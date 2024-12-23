Российский госсектор занял 50% рынка строительства дата-центров е В 2024 г. государственный заказ генерировал половину выручки компаний, занимающихся проектированием и строительством центров обработки данных (ЦОД), со слов директора по эксплуатации ЦОДов компании Nubes Антона Турсунова. Эту информацию также подтвердил и руководитель направления Cloud & IoT компании J’son & Partners Consulting Антон Салов. По информации «Коммерсант», драйвером роста росс

В облаке Nubes появилась операционная система Astra Linux «Группа Астра» и Nubes обеспечили доступ к операционной системе Astra Linux (версия 1.7) в облачной инфраструктуре провайдера. Об этом и других направлениях взаимодействия компании договорились, подписав соглаш

Nubes запустил второй ЦОД Облачный провайдер Nubes открыл ЦОД Strato на юге Москвы. На базе дата-центра компания будет предоставлять облач

Nubes запустил свой второй ЦОД Облачный провайдер Nubes открыл ЦОД Strato на юге Москвы. На базе дата-центра компания будет предоставлять облач

Nubes и «Киберпротект» повысят уровень безопасности российского бизнеса Облачный провайдер Nubes и разработчик систем резервного копирования и восстановления данных «Киберпротект» уста

Nubes предоставил масштабируемое облако для платформы Qrooto Компания «Куплатформ» запустила новый ИТ-продукт на облачных ресурсах компании Nubes. В облаке нового поколения NGcloud разработчик развернул релизную версию рекламной платформы. Там же хранятся персональные данные пользователей и их медиаматериалы. Об этом CNews сообщили

Nubes завершает строительство второго дата-центра Облачный провайдер Nubes («Нубес») планирует запустить новый ЦОД Nubes Strato в сентябре 2024 г. Дополнит

«Космаком» выстроил командную работу в облаке NGcloud о нового поколения NGcloud со встроенными средствами защиты. На облачных ресурсах сервис-провайдера Nubes («Нубес») компания развернула решения для корпоративной почты и совместной работы с док

Angara Security и облачный провайдер «Нубес» стали партнерами в сфере киберкриминалистики а ИТ-инфраструктуры на основе индикаторов компрометации и иных следов действий злоумышленников. *** Nubes (ООО «Нубес») — ИБ-ориентированный провайдер облачных сервисов и услуг colocation на ба

Nubes предоставила облако для TravelTech-платформы «Погнали!» -компания «Погнали!» запустила свое решение в облаке нового поколения NGcloud. На облачных ресурсах Nubes разработчик развернул масштабную онлайн-платформу для любителей путешествовать по Росси

Inventorus разместила цифровую платформу для поиска инноваций в облаке Nubes nventorus развернула свою ИТ-инфраструктуру в облаке нового поколения NGcloud. На облачных ресурсах Nubes размещается база данных об инновациях, а также цифровая платформа для поиска и работы с

Nubes запустил услугу комплексного аудита информационной безопасности Облачный провайдер «Нубес» (Nubes) представил новую услугу — комплексный аудит ИБ. В его состав входит сканирование ИТ-ин

Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3 mazon S3 и популярными решениями для администрирования хранилищ. Объектное хранилище S3 от «Нубес» (Nubes) предоставляет неограниченные ресурсы для хранения данных. При необходимости его объем

Эксперты F.A.C.C.T. проверили готовность облачного провайдера Nubes к реагированию на инциденты тчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, проверила готовность провайдера облачных сервисов Nubes к реагированию на инциденты информационной безопасности. По итогам оценки эксперты подт

Nubes подтвердил соответствие облака требованиям Банка России Сервис-провайдер Nubes успешно прошел проверку по ГОСТ Р 57580.1-2017. По ее итогам облако NGcloud получило вы

Nubes представила сервис VDI с усиленной защитой Компания Nubes представила сервис VDI с усиленной защитой. С обновлённым сервисом VDI компании могут п

Облачный провайдер «НУБЕС» присоединился к Координационному совету по ЦОД Облачный провайдер «НУБЕС» стал участником Координационного совета по ЦОД и облачным услугам (АНО КС ЦОД). Этот шаг предоставляет «НУБЕС» возможность участвовать в разработке отраслевых стандартов в области

«Нубес» запускает сервис многофакторной аутентификации «Нубес» запускает сервис многофакторной аутентификации. Сервис MFA защитит компании от несанкционированного доступа в корпоративные системы, а сотрудникам поможет быстрее и удобнее аутентифициро

«Нубес» предложит замену ушедшим с российского рынка NGFW на сервис, мы бесплатно поможем переехать и перенести все настройки со старого NGFW». *** «Нубес» (Nubes) — ИБ-ориентированный провайдер облачных сервисов и услуг colocation на базе собственно

Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству СЗКИ установке, обслуживанию и настройке средств криптографической защиты информации. В ближайшее время Nubes расширит спектр услуг новыми предложениями. Лицензия ТЗКИ разрешает организации выполня

Облачный провайдер Nubes аттестовал облако NGcloud на максимальный уровень защищенности УЗ-1 ржания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Об этом CNews сообщили представители компании Nubes. УЗ-1 — это максимально возможный уровень защиты персональных данных. Он позволяет работать с паспортными, медицинскими и другими данными, установленными Постановлением Правительства Росс

Дата-центр Nubes Alto получил сертификаты Tier III и PCI DSS Дата-центр Nubes Alto, принадлежащий ИТ-компании «Нубес», получил два значимых сертификата — сертификат

Василий Степаненко, Nubes: Мы создали новое поколение безопасных облаков в чем его отличие от классического облачного сервиса? Василий Степаненко: Устоявшегося понятия Next Generation Cloud в мире пока нет, но мы решили предложить клиентам свою версию. В 2023 г. компания Nubes запустила новый облачный сервис, получивший название NGcloud, что можно расшифровать как Next Generation Cloud или облако следующего поколения. От стандартного сервиса IaaS оно отличается

Nubes представляет облако нового поколения — Next Generation Cloud Облачный провайдер Nubes представляет отказоустойчивое облако со встроенными функциями информационной безопасности и гарантированной доступностью 99,99%. Новый сервис ориентирован на размещение серверов приложени

Облачный провайдер Nubes защищает облака совместно с «Лабораторией Касперского» Облачный провайдер Nubes и российский разработчик решений по информационной безопасности (ИБ) «Лаборатория Касперского» заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество позволит клиентам Nubes получать о

UserGate и Nubes объявили о сотрудничестве в сфере защиты облачных сервисов Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности UserGate и облачный провайдер Nubes заключили партнерское соглашение. Решения UserGate пополнили портфель облачных сервисов, которые Nubes предложит промышленным предприятиям, торговому бизнесу, телекоммуникационным

ЦОД Nubes Alto: можно ли запустить ЦОД без срыва сроков в условиях санкций? же продолжают вводить в строй, примером чему служит запуск в коммерческую эксплуатацию дата-центра Nubes Alto на юге Москвы в ноябре 2022 г. ЦОД Nubes Alto 2 серверных зала общей емкост

Nubes поднимает второе облако Компания Nubes завершила проект по построению облака на мощностях собственного дата-центра Nubes

В Nubes назначен генеральный директор Российский облачный провайдер Nubes объявил о назначении нового генерального директора. Им стал Василий Степаненко, ранее возглавлявший центр киберзащиты DataLine. На посту директора он сменит Антона Ларикова, который стоял

Облачный провайдер Nubes открывает в Москве новый дата-центр Российский облачный провайдер Nubes откроет в Москве собственный центр обработки данных. В ноябре 2022 г. компания ввела в

Nubes запустит ЦОД в Москве версии 3.2.1 (PCI DSS). Защищенная инфраструктура и сертифицированные ФСТЭК средства информационной безопасности обеспечат размещение персональных данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Сейчас Nubes поддерживает более 20 облачных решений. В списке не только классические облака, но и сервисы резервного копирования, информационной безопасности, PaaS. Новый ЦОД даст бизнесу больше возмо

Облака получают прописку и меняют «начинку» Ситуация с импортозамещением сложная. Оно займет много времени, будет стоить национальной экономике очень дорого и, как отмечает Любовь Богданова, коммерческий директор компании Nubes, полный цикл импортозамещения растянется на годы. Альтернативы нет, поэтому придется проводить масштабные работы по последовательной замене оборудования, инфраструктурного и прикладного п