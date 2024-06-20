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Nubes Alto

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.06.2024 Nubes завершает строительство второго дата-центра 2
10.06.2024 «Космаком» выстроил командную работу в облаке NGcloud 1
12.12.2023 Nubes представила сервис VDI с усиленной защитой 1
15.09.2023 Уход западных вендоров принес рекордную выручку российским провайдерам IaaS 1
15.08.2023 Провайдеры ЦОД «нагружают» стойки 1
15.08.2023 Операторы ЦОД пообещали запустить более 30 тыс. стоек за 2 года 1
15.08.2023 Доходы дата-центров выросли почти на треть 1
15.08.2023 Провайдеры услуг ЦОД экспериментируют с новыми поставщиками оборудования 1
19.07.2023 Бумажных хакеров не существует — защита облака должна быть реальной 1
29.05.2023 Дата-центр Nubes Alto получил сертификаты Tier III и PCI DSS 2
24.05.2023 Василий Степаненко, Nubes: Мы создали новое поколение безопасных облаков 1
29.03.2023 Nubes представляет облако нового поколения — Next Generation Cloud 1
27.02.2023 UserGate и Nubes объявили о сотрудничестве в сфере защиты облачных сервисов 1
23.01.2023 ЦОД Nubes Alto: можно ли запустить ЦОД без срыва сроков в условиях санкций? 1
29.12.2022 Nubes поднимает второе облако 1
16.12.2022 В Nubes назначен генеральный директор 2
21.11.2022 Облачный провайдер Nubes открывает в Москве новый дата-центр 1

Публикаций - 18, упоминаний - 21

Nubes Alto и организации, системы, технологии, персоны:

Nubes - Нубес 75 17
Selectel - Селектел 542 5
3data - 3дата 103 5
Ростелеком 10935 4
IXcellerate - Икселерейт 152 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 353 4
DataPro - ДатаПро 99 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15718 3
Lenovo Group 2445 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 510 3
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 176 3
Linx - Связь ВСД 163 3
Sangfor Technologies 12 2
Datacheap - Датачип 3 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5644 2
Yandex - Яндекс 9193 2
9581 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 303 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 131 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 47 2
Nextcloud 49 2
MFASoft - СИС Разработка 27 1
Космаком 2 1
Broadcom - VMware 2608 1
SAP SE 5597 1
Huawei 4663 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 644 1
Softline - Софтлайн 3735 1
Check Point Software Technologies 829 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 508 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 381 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4950 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 1
Cloud4Y 311 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1746 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 457 2
Бирпарк 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8823 1
Visa International 1993 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1203 1
American Express - Amex 338 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
JCB International 146 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5660 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3645 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3067 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12873 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24354 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17977 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18092 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34864 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1350 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33429 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16173 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3319 7
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 573 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2304 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25587 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9413 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3143 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3815 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5105 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 4
ALTO XML - Analyzed Layout and Text Object - анализируемый макет и текстовый объект - открытая схема XML 43 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22534 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1255 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7187 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 923 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5182 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 689 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1178 3
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4551 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4333 3
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы - ИВНС - инфраструктура для высоконагруженных информационных систем 266 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3048 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1394 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1871 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5185 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8250 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28223 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26152 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  867 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14240 2
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 23 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5700 4
Wazuh 4 3
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 36 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 2
Apple iPhone 6 4861 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 358 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 2
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
3data - RCloud by 3data 19 1
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 75 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 114 1
IXcellerate ЦОД MOS4 4 1
Nubes Strato 2 1
Intel x86 - архитектура процессора 2148 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1591 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 436 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 743 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 737 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 56 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 359 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 28 1
Lenovo Storage - Lenovo ThinkSystem DE - SAN-массив - серия СХД 18 1
DataPro - Moscow III ЦОД 7 1
Linx Cloud 92 1
UserGate OS - UGOS - UG OS 18 1
Т1 Сервионика - Айтеко Cloud - Айтеко Облака 24 1
Степаненко Василий 49 9
Богданова Любовь 7 5
Хала Илья 49 4
Венедиктов Роман 7 2
Мысов Михаил 5 2
Легочкина Анна 3 2
Любимов Олег 57 2
Забродин Алексей 35 2
Лариков Антон 1 1
Салахутдинов Артур 7 1
Штонда Андрей 13 1
Михайлов Илья 7 1
Милохин Дмитрий 1 1
Солдатов Алексей 104 1
Рензяев Константин 79 1
Лебедев Павел 36 1
Богданчиков Евгений 13 1
Наумов Сергей 42 1
Малеванов Кирилл 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19101 4
Азия - Азиатский регион 5916 3
Европа 24954 2
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 45 1
Москва - ЮАО - Бирюлево Восточное 13 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3440 1
Земля - планета Солнечной системы 10859 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19514 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8556 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4483 1
Израиль 2853 1
Германия - Федеративная Республика 13211 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 680 1
Россия - СФО - Новосибирск 4865 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1795 1
Китай - Тайвань 4242 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1720 1
Нидерланды 3740 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 678 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2747 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2426 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5693 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3573 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57576 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5100 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6662 3
Импортозамещение - параллельный импорт 617 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11651 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7789 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3836 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21596 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27233 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 244 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16021 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4003 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8944 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7404 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 667 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2474 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6159 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3071 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 603 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3391 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53372 1
Аренда 2682 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2106 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2815 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 374 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 996 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8476 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 740 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1012 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 867 1
N+1 - Издание 188 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 687 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8612 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3951 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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