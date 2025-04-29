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HighLoad Highly loaded systems and projects Высоконагруженные системы и проекты Высоконагруженные информационные системы ИВНС инфраструктура для высоконагруженных информационных систем
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|29.04.2025
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Бизнес сможет создавать и обслуживать высоконагруженные корпоративные порталы благодаря решениям «СберТеха» и ЕМДЕВ
поративного портала «Инкоманд» смогут храниться в среде импортонезависимой и защищенной системы управления базами данных (СУБД). Совместное применение решений позволит бизнесу создавать и обслуживать высоконагруженные информационные пространства. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха». В ходе тестирования была подтверждена высокая скорость обработки данных и надежность хранения инф
|20.12.2024
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Максим Кыркунов -
Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня
ий в современном мире и как это сказывается на рынке? Максим Кыркунов: Мы находимся в тесном контакте с большинством заказчиков, эксплуатирующих ЦОДы. Мы видим устойчивую смену спроса — с умеренно на высоконагруженные стойки. Соответственно, можем сделать вывод, что плотность вычислений стабильно растет. Нельзя сказать, что инфраструктура полностью переходит на высокоплотные решения — ЦОДы
|31.07.2024
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Как более эффективно и безопасно развивать высоконагруженные ИТ системы на базе облака. Опыт компаний
Приглашаем Вас принять участие в онлайн-мероприятии "Как более эффективно, управляемо и безопасно развивать высоконагруженные ИТ системы на базе облака. Опыт S7, ОЦРВ, TOPCASE и ADV Tech", посвященном практическим вопросам построения технологичных платформ: от ИТ-архитектуры до инфраструктуры. Cпикер
|27.03.2013
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В Санкт-Петербурге состоится конференция по HighLoad веб-разработке
20 апреля в Санкт-Петербурге, в гостинице «Holiday Inn Московские ворота», пройдет конференция по HighLoad веб-разработке DEV {highload}. Участники конференции смогут узнать: как прави
|05.10.2012
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13 октября в Санкт-Петербурге пройдет конференция о HighLoad веб-разработке DEV {web}
13 октября в Санкт-Петербурге пройдет конференция о HighLoad веб-разработке DEV {web}. DEV {web} - это профессиональная конференция, где выступают только выдающиеся спикеры. Они будут рассказывать о том, что хочется знать веб-разработчику сложны
HighLoad и организации, системы, технологии, персоны:
|Тятюшев Максим 202 6
|Кирьянова Александра 167 6
|Шадаев Максут 1207 5
|Панченко Иван 193 5
|Лазаренко Дмитрий 103 5
|Урусов Виктор 157 4
|Алешкин Сергей 65 4
|Карпов Роман 79 3
|Ахтямов Руслан 10 3
|Желтухин Вадим 71 3
|Нестеров Алексей 174 3
|Ермаков Валерий 139 3
|Шарак Андрей 67 3
|Чурсин Дмитрий 86 3
|Прайс Константин 22 3
|Закоржевский Вячеслав 92 3
|Кубарев Алексей 59 3
|Шойтов Александр 116 3
|Глухов Иван 35 2
|Семенов Михаил 35 2
|Масляный Константин 20 2
|Самойленко Дмитрий 17 2
|Богдашов Валерий 31 2
|Лазуков Станислав 52 2
|Тульчинский Станислав 88 2
|Пирогова Ирина 31 2
|Ядринцев Клим 4 2
|Новосельцев Дмитрий 4 2
|Яценко Вадим 100 2
|Коленцев Владимир 5 2
|Геллерман Михаил 73 2
|Мугайнутдинова Элина 3 2
|Аникин Дмитрий 68 2
|Сельдемиров Александр 56 2
|Давиденко Алексей 16 2
|Анпилов Антон 23 2
|Щелканов Георгий 7 2
|Кыркунов Максим 8 2
|Шустрова Наталья 18 2
|Филипиди Анна 17 2
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