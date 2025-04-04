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Карпенко Ирина
Карпенко Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартиросян Ваагн 43 1
|Солодухин Константин 119 1
|Савченко Виктор 30 1
|Козельский Вячеслав 8 1
|Валишев Растям 3 1
|Стряпушкин Владимир 1 1
|Гринцов Анатолий 2 1
|Уткин Владислав 21 1
|Путин Владимир 3219 1
|Щербинко Тимур 2 1
|Молчанов Юрий 3 1
|Логейко Дмитрий 1 1
|Любин Александр 2 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Михалев Евгений 90 1
|Беляев Владислав 87 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146952 3
|Россия - ЦФО - Рязанская область 567 1
|Россия - ЦФО - Курская область 658 1
|Австрия - Австрийская Республика 1313 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
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