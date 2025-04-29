Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197234
ИКТ 15217
Организации 11694
Ведомства 1504
Ассоциации 1105
Технологии 3581
Системы 26970
Персоны 85992
География 3098
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

HighLoad Highly loaded systems and projects Высоконагруженные системы и проекты Высоконагруженные информационные системы ИВНС инфраструктура для высоконагруженных информационных систем

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.04.2025 Бизнес сможет создавать и обслуживать высоконагруженные корпоративные порталы благодаря решениям «СберТеха» и ЕМДЕВ

поративного портала «Инкоманд» смогут храниться в среде импортонезависимой и защищенной системы управления базами данных (СУБД). Совместное применение решений позволит бизнесу создавать и обслуживать высоконагруженные информационные пространства. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». В ходе тестирования была подтверждена высокая скорость обработки данных и надежность хранения инф
20.12.2024 Максим Кыркунов -

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

ий в современном мире и как это сказывается на рынке? Максим Кыркунов: Мы находимся в тесном контакте с большинством заказчиков, эксплуатирующих ЦОДы. Мы видим устойчивую смену спроса — с умеренно на высоконагруженные стойки. Соответственно, можем сделать вывод, что плотность вычислений стабильно растет. Нельзя сказать, что инфраструктура полностью переходит на высокоплотные решения — ЦОДы

31.07.2024 Как более эффективно и безопасно развивать высоконагруженные ИТ системы на базе облака. Опыт компаний

Приглашаем Вас принять участие в онлайн-мероприятии "Как более эффективно, управляемо и безопасно развивать высоконагруженные ИТ системы на базе облака. Опыт S7, ОЦРВ, TOPCASE и ADV Tech", посвященном практическим вопросам построения технологичных платформ: от ИТ-архитектуры до инфраструктуры. Cпикер
27.03.2013 В Санкт-Петербурге состоится конференция по HighLoad веб-разработке

20 апреля в Санкт-Петербурге, в гостинице «Holiday Inn Московские ворота», пройдет конференция по HighLoad веб-разработке DEV {highload}. Участники конференции смогут узнать: как прави
05.10.2012 13 октября в Санкт-Петербурге пройдет конференция о HighLoad веб-разработке DEV {web}

13 октября в Санкт-Петербурге пройдет конференция о HighLoad веб-разработке DEV {web}. DEV {web} - это профессиональная конференция, где выступают только выдающиеся спикеры. Они будут рассказывать о том, что хочется знать веб-разработчику сложны

Публикаций - 262, упоминаний - 280

HighLoad и организации, системы, технологии, персоны:

9516 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4891 20
SAP SE 5579 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2991 19
Yandex - Яндекс 9117 18
Oracle Corporation 7059 16
Microsoft Corporation 25707 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15588 12
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 585 11
Intel Corporation 12780 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 10
Ростелеком 10871 9
Google LLC 12617 9
Cisco Systems 5352 8
Selectel - Селектел 532 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1072 8
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 517 8
Broadcom - VMware 2595 7
Ред Софт - Red Soft 1209 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 765 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1738 7
Diasoft - Диасофт 1123 7
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 499 7
IXcellerate - Икселерейт 150 7
Napoleon IT - Наполеон Айти 79 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 6
VK - Mail.ru Group 3593 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 781 6
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 190 6
К2Тех - K2Tech 339 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 5
IBM - International Business Machines Corp 9681 5
Telegram Group 2888 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1417 5
1С-Битрикс - Bitrix 665 5
Delta Computers - Дельта Компьютерс 122 4
GreenData - Гриндата 81 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 308 4
Центр открытых разработок - OpenYard 92 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 259 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1715 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8764 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 11
РЖД - Российские железные дороги 2085 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1199 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 4
НСПК - Национальная система платежных карт 943 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1880 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1864 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 274 4
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 87 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1110 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1213 3
Альфа-Банк 1966 3
Газпром нефть 711 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 287 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 619 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 3
Superjob - Суперджоб 832 3
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 71 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 352 3
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 95 2
Лесные дали - пансионат 19 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 2
ОПК - Северная верфь - судостроительный завод 14 2
Кофемания 85 2
Сантех Смарт 3 2
ElytS - ЭЛИТС 4 2
Почта России ПАО 2348 2
Газпром ПАО 1482 2
ГПБ - Газпромбанк 1260 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2908 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1500 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 371 2
Татнефть 241 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13659 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5578 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3413 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3837 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5604 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 5
Федеральное казначейство России 1939 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5395 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5934 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 49 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 362 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 97 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Судебная власть - Judicial power 2478 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 8 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 210 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 343 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3053 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 379 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
РНФ - Российский научный фонд 187 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 965 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 347 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 283 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 226 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 38 1
Apache Software Foundation - ASF 228 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 146
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25288 91
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24189 88
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33213 84
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21857 83
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61231 83
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12984 71
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12755 66
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34455 65
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17989 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35835 58
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15975 51
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7800 43
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6475 43
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7754 37
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10577 36
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7123 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17873 34
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12116 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28070 32
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3287 32
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8167 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27193 31
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8581 30
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22446 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12098 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22769 27
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1883 27
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1361 24
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6602 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13780 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12828 22
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4764 22
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3141 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5586 20
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2280 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10243 19
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1844 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13521 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6188 18
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1728 21
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1020 20
Oracle Java - язык программирования 3451 17
Linux OS 11442 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2375 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5646 10
Python - высокоуровневый язык программирования 1267 9
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 769 9
Google Android 15171 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1960 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1779 8
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 647 8
Новые облачные технологии - МойОфис 951 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1555 7
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 36 6
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 6
1С:ERP Управление предприятием 824 6
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 186 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 252 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 399 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 121 5
Microsoft Office 4135 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1000 5
Docker - Платформа распределённых приложений 527 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2537 5
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 40 5
Microsoft Windows 16811 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1027 4
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 104 4
JavaScript - JS - язык программирования 1401 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 726 4
НКТ - Р7-Офис 537 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 360 4
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 258 4
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 244 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 710 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 264 4
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 73 4
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 143 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 367 4
Тятюшев Максим 202 6
Кирьянова Александра 167 6
Шадаев Максут 1207 5
Панченко Иван 193 5
Лазаренко Дмитрий 103 5
Урусов Виктор 157 4
Алешкин Сергей 65 4
Карпов Роман 79 3
Ахтямов Руслан 10 3
Желтухин Вадим 71 3
Нестеров Алексей 174 3
Ермаков Валерий 139 3
Шарак Андрей 67 3
Чурсин Дмитрий 86 3
Прайс Константин 22 3
Закоржевский Вячеслав 92 3
Кубарев Алексей 59 3
Шойтов Александр 116 3
Глухов Иван 35 2
Семенов Михаил 35 2
Масляный Константин 20 2
Самойленко Дмитрий 17 2
Богдашов Валерий 31 2
Лазуков Станислав 52 2
Тульчинский Станислав 88 2
Пирогова Ирина 31 2
Ядринцев Клим 4 2
Новосельцев Дмитрий 4 2
Яценко Вадим 100 2
Коленцев Владимир 5 2
Геллерман Михаил 73 2
Мугайнутдинова Элина 3 2
Аникин Дмитрий 68 2
Сельдемиров Александр 56 2
Давиденко Алексей 16 2
Анпилов Антон 23 2
Щелканов Георгий 7 2
Кыркунов Максим 8 2
Шустрова Наталья 18 2
Филипиди Анна 17 2
Россия - РФ - Российская федерация 164859 196
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47340 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54495 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18986 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19406 18
Азия - Азиатский регион 5891 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14771 7
Индия - Bharat 5840 6
Европа 24910 5
Беларусь - Белоруссия 6257 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8501 5
Россия - СФО - Новосибирск 4846 5
Казахстан - Республика 6007 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2829 4
Земля - планета Солнечной системы 10831 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4458 3
Германия - Федеративная Республика 13159 3
Африка - Африканский регион 3632 3
Ближний Восток 3140 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3553 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3158 3
Турция - Турецкая республика 2595 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1700 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1932 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1656 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1296 3
Япония 13767 2
Европа Восточная 3137 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3443 2
Канада 5060 2
Израиль 2847 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1904 2
Франция - Французская Республика 8143 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1786 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1760 2
Россия - СФО - Омская область 783 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1038 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57237 59
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53078 58
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11471 53
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15900 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27076 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33444 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21440 30
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3706 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18031 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12219 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6602 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5636 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8833 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6544 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6115 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3960 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7726 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6672 16
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2716 16
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2177 15
Аудит - аудиторский услуги 3397 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5722 13
Энергетика - Energy - Energetically 5803 12
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2454 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10229 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5529 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6456 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2732 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5085 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7340 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8773 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11217 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 9
Аренда 2663 8
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1704 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8448 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2982 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2092 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1650 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 683 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1129 3
WapStart 45 2
Forbes - Форбс 983 2
N+1 - Издание 186 2
National Geographic 95 2
Cosmopolitan 25 2
CMS Magazine 20 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2358 1
Rusbase 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8557 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3927 19
Gartner - Гартнер 3649 9
IDC - International Data Corporation 4968 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 148 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 3
Forrester Research 833 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 837 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 144 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 367 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 177 1
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 139 1
SimilarWeb 61 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
CNews Инновация года - награда 155 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1444 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1196 9
VK Education - VK Образование - ВК Образование 61 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 445 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 457 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 581 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 179 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - ИМШ - Инженерно-математическая школа НИУ ВШЭ и VK 5 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 723 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 332 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 90 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 485 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 726 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 297 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 80 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 107 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 21 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
АГТУ ВШН - Альметьевский государственный технологический университет Высшая школа нефти 3 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 39 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 303 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 304 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 252 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 217 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 54 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 347 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 112 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 93 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 82 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 166 1
ТГУ - Томский государственный университет 227 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1273 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 4
CNews AWARDS - награда 570 4
IT Elements 13 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
CNews FORUM Кейсы 308 2
РИФ - Российский Интернет Форум 96 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 391 2
HighLoad Cup 1 1
Data Fusion Contest 12 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 55 1
День молодёжи - 27 июня 1074 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 6 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 217 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
NeurIPS 12 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
Russian Code Cup 12 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 8 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
Docflow 148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще