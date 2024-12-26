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Ростелеком РТЛабс РТ МИС ЕЦП.МИС медицинская информационная система

Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система

В информационной системе «ЕЦП.МИС» реализован электронный медицинский документооборот, основой которого является электронная медицинская карта пациента. В ней отображаются результаты исследований, видны все назначения, записи и другая информация. Платформа обеспечивает межведомственное взаимодействие, а также способствует достижению показателей федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ».

 

 

Артем Логинов, Заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам, РТ МИС "ЕЦП.ЛАЙТ как система непрерывного учета и мониторинга здоровья сотрудников"  Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва


26.12.2024 Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации 1
16.12.2024 Анастасия Утева, РМИАЦ Удмуртии: Персонализация — первоочередная задача по цифровизации регионального здравоохранения 1
10.10.2024 Компании «Ред Софт» и «РТ МИС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
30.08.2024 «РТ МИС» получил лицензию на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации 1
09.07.2024 Алексей Василенков, Елена Лось -

Какую роль играет ИТ и ИИ в региональной медицине: опыт Муравленко

 1
11.06.2024 158 медицинских организаций перешли на отечественную операционную систему «Ред ОС» 1
06.05.2024 «РТ МИС» подтвердила совместимость своих информационных систем с российской СУБД Postgres Pro 2
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
18.04.2024 Анна Данилова, Виктор Токарев, Екатерина Бакетова -

Как цифровые технологии сделали медпомощь доступнее: опыт Иркутска

 1
15.04.2024 Мария Захарова -

Мария Захарова, департамент здравоохранения ЯНАО: Телемедицина удобна для жителей сел, особенно тех, куда добираются только на вертолете

 1
Александр Мартыненко, «РТ МИС»: ИТ-инфраструктуре регионального здравоохранения не помешает наведение порядка 1
25.03.2024 Компанию «РТ МИС» возглавил Дмитрий Зима 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
25.01.2024 Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов 1
Александр Мартыненко, «РТ МИС»:Наша задача — сделать медицинскую ИТ-систему настоящим помощником врача 1
03.07.2023 Медицинские учреждения Екатеринбурга переходят на единую цифровую медицинскую систему 1
27.06.2023 Стоит ли региону переходить на централизованную МИС? 1
20.06.2023 Ольга Лебедева, «РТ МИС»: Российскому здравоохранению нужны комплексные BI-решения 1
31.01.2023 Итоги модернизации медицинской информационной системы Карелии за 2022 год 1
12.12.2022 «РТ МИС» получил лицензии на деятельность по защите информации 1
01.12.2022 «РТ МИС» модернизировал подсистему «Поликлиника» 1
31.05.2022 Искусственный интеллект проанализировал почти 3 млн электронных медицинских документов в Якутии 2
05.03.2022 Пандемия подхлестнула цифровизацию медицины и рост выручки профильных ИТ-компаний 1
17.11.2021 Подтверждена совместимость информационных систем «РТ МИС» с «Ред ОС» 1
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
19.04.2021 «РТ МИС» и «К-Скай» запускают умную платформу для здравоохранения 1
03.11.2020 Медицинское системы «РТ МИС» совместимы с решениями «Рутокен» 1
25.06.2020 Медицинская информационная система получила сертификат совместимости с РЕД ОС 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 23
Ростелеком 9713 7
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 42 5
Ред Софт - Red Soft 709 4
8235 3
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 2
БАРС Груп 545 2
Telegram Group 2005 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1890 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 843 1
Neuro.net - Нейро 21 1
ЦРТ Инновации 70 1
Крок - Croc 1777 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Vocord - Вокорд 183 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Beorg - Биорг 112 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Хост ГК 37 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Сван 26 1
РосИнтеграция ГК 9 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 320 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 23 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 238 1
Yandex - Яндекс 7369 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
Цифра ГК 2432 1
СП.АРМ 47 1
Т8 НТЦ 83 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Информ 303 1
Google LLC 11790 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 11 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 2
Скопинфарм 7 2
МедИнвестГрупп - МИГ 5 1
ЯКласс 68 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7333 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Рапид Био 101 1
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ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 1
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Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 9 1
Cotton Club - Коттон Клаб 21 1
Селигдар - Золото Селигдара 2 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 1
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KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 7
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1209 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3658 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18542 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4672 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 97 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 77 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 787 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1076 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1086 1
Здравоохранение - Гинекология 35 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 686 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 162 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2009 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 61 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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