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Caviar представляет iPhone 16 Pro Max, посвященный Трампу и биткоину

Caviar дополнил коллекцию Visionaries новой эксклюзивной моделью — Trump x Bitcoin. Кастомный смартфон отдает дань уважения Дональду Трампу и его влиянию на укрепление криптовалюты. Цены начинаются от 629 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar расширил коллекцию Visionaries, представив новую лимитированную модель — Trump x Bitcoin. Этот смартфон создан в честь Дональда Трампа и его вклада в развитие биткоина. Модель выпущена ограниченным тиражом в 47 экземпляров, что символизирует 47-е президентство Дональда Трампа.

Корпус смартфона выполнен из авиационного титана глубокого черного цвета и дополнен защитным PVD-покрытием. Позолоченные элементы отсылают к Trump Tower и другим знаковым зданиям, связанным с 45-м президентом США.

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Caviar
Caviar представляет iPhone 16 Pro Max, посвященный Трампу и биткоину

В центре композиции – объемный символ Bitcoin, изготовленный из ювелирного сплава с покрытием 24-каратным золотом. Рядом выгравирована цитата Трампа: «Bitcoin олицетворяет свободу, суверенитет и независимость».

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В комплекте с устройством идут: интерактивный кейс с видео- и музыкальным сопровождением; коллекционная монета Trump Coin с детализированным 3D-рельефом президента США.

Trump x Bitcoin выпущен ограниченным тиражом 47 экземпляров, каждый смартфон имеет уникальный номер. Стоимость начинается от 629 тыс. руб. за iPhone 16 Pro Max Trump x Bitcoin.

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