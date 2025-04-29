Бизнес сможет создавать и обслуживать высоконагруженные корпоративные порталы благодаря решениям «СберТеха» и ЕМДЕВ поративного портала «Инкоманд» смогут храниться в среде импортонезависимой и защищенной системы управления базами данных (СУБД). Совместное применение решений позволит бизнесу создавать и обслуживать высоконагруженные информационные пространства. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». В ходе тестирования была подтверждена высокая скорость обработки данных и надежность хранения инф

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