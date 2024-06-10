«Космаком» выстроил командную работу в облаке NGcloud

«Космаком» использует облако нового поколения NGcloud со встроенными средствами защиты. На облачных ресурсах сервис-провайдера Nubes («Нубес») компания развернула решения для корпоративной почты и совместной работы с документами. Об этом CNews сообщили представители Nubes.

Компания «Космаком» оказывает консалтинговые услуги для сферы ИТ и ИБ. Эксперты помогают клиентам с вопросами лицензирования деятельности, сертификации систем менеджмента, регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Весной 2024 г. «Космаком» подключил два сервиса от Nubes (НУБЕС): облачный диск для хранения, обмена и совместной работы с документами на базе платформы NextCloud, а также почтовый сервис CommuniGate Pro со встроенной защитой от спама и вирусов.

Оба сервиса гарантируют компании усиленную безопасность: конфиденциальность корпоративной переписки, максимальную защиту от утечек данных и других киберугроз. Облачные решения связаны друг с другом, предоставляются по подписке и могут оплачиваться по одному счету.

Главными критериями при выборе облачного провайдера для «Космаком» были высокий уровень компетенций и открытость партнера к диалогу в вопросах информационной безопасности. Именно поэтому компания обратилась к Nubes (НУБЕС). Руководители «Космаком» получили ответы на все вопросы и перед подписанием договора лично посетили ЦОД Nubes Alto, на базе которого развернуты облачные сервисы.

«Рабочие документы «Космаком» зачастую содержат конфиденциальную информацию о клиентах: от персональных данных руководителей и работников до сведений о сути работ. Мы показали топ-менеджерам компании, где именно находятся наши серверы, насколько четко и грамотно выстроена их защита, и обсудили все нюансы, которые касаются организации информационной безопасности в их конкретном случае», — сказал Василий Степаненко, генеральный директор Nubes.

«Миграция данных на новые решения прошла за пару дней. На всех этапах нам активно помогали специалисты провайдера. Мы увидели максимальную вовлеченность команды Nubes в наш проект. В отличие от прежнего провайдера техподдержка здесь не только сразу реагирует на наши запросы, но и закрывает их в течение получаса. Все вопросы проходят через персонального менеджера, что заметно упрощает и ускоряет наше взаимодействие друг с другом», — сказал Дмитрий Милохин, операционный директор компании «Космаком».