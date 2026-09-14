Рустам Калибатов, Минздрав Кабардино-Балкарии: «Цифра» меняет систему здравоохранения республики

Цифровизация в здравоохранении Кабардино-Балкарской Республики — системная, целенаправленная работа с измеримыми результатами. От базовой ИТ-инфраструктуры регион перешел к сервисам, которые реально помогают врачам и пациентам. Телемедицина, электронная запись, системы с искусственным интеллектом — всё работает здесь и сейчас. О том, как это меняет жизнь в регионе, в интервью с министром здравоохранения КБР Рустамом Калибатовым.

CNews: Как развивалась цифровая трансформация здравоохранения в Кабардино-Балкарии?

Рустам Калибатов: Кабардино-Балкарская Республика всегда уделяла цифровизации особое внимание. Отправной точкой стал 2015 год, когда в регионе началось внедрение первой версии региональной медицинской информационной системы (РМИС). На начальном этапе приоритетом была масштабная модернизация локальных вычислительных сетей, обновление автоматизированных рабочих мест врачей и других специалистов в медицинских организациях. Работа в системе начиналась с ведения медицинской документации в электронном виде и сдачи реестров.

В дальнейшем последовательно внедрялись электронная регистратура, электронные направления, выписка рецептов и так далее. Конечно, в первое время врачи встречали нововведения с настороженностью и недоверием. Но по мере освоения функциональности большинство специалистов стали отмечать удобство работы в МИС.

В 2021 году проведена масштабная модернизация — регион перешел на решение на базе «ЕЦП.МИС». Это позволило вывести цифровизацию на качественно новый уровень: появились центральный архив медицинских изображений, лабораторная информационная система (ЛИС) и интеграция с федеральными сервисами, что, в частности, позволило пациентам записываться на прием через портал «Госуслуги».

На сегодняшний день цифровизация уже прочно вошла в здравоохранение региона, и большинство врачей не представляют свою работу без информационных технологий.

Рустам Калибатов: На сегодняшний день цифровизация уже прочно вошла в здравоохранение региона

CNews: Какие ключевые результаты и выгоды вы видите от использования единой МИС в масштабах всей республики?

Рустам Калибатов: Единая медицинская информационная система в регионе решает несколько задач одновременно: ускоряет диагностику, сокращает ошибки и снижает нагрузку на врачей.

Раньше, чтобы собрать историю болезни человека, который наблюдался в трех разных поликлиниках, нужно было посылать официальные запросы и ждать ответа по 3–5 дней. Сейчас это 2 клика и секунды ожидания — врач видит все данные в одной системе.

Приведу конкретный пример: пациент с болью в груди обратился в районную больницу, кардиолог увидел в системе результаты КТ, сделанной накануне в республиканском центре, сразу сверил данные и направил пациента не в общую палату, а в профильное отделение. Без единой МИС он потратил бы день на повторную диагностику, а здесь — минуты.

Раньше врачи тратили до двух часов в день на бумажную волокиту. Теперь это занимает не более 15 минут за смену. По нашим данным, время непосредственного общения врача с пациентом выросло с 8 до 18 минут — и это при том, что пациентов не стало меньше.

CNews: Весной текущего года сообщалось, что Кабардино-Балкария получит 106,4 млн рублей из федерального бюджета на информатизацию систем здравоохранения. На какие приоритетные направления будут направлены эти средства?

Рустам Калибатов: Это существенная поддержка развития информатизации здравоохранения. Средства пойдут на два ключевых направления: на интеграцию с федеральной системой ГИС ОМС и развитие сервисов для пациентов. В частности, будут модернизированы сервисы «Прикрепление онлайн» через «Госуслуги» и расширена интеграция с мессенджером MАКС для записи на прием к врачу и проведения телемедицинских консультаций. Также будут реализованы сервисы «Заказ справок онлайн» и «Жизненные ситуации» через кабинет «Мое здоровье». Благодаря этим сервисам пациенты смогут заказывать и получать востребованные медицинские документы на «Госуслугах».

CNews: В КБР активно обновляется материально-техническая база. Как интеграция нового оборудования с региональной МИС и центральным архивом медицинских изображений меняет качество диагностики и скорость получения результатов?

Рустам Калибатов: Интеграция нового оборудования с МИС дает ряд существенных преимуществ. Во-первых, автоматизация сокращает количество ручных операций и сводит к минимуму ошибки при вводе. Раньше администраторы часами вручную переносили информацию в систему — теперь данные передаются автоматически, кроме того, повышается точность и качество данных, а риск выдачи результатов не тому пациенту практически сводится к нулю.

Во-вторых, ускоряются все процессы. Врачи мгновенно видят результаты исследований, это позволяет быстрее ставить диагнозы и оперативно корректировать лечение, что критически важно в экстренных ситуациях. В-третьих, вся история пациента автоматически собирается в единой электронной медицинской карте.

Кроме того, интеграция с МИС позволяет автоматически отслеживать стабильность работы оборудования, что напрямую влияет на достоверность лабораторных показателей. И наконец, система сама передает отчеты в реестры ЕГИСЗ, РМИС и другие федеральные и региональные реестры, обеспечивая выполнение требований Минздрава России и избавляя персонал от ручного формирования документов.

CNews: Какие сервисы для пациентов сегодня наиболее востребованы в КБР?

Рустам Калибатов: Самый массовый сервис — онлайн-запись к врачу. Пациенты могут записаться на прием в любое время без необходимости тратить часы на ожидание в регистратуре. С начала 2025 года через систему было сделано более 2,4 млн записей — 80% от общего числа всех записей за этот период.

Набирают обороты и телемедицинские консультации (ТМК), в частности онлайн-приёмы у терапевтов и узких специалистов. Так, через чат-бот в МАКС можно получить консультацию по видео- или аудиосвязи, узнать результаты анализов или закрыть больничный лист. Онлайн-приемы для пациентов через мессенджер МАКС мы запустили в феврале 2026 года. Схема простая: пациент сначала посещает врача очно и получает назначение, затем второй прием проходит онлайн из дома — пациент узнает результаты анализов, а врачи при необходимости корректируют лечение. Особенно популярны такие консультации среди жителей сельских населенных пунктов или маломобильных граждан.

За первые восемь месяцев 2026 года было проведено около 20 тыс. региональных телемедицинских консультаций. Для сравнения: за весь 2025 год прошло 4,6 тыс. региональных ТМК. Таким образом, уже сейчас показатель по региональным консультациям превысил прошлогодний более чем в четыре раза.

Сегодня электронные медицинские документы в личном кабинете на портале «Госуслуги» доступны 91,7% пациентов. С января по август 2026 года этой услугой воспользовались более 170 тысяч человек.

CNews: Как развивается телемедицина по типу «врач-врач»?

Рустам Калибатов: ТМК по типу «врач-врач» особенно популярны в удаленных районах, и их количество увеличивается с каждым годом. За первое полугодие в регионе прошло более 3,7 тыс. ТМК «врач — врач», это больше чем за весь 2025 г. (2,3 тыс.). Например, сельский фельдшер из ФАП может напрямую связаться с узким специалистом центральной районной больницы. Это значительно упрощает процесс получения медпомощи в сельской местности.

С федеральными центрами в первом полугодии 2026 г. прошло более 1,6 тыс. консультаций по типу «врач — врач» (в 2025 г. — 3,6 тыс.).

CNews: Осенью 2026 года в Нальчике состоится IV Всероссийский форум лидеров и экспертов цифрового здравоохранения…

Рустам Калибатов: Кабардино-Балкарская Республика имеет большой опыт в проведении мероприятий подобного уровня. Например, масштабная конференция «Вершина качества» проводится в регионе уже в третий раз. На ней делятся достижениями в области качества медицинской помощи и безопасности деятельности. Ежегодно в конференции участвует более 1000 человек.

Думаю, что и форум по цифровизации здравоохранения не будет отставать. За последние годы Кабардино-Балкария многого добилась в цифровизации отрасли и организации процессов оказания медицинской помощи. Нам есть, что показать коллегам, и мы будем рады узнать об опыте цифровизации в других регионах.