Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система

В информационной системе «ЕЦП.МИС» реализован электронный медицинский документооборот, основой которого является электронная медицинская карта пациента. В ней отображаются результаты исследований, видны все назначения, записи и другая информация. Платформа обеспечивает межведомственное взаимодействие, а также способствует достижению показателей федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ».

Артем Логинов, Заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам, РТ МИС "ЕЦП.ЛАЙТ как система непрерывного учета и мониторинга здоровья сотрудников" Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва