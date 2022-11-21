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Облачный провайдер Nubes открывает в Москве новый дата-центр

Российский облачный провайдер Nubes откроет в Москве собственный центр обработки данных. В ноябре 2022 г. компания ввела в промышленную эксплуатацию первый из комплекса трех ЦОДов — Nubes Alto мощностью 4 МВт и площадью 1360 м2.

Nubes — поставщик IaaS-решений для бизнеса. Он входит в топ-25 рейтинга IaaS 2022 CNews Analytics и продолжает динамично развиваться: за последний год компания на 20% увеличила портфель IaaS- и PaaS-сервисов. Новый ЦОД не только расширит перечень услуг компании, добавив в него услуги колокейшн, но и обеспечит провайдера собственными мощностями для развертывания отказоустойчивых облаков.

Nubes Alto располагает собственным энергоцентром, хладоцентром и станцией пожарной безопасности. Центр обработки данных спроектирован с учетом требований Tier III: энергосистемы зарезервированы по схеме 3\2N, а инженерные системы — по схеме N+1. Два серверных зала рассчитаны на 282 стойки проектной мощностью по 10 кВт.

Параллельно с дата-центром Nubes вводит в эксплуатацию административный корпус с офисной инфраструктурой, площадью 500 м2.

Участок и здания ЦОДа у компании в собственности. Для дата-центра это минимизирует имущественные риски и обеспечивает контроль над непрерывностью предоставления услуг.

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В первых числах ноября специалисты ЦОДа завершили опытную эксплуатацию ИТ-инфраструктуры и инженерных систем.

Коммерческий директор Nubes (ООО «Нубес») Любовь Богданова отметила: «Ресурсы нового дата-центра Nubes позволят закрыть любые IT-потребности зрелого бизнеса, поддержать рост и масштабирование растущих проектов, а также локализовать зарубежную ИТ-инфраструктуру в России. Мы планируем и дальше сохранять опережающую динамику развития, чтобы удовлетворить растущий спрос на услуги дата-центров».

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