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Nubes Нубес

Nubes - Нубес

Nubes разворачивает для клиентов отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру на базе собственного дата-центра TIER III Nubes Alto в Москве. Компания обеспечивает бизнесу непрерывность IT-процессов, доступность и безопасность клиентских сервисов. В портфеле компании более 20 облачных сервисов, от классических IaaS решений до платформенных решений DBaaS, Kubernetes, и др. Компания специализируется на реализации сложных инфраструктурных проектов с усиленной защитой от киберугроз


23.12.2024 Российский госсектор занял 50% рынка строительства дата-центров

е В 2024 г. государственный заказ генерировал половину выручки компаний, занимающихся проектированием и строительством центров обработки данных (ЦОД), со слов директора по эксплуатации ЦОДов компании Nubes Антона Турсунова. Эту информацию также подтвердил и руководитель направления Cloud & IoT компании J’son & Partners Consulting Антон Салов. По информации «Коммерсант», драйвером роста росс
09.10.2024 В облаке Nubes появилась операционная система Astra Linux

«Группа Астра» и Nubes обеспечили доступ к операционной системе Astra Linux (версия 1.7) в облачной инфраструктуре провайдера. Об этом и других направлениях взаимодействия компании договорились, подписав соглаш
01.10.2024 Nubes запустил второй ЦОД

Облачный провайдер Nubes открыл ЦОД Strato на юге Москвы. На базе дата-центра компания будет предоставлять облач
27.09.2024 Nubes запустил свой второй ЦОД

Облачный провайдер Nubes открыл ЦОД Strato на юге Москвы. На базе дата-центра компания будет предоставлять облач
16.09.2024 Nubes и «Киберпротект» повысят уровень безопасности российского бизнеса

Облачный провайдер Nubes и разработчик систем резервного копирования и восстановления данных «Киберпротект» уста
28.06.2024 Nubes предоставил масштабируемое облако для платформы Qrooto

Компания «Куплатформ» запустила новый ИТ-продукт на облачных ресурсах компании Nubes. В облаке нового поколения NGcloud разработчик развернул релизную версию рекламной платформы. Там же хранятся персональные данные пользователей и их медиаматериалы. Об этом CNews сообщили
20.06.2024 Nubes завершает строительство второго дата-центра

Облачный провайдер Nubes («Нубес») планирует запустить новый ЦОД Nubes Strato в сентябре 2024 г. Дополнит
10.06.2024 «Космаком» выстроил командную работу в облаке NGcloud

о нового поколения NGcloud со встроенными средствами защиты. На облачных ресурсах сервис-провайдера Nubes («Нубес») компания развернула решения для корпоративной почты и совместной работы с док
15.05.2024 Angara Security и облачный провайдер «Нубес» стали партнерами в сфере киберкриминалистики

а ИТ-инфраструктуры на основе индикаторов компрометации и иных следов действий злоумышленников. *** Nubes (ООО «Нубес») — ИБ-ориентированный провайдер облачных сервисов и услуг colocation на ба
06.05.2024 Nubes предоставила облако для TravelTech-платформы «Погнали!»

-компания «Погнали!» запустила свое решение в облаке нового поколения NGcloud. На облачных ресурсах Nubes разработчик развернул масштабную онлайн-платформу для любителей путешествовать по Росси
24.04.2024 Inventorus разместила цифровую платформу для поиска инноваций в облаке Nubes

nventorus развернула свою ИТ-инфраструктуру в облаке нового поколения NGcloud. На облачных ресурсах Nubes размещается база данных об инновациях, а также цифровая платформа для поиска и работы с
16.04.2024 Nubes запустил услугу комплексного аудита информационной безопасности

Облачный провайдер «Нубес» (Nubes) представил новую услугу — комплексный аудит ИБ. В его состав входит сканирование ИТ-ин
20.02.2024 Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3

mazon S3 и популярными решениями для администрирования хранилищ. Объектное хранилище S3 от «Нубес» (Nubes) предоставляет неограниченные ресурсы для хранения данных. При необходимости его объем

01.02.2024 Эксперты F.A.C.C.T. проверили готовность облачного провайдера Nubes к реагированию на инциденты

тчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, проверила готовность провайдера облачных сервисов Nubes к реагированию на инциденты информационной безопасности. По итогам оценки эксперты подт
24.01.2024 Nubes подтвердил соответствие облака требованиям Банка России

Сервис-провайдер Nubes успешно прошел проверку по ГОСТ Р 57580.1-2017. По ее итогам облако NGcloud получило вы
12.12.2023 Nubes представила сервис VDI с усиленной защитой

Компания Nubes представила сервис VDI с усиленной защитой. С обновлённым сервисом VDI компании могут п
18.10.2023 Облачный провайдер «НУБЕС» присоединился к Координационному совету по ЦОД

Облачный провайдер «НУБЕС» стал участником Координационного совета по ЦОД и облачным услугам (АНО КС ЦОД). Этот шаг предоставляет «НУБЕС» возможность участвовать в разработке отраслевых стандартов в области
13.09.2023 «Нубес» запускает сервис многофакторной аутентификации

«Нубес» запускает сервис многофакторной аутентификации. Сервис MFA защитит компании от несанкционированного доступа в корпоративные системы, а сотрудникам поможет быстрее и удобнее аутентифициро
16.08.2023 «Нубес» предложит замену ушедшим с российского рынка NGFW

на сервис, мы бесплатно поможем переехать и перенести все настройки со старого NGFW». *** «Нубес» (Nubes) — ИБ-ориентированный провайдер облачных сервисов и услуг colocation на базе собственно
18.07.2023 Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству СЗКИ

установке, обслуживанию и настройке средств криптографической защиты информации. В ближайшее время Nubes расширит спектр услуг новыми предложениями. Лицензия ТЗКИ разрешает организации выполня
03.07.2023 Облачный провайдер Nubes аттестовал облако NGcloud на максимальный уровень защищенности УЗ-1

ржания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Об этом CNews сообщили представители компании Nubes. УЗ-1 — это максимально возможный уровень защиты персональных данных. Он позволяет работать с паспортными, медицинскими и другими данными, установленными Постановлением Правительства Росс
29.05.2023 Дата-центр Nubes Alto получил сертификаты Tier III и PCI DSS

Дата-центр Nubes Alto, принадлежащий ИТ-компании «Нубес», получил два значимых сертификата — сертификат

24.05.2023 Василий Степаненко, Nubes: Мы создали новое поколение безопасных облаков

в чем его отличие от классического облачного сервиса? Василий Степаненко: Устоявшегося понятия Next Generation Cloud в мире пока нет, но мы решили предложить клиентам свою версию. В 2023 г. компания Nubes запустила новый облачный сервис, получивший название NGcloud, что можно расшифровать как Next Generation Cloud или облако следующего поколения. От стандартного сервиса IaaS оно отличается
29.03.2023 Nubes представляет облако нового поколения — Next Generation Cloud

Облачный провайдер Nubes представляет отказоустойчивое облако со встроенными функциями информационной безопасности и гарантированной доступностью 99,99%. Новый сервис ориентирован на размещение серверов приложени
13.03.2023 Облачный провайдер Nubes защищает облака совместно с «Лабораторией Касперского»

Облачный провайдер Nubes и российский разработчик решений по информационной безопасности (ИБ) «Лаборатория Касперского» заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество позволит клиентам Nubes получать о
27.02.2023 UserGate и Nubes объявили о сотрудничестве в сфере защиты облачных сервисов

Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности UserGate и облачный провайдер Nubes заключили партнерское соглашение. Решения UserGate пополнили портфель облачных сервисов, которые Nubes предложит промышленным предприятиям, торговому бизнесу, телекоммуникационным

23.01.2023 ЦОД Nubes Alto: можно ли запустить ЦОД без срыва сроков в условиях санкций?

же продолжают вводить в строй, примером чему служит запуск в коммерческую эксплуатацию дата-центра Nubes Alto на юге Москвы в ноябре 2022 г. ЦОД Nubes Alto 2 серверных зала общей емкост
29.12.2022 Nubes поднимает второе облако

Компания Nubes завершила проект по построению облака на мощностях собственного дата-центра Nubes

16.12.2022 В Nubes назначен генеральный директор

Российский облачный провайдер Nubes объявил о назначении нового генерального директора. Им стал Василий Степаненко, ранее возглавлявший центр киберзащиты DataLine. На посту директора он сменит Антона Ларикова, который стоял
21.11.2022 Облачный провайдер Nubes открывает в Москве новый дата-центр

Российский облачный провайдер Nubes откроет в Москве собственный центр обработки данных. В ноябре 2022 г. компания ввела в

04.07.2022 Nubes запустит ЦОД в Москве

версии 3.2.1 (PCI DSS). Защищенная инфраструктура и сертифицированные ФСТЭК средства информационной безопасности обеспечат размещение персональных данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Сейчас Nubes поддерживает более 20 облачных решений. В списке не только классические облака, но и сервисы резервного копирования, информационной безопасности, PaaS. Новый ЦОД даст бизнесу больше возмо
20.06.2022 Облака получают прописку и меняют «начинку»

Ситуация с импортозамещением сложная. Оно займет много времени, будет стоить национальной экономике очень дорого и, как отмечает Любовь Богданова, коммерческий директор компании Nubes, полный цикл импортозамещения растянется на годы. Альтернативы нет, поэтому придется проводить масштабные работы по последовательной замене оборудования, инфраструктурного и прикладного п
28.04.2022 Любовь Богданова, Nubes: Заказчики западных облаков рискуют потерять свои информационные системы

CNews: Расскажите вкратце о компании Nubes: почему вы решили выйти на рынок облачных сервисов, какие цели вы ставите перед собой? Сколько у вас клиентов и насколько выросла выручка в 2021 г.? Любовь Богданова: Юридическое лицо был

Публикаций - 51, упоминаний - 76

Nubes и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 385 11
Ростелеком 9701 7
IXcellerate - Икселерейт 125 7
Softline - Софтлайн 2811 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 6
3data - 3дата 82 6
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 5
Linx - Связь ВСД 158 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
DataPro - ДатаПро 93 5
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
SAP SE 5277 4
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 4
Yandex - Яндекс 7340 4
Cloud4Y 285 4
LanCloud - ЛанКлауд 55 4
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 17 4
8213 4
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 4
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 4
Oracle Corporation 6688 3
Nextcloud 25 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 3
Lenovo Group 2292 3
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 3
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 3
Sangfor Technologies 11 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 3
Broadcom - VMware 2359 2
Код Безопасности 616 2
МегаФон 8805 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
Check Point Software Technologies 760 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 644 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 3
Северсталь ПАО - Severstal 478 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
Группа Самолет 72 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Visa International 1949 1
American Express - Amex 328 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
JCB International 144 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ТМК - ЧТПЗ - Римера - Ижнефтемаш - Алнас 9 1
Unsplash 764 1
Бирпарк 2 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
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Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
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OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 36
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 30
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 27
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 22
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 16
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 13
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 12
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 11
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 9
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 7
ALTO XML - Analyzed Layout and Text Object - анализируемый макет и текстовый объект - открытая схема XML 35 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 7
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 7
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 6
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 6
Оцифровка - Digitization 4540 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 382 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 5
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 5
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 5
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 5
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 146 5
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 19 18
Nubes Alto 17 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 8
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 5
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 4
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 3
Apple iPhone 6 4862 3
Linx Cloud 56 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 3
Microsoft Azure 1408 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 2
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Office 365 940 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 107 1
Microsoft Exchange 1714 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 75 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
NetApp E-Series СХД 84 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
UserGate OS - UGOS - UG OS 16 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 1
Red Hat WildFly - Keycloak 30 1
Linx Datacenter 49 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Lenovo Storage - SAN-массив - серия СХД 14 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Google Authenticator 22 1
3data - RCloud by 3data 11 1
IXcellerate ЦОД MOS4 4 1
Степаненко Василий 42 22
Богданова Любовь 7 7
Аксенов Андрей 38 4
Хала Илья 43 4
Шкуропат Дмитрий 3 3
Демидов Сергей 127 3
Путин Сергей 63 3
Нуйкин Андрей 47 3
Гусев Сергей 42 3
Волков Олег 6 3
Бычков Сергей 7 3
Мармылев Михаил 4 3
Федулаев Алексей 5 3
Венедиктов Роман 6 2
Любимов Олег 45 2
Забродин Алексей 16 2
Михайлов Илья 5 2
Путин Владимир 3171 2
Котова Юлия 2 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Коротнев Константин 34 2
Быков Александр 9 2
Билоконь Максим 2 2
Легочкина Анна 3 2
Литовка Евгений 1 1
Лариков Антон 1 1
Салахутдинов Артур 7 1
Лебедев Павел 34 1
Солдатов Алексей 98 1
Рензяев Константин 62 1
Богданчиков Евгений 12 1
Наумов Сергей 25 1
Штонда Андрей 13 1
Мысов Михаил 5 1
Кузнецов Сергей 154 1
Величко Антон 4 1
Воробьев Андрей 167 1
Горелкин Антон 93 1
Кузьмичев Андрей 15 1
Альтовский Евгений 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Израиль 2730 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Европа 21767 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Китай - Тайвань 3984 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Нидерланды 3517 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Казахстан - Республика 5526 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Москва - ЮАО - Бирюлево Восточное 9 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 5
Импортозамещение - параллельный импорт 481 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 422 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Аренда 2416 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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