линейки SE

ПАО «МТС» сообщает о том, спрос на iPhone 16e за первые две недели продаж в розничной сети МТС оказался самым высоким в линейке SE. Так, продажи новинки по сравнению с SE первого поколения в 2016 г. оказались выше на 45%, по сра
13.03.2025 Создатель первого в истории Android-смартфона вернулся и выпустил супердешевый мобильник с камерой лучше, чем у iPhone

том располагает камерой на 50 МП и до 12 ГБ оперативной памяти. Это больше, даже чем у флагманского iPhone 16 Pro Max с его 48 МП и 8 ГБ. Шествие Wildfire E5 Plus по миру начнется с Вьетнама, х
13.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи Apple iPhone 16e

9 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Новый iPhone 16e расширяет линейку iPhone 16 и предлагает пользователям привычные возможности по более доступной цене. Устройств
13.03.2025 К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Caviar украсил iPhone 16 Pro автоматом Калашникова

Новая лимитированная серия «Калашников» от Caviar посвящена символике мужества, чести и преданности стране, воплощая ее в дизайне iPhone 16 Pro. Центральными элементами коллекции стал легендарный автомат Калашникова. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Бренд Caviar специализируется на создании эксклюзивных кастом
26.02.2025 Caviar представляет iPhone 16 Pro Max, посвященный Трампу и биткоину

Trump Tower и другим знаковым зданиям, связанным с 45-м президентом США. Caviar Caviar представляет iPhone 16 Pro Max, посвященный Трампу и биткоину В центре композиции – объемный символ Bitcoi
21.02.2025 CDEK.Shopping открыл предзаказ на iPhone 16e в России

по типу Action Button в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а процессор А18 позаимствовал у линейки iPhone 16. Для поддержки Apple Intelligence гаджету потребовался не только мощный чип «под ка
20.02.2025 «Яндекс Маркет» открыл предзаказ нового смартфона iPhone 16e

«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на iPhone 16e. Покупатели могут оформить заявку на новый смартфон и получить заказ в числе первы
20.02.2025 Заклятый конкурент Apple выпустил смартфон с большой батареей на замену новейшему iPhone 16e. Он в пять раз дешевле и во многом лучше

Ощутимая разница в цене Компания Samsung сразу после премьеры смартфона Apple iPhone 16e показала свое видение недорогого мобильника. Она анонсировала модель Galaxy A06 5G
20.02.2025 К 23 февраля Caviar украсил красной звездой iPhone 16 Pro

ый с 23 февраля и ставший его главным атрибутом. Caviar К 23 февраля Caviar украсил красной звездой iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro/Max «Защитник» Красная звезда, являющаяся символом воинского геро
20.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ Apple iPhone 16e

9 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Новый iPhone 16e расширяет линейку iPhone 16 и предлагает пользователям привычные возможности по более доступной цене. Устройств
19.02.2025 «Авито»: полгода с выхода iPhone 16 – версия Pro Max вошла в топ-10 самых популярных моделей смартфонов

«Авито» изучили продажи iPhone от Apple и решили проследить, как менялась динамика с момента выхода iPhone 16. За полгода iPhone 16 Pro Max вошла в топ-10 самых популярных моделей на пло
22.01.2025 Создан супермощный смартфон на Linux. Памяти в нем в четыре раза больше, чем в самом дорогом iPhone. Опрос

которого – гигантский по современным меркам объем оперативной памяти. Как пишет Liliputing, ОЗУ у него 32 ГБ – это больше, чем в любом другом смартфоне в мире. Предыдущий рекорд – 24 ГБ, а в топовом Apple iPhone 16 Pro Max установлено и вовсе 8 ГБ LPDDR5x. Вторая особенность Liberux NEXX – отсутствие в нем ОС Android и любой другой привычной мобильной платформы. Смартфон работает на базе L
04.12.2024 Выстоявшая под санкциями США компания выпустила суперсовременный смартфон с огромной батареей вдвое дешевле iPhone 16 Pro Max

руб.). Для глобального рынка также будет доступна версия 24/1024 ГБ. Для сравнения, самый доступный iPhone 16 Pro Max стоит в США $1199, то есть почти вдвое дороже базовой версии Redmagic 10 Pr
08.11.2024 Caviar представил коллекцию iPhone 16 Pro с Трампом и Маском

а Дональда Трампа и перекликается с галочкой в избирательном бюллетене. Caviar представил коллекцию iPhone 16 Pro с Трампом и Маском Вторая модель коллекции является обновленной версией культов
29.10.2024 Фанаты Apple предпочли айфонам умные часы

Онлайн-продажи умных часов Apple Watch 10 в России выросли на 42% по сравнению с онлайн-продажами предыдущей модели, в то время как iPhone 16 покупали онлайн лишь на 23% чаще, чем годом ранее. А вот продажи наушников AirPods 4 и вовсе «провалились», снизившись на 67%. К таким выводам пришли аналитики adtech-компании First D
28.10.2024 Одна из крупнейших стран мира запретила продажи iPhone 16. Это наказание: Apple инвестировала в нее слишком мало денег

Вход платный Компания Apple лишилась возможности продавать смартфоны iPhone 16 в Индонезии. По информации агентства Bloomberg, причиной тому стало несоответствие обещанных и фактических размеров инвестиций Apple в экономику страны. Премьера iPhone 16 сост
22.10.2024 Caviar показал подставку для iPhone 16 Pro, возраст которой 10 тыс. лет

Caviar представил на сайте подставку Millennium для iPhone 16 Pro, полностью сделанную из бивня мамонта возрастом 10 тыс. лет. Она украшена золот
11.10.2024 Российским школьникам нужно около 2 лет, чтобы накопить на IPhone 16

совых марок. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. Самая минимальная стоимость нового IPhone 16 – от 75,8 тыс. руб. Модель представлена обладает памятью 128 ГБ и оснащена чипом по
07.10.2024 Caviar выпустил кастомный iPhone 16 ко дню рождения Президента России Владимира Путина

вил на сайте праздничный комплект для сторонников Президента России Владимира Путина. В него входят iPhone 16 Pro Max, посвященный 72-му дню рождения главы государства, а также футляр с встроен
27.09.2024 «Авито»: iPhone 16 покупают в 11 раз активнее в сравнении с прошлогодним запуском

раздела с новыми и «как новыми» вещами — изучили, как пользователи платформы отреагировали на выход iPhone 16. Оказалось, что после официального старта продаж пользователи купили более 1500 сма
27.09.2024 «Яндекс Маркет» прогнозирует снижение цен на iPhone 16 еще до 20% в октябре 2024 года

Россияне за неделю с 20 по 26 сентября 2024 г. увеличили покупки новых моделей iPhone 16. Эксперты «Маркета» связывают этот тренд в том числе со снижением стоимости смартфонов на 8-10% с первоначального уровня. По прогнозу маркетплейса, цены могут снизиться еще примерно н
25.09.2024 «Ситилинк» одним из первых среди российских ритейлеров открыл продажи iPhone 16

В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов Apple iPhone 16 в пяти цветах и с внутренним объемом памяти на 128 ГБ или 256 ГБ. Обновленная модел
24.09.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» начала выдачу предзаказов iPhone 16

ии и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, начала выдачу предзаказов смартфонов серии iPhone 16. Первой свой заказ получила жительница Москвы – она приобрела iPhone 16 Pro

23.09.2024 МТС начала выдавать предзаказы на iPhone 16

МТС сообщает о том, что начала выдавать предзаказы на всю линейку iPhone 16. В это воскресенье первым обладателем смартфона стала жительница Москвы, оформившая
20.09.2024 Подробности продаж iPhone 16 на «Яндекс Маркете»

«Яндекс Маркет» стал одной из первых площадок, где можно было заказать iPhone 16 уже на следующий день после презентации — 10 сентября. Покупатель может получить см
19.09.2024 Сеть restore: представила iPhone 16 Pro за день до мирового старта продаж

Restore: сеть магазинов техники и электроники, первыми показала новинку компании Apple iPhone 16 Pro в своем магазине на Неглинной 8/10 19 сентября, еще до официальных продаж в мир
19.09.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» привезла в Россию iPhone 16

сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, привезла в Россию iPhone 16. Предзаказ на новые модели Apple стартовал 10 сентября 2024 г. в каналах продаж «М.
19.09.2024 МТС: iPhone 16 опередил по предзаказам предыдущую модель почти в пять раз

МТС проанализировала итоги первой недели предзаказа на iPhone 16 в собственной розничной сети. Спрос на новинки оказался в 4,8 раз выше, чем за перв
12.09.2024 Caviar выпустил iPhone 16 Pro в корпусе из русского золота 750 пробы

Caviar, российский производитель люксовых смартфонов, выпустил коллекцию iPhone 16 Pro в ювелирных корпусах, сделанных из золота 750 пробы в разных оттенках, включая

10.09.2024 В билайне стартовал предзаказ на iPhone 16

В офисах обслуживания оператора новинки можно будет приобрести в ближайшее время. Стать обладателем iPhone 16 одним из первых очень просто — достаточно оставить заявку на предзаказ на сайте бил
10.09.2024 На «Яндекс Маркете» появились эксклюзивные аксессуары для iPhone 16 от российских дизайнеров

На «Яндекс Маркете» появились эксклюзивные аксессуары для iPhone 16 от российских дизайнеров. Российские дизайнеры Arny Praht и Rushev к выходу нового

10.09.2024 МТС открыла предзаказ и раскрыла цены на iPhone 16 и другие новинки Apple

МТС объявляет о старте предзаказа на смартфоны Apple iPhone 16, умные часы Apple Watch 10 и Ultra 2 (2024), а также наушники AirPods 4 и AirPods M
10.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявила цены на iPhone 16, Apple Watch Series X и Apple Watch Ultra 3

ичной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), анонсировала предзаказ новой серии iPhone 16, Apple Watch X и Apple Watch Ultra 3 и объявила цены на гаджеты. Об этом CNews сооб
09.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт предзаказа iPhone 16 и новых Apple Watch Series X и Apple Watch Ultra 3

рции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, анонсирует начало предзаказа новой серии iPhone 16, Apple Watch X и Apple Watch Ultra 3. Сразу после окончания глобальной презентации

09.09.2024 МТС: продажи смартфонов от Apple перед выходом iPhone 16 выросли в полтора раза

МТС проанализировала спрос на различные модели iPhone в преддверии выхода iPhone 16. C 26 августа по 8 сентября 2024 г. продажи смартфонов от Apple в розничной сети МТС выросли на 50% по сравнению с началом августа 2024 г. и на 9% год к году. Об этом CNews сообщили п
06.09.2024 Magssory: треть россиян уже сейчас планируют покупку iPhone 16

устройствами, а 56% выбирают гаджеты операционной системы Android. Однако данная статистика может измениться после предстоящей презентации Apple, ведь 18% пользователей Android рассматривают покупку iPhone 16-й линейки. Среди пользователей iOS 20% уже сейчас приняли решение о приобретении нового телефона компании, а 30% отмечают, что решат после презентации, которая состоится 9 сентября 20
02.09.2024 «Яндекс Маркет» открыл предзаказ iPhone 16 – без предоплат и виртуальных сертификатов

На «Яндекс Маркете» покупатели теперь могут оформить предзаказ iPhone 16. Чтобы узнать о появлении смартфонов на маркетплейсе первым, нужно оставить заявку на сайте — вносить оплату или покупать сертификат не потребуется. С помощью предзаказа покупатели св

