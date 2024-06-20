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Nubes Alto
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 21
Nubes Alto и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|Степаненко Василий 49 9
|Богданова Любовь 7 5
|Хала Илья 49 4
|Венедиктов Роман 7 2
|Мысов Михаил 5 2
|Легочкина Анна 3 2
|Любимов Олег 57 2
|Забродин Алексей 35 2
|Лариков Антон 1 1
|Салахутдинов Артур 7 1
|Штонда Андрей 13 1
|Михайлов Илья 7 1
|Милохин Дмитрий 1 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Рензяев Константин 79 1
|Лебедев Павел 36 1
|Богданчиков Евгений 13 1
|Наумов Сергей 42 1
|Малеванов Кирилл 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.