Ростелеком РТЛабс РТ МИС ЕЦП.МИС медицинская информационная система
В информационной системе «ЕЦП.МИС» реализован электронный медицинский документооборот, основой которого является электронная медицинская карта пациента. В ней отображаются результаты исследований, видны все назначения, записи и другая информация. Платформа обеспечивает межведомственное взаимодействие, а также способствует достижению показателей федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ».
Артем Логинов, Заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам, РТ МИС "ЕЦП.ЛАЙТ как система непрерывного учета и мониторинга здоровья сотрудников" Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Логинов Артем 8 5
|Мартыненко Александр 20 5
|Рустамов Рустам 414 4
|Метелев Сергей 7 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Зима Дмитрий 2 2
|Анфимов Павел 48 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Новицкий Роман 11 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Анкудинов Николай 16 1
|Ефремов Сергей 18 1
|Коковин Леонид 5 1
|Щеглова Юлия 18 1
|Васильев Гаврил 2 1
|Симаков Олег 113 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Пугачев Павел 63 1
|Соколова Анна 3 1
|Лебедева Ольга 17 1
|Нестерова Елена 3 1
|Новикова Юлия 6 1
|Данилова Анна 3 1
|Уткин Владислав 20 1
|Путин Владимир 3178 1
|Путин Сергей 63 1
|Михалев Евгений 89 1
|Соколов Дмитрий 66 1
|Беляев Владислав 84 1
|Фишер Андрей 74 1
|Егоров Даниил 23 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Малахов Андрей 6 1
|Будова Александра 5 1
|Захарова Мария 8 1
|Остроушко Алексей 13 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Рыбаков Дмитрий 13 1
|Корнилов Денис 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 3
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 686 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338091, в очереди разбора - 771527.
Создано именных указателей - 167381.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.