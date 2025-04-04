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Индексная книга (каталог) CNews*
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Карпенко Ирина



04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
23.04.2024 Группа компаний «Агропромкомплектация» представила практичный подход к решению проблем бизнеса на мероприятии агентства CNews Conferences 1
19.07.2004 Совет директоров ОАО "Центральный телеграф" избрал новый состав правления 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Карпенко Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 266 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4046 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 1
Yandex - Яндекс 7552 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
8358 1
Google LLC 11887 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 6 1
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 4 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 208 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
Content AI - Контент ИИ 80 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 1
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ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 89 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 251 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 72 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4587 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51805 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14244 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13486 1
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1251 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28357 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7821 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 853 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 202 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11280 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 796 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6763 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5536 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2567 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 53 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4402 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3955 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3901 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8214 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21536 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12143 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1285 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1277 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2929 1
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5172 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5451 1
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1610 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6224 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1086 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2818 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 146 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4816 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 29 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 728 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 143 1
VK Teams 68 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 538 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8900 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5852 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4914 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7714 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 933 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 318 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1928 1
Черкизон - Черкизовский рынок 157 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1397 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2050 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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