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Nextcloud

Nextcloud


07.02.2025 Mont и «Потенциал» начнут продвигать цифровую платформу для хранения и обработки данных NextBox 1
21.11.2024 Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру для ТД АЛТАН 2
24.10.2024 Роман Зацепин и Полина Абаимова, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг 1
11.10.2024 Константин Симонов -

Константин Симонов, DataSpace: В области информационной безопасности существует множество заблуждений

 1
18.07.2024 Сергей Сергеев -

ИТ-директор «Ленты» Сергей Сергеев в интервью CNews: Пустуют целые ниши необходимых ритейлерам ИТ-продуктов на российском рынке

 

 1
12.07.2024 Новое российское ПО защитит корпоративные данные от злоумышленников и случайных утечек 1
10.06.2024 «Космаком» выстроил командную работу в облаке NGcloud 1
30.05.2024 Cloud4Y предоставил компании «Лард» хранилище на базе Nextcloud 3
24.04.2024 «СерчИнформ FileAuditor» поддержал классификацию файлов в облаках 1
11.04.2024 Cloud4Y предоставил «Петерконсалт» сервера и сервис NextCloud 1
13.12.2023 NextBox — безопасное хранение данных и удобная работа с файлами 1
08.12.2023 Cloud4Y предоставил облачную почту компании «Легион-строй» 1
16.10.2023 «К2тех» импортозаместил Microsoft в инфраструктуре Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) 1
07.08.2023 Cloud4Y предоставил «Банки.ру» облачное хранилище на базе Nextcloud 2
04.08.2023 Число россиян, готовых платить за лицензионный софт, возросло на 26% 1
20.06.2023 Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения 1
24.05.2023 Василий Степаненко, Nubes: Мы создали новое поколение безопасных облаков 1
26.04.2023 Сергей Толпышев, Systeme Electric: «beeline cloud имеет достаточные компетенции в сфере ИТ-безопасности. Это был один из главных факторов при выборе провайдера» 1
20.03.2023 «Монди СЛПК» перевела 2 тыс. сотрудников на платформу обмена файлами Nextcloud в облаке «Крок» 1
21.02.2023 CorpSoft24 будет поставлять решения «Р7-Офис» из облака 1
14.07.2022 7 шагов для быстрого внедрения «Р7-Офис» в больших компаниях 1
28.04.2022 Любовь Богданова, Nubes: Заказчики западных облаков рискуют потерять свои информационные системы 1
15.04.2022 «Систематика» подготовила портфель ИТ-решений с учетом санкционных ограничений и импортозамещения 1
17.06.2021 Corpsoft24 создала облачное хранилище проектной документации для ABC Industrial 1
13.04.2021 DataLine представила платформу для совместной работы 1
25.12.2018 Настольный редактор ONLYOFFICE обновился до версии 5.2 1

Публикаций - 26, упоминаний - 30

Nextcloud и организации, системы, технологии, персоны:

Cloud4Y 286 5
Yandex - Яндекс 7382 3
8250 3
Nubes - Нубес 53 3
Microsoft Corporation 24651 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1903 2
Lenovo Group 2296 2
Huawei 3945 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 2
SAP SE 5280 2
Directum - Директум 1096 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 178 2
Veeam Software 318 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Broadcom - VMware 2365 1
Dell EMC 5033 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Ростелеком 9724 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 1
GitHub 826 1
МегаФон 8891 1
Cisco Systems 5118 1
Базальт СПО - BaseALT 660 1
Eltex - Предприятие Элтекс 154 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Qtech - Кьютэк 172 1
Oracle Corporation 6702 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 234 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
HEC 25 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 171 1
Zimbra - LiquidSys 40 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 17 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 69 1
Крок - Croc 1777 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8758 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
Петерконсалт 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
Алтан ТД - Поспелихинский комбинат хлебопродуктов - Поспелихинская макаронная фабрика 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 2
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 5 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 722 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 311 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21210 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15770 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29794 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9412 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19468 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6267 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27608 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11090 9
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1565 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8036 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7418 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10130 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15959 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5735 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10235 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6116 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30829 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1828 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1438 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3879 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2214 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7612 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2668 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3113 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2163 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1124 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13185 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6697 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3544 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 569 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6801 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 901 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1992 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2702 3
НКТ - Р7-Офис 381 6
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 240 6
Microsoft Exchange 1717 6
Новые облачные технологии - МойОфис 784 3
Linux OS 9990 3
Microsoft Office Word 776 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 3
Microsoft Office 365 941 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 3
Microsoft Windows 15699 3
Microsoft Office 3739 3
Microsoft Teams - MS Teams 549 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 2
Microsoft Office Excel 1200 2
Microsoft Azure 1410 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4483 2
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 20 2
Nubes Alto 17 2
Microsoft Outlook 1392 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1330 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 101 2
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 699 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 1
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 25 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 119 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 112 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 108 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 81 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 75 1
Syntellect Tessa 43 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 50 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 131 1
Степаненко Василий 42 2
Богданова Любовь 7 1
Афанасьев Денис 71 1
Слепинин Алексей 3 1
Крутик Сергей 1 1
Зинкевич Сергей 56 1
Чубарь Алексей 15 1
Федоров Андрей 29 1
Мартынов Евгений 19 1
Толпышев Сергей 1 1
Цирульников Дмитрий 2 1
Сергеев Владимир 1 1
Крылатов Константин 1 1
Парфентьев Алексей 129 1
Зотов Алексей 42 1
Милохин Дмитрий 1 1
Варламов Леонид 4 1
Симонов Константин 7 1
Сергеев Сергей 138 1
Бондаренко Леонид 5 1
Зацепин Роман 3 1
Сахаров Александр 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17084 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 1
Беларусь - Белоруссия 5682 1
Азия - Азиатский регион 5545 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3957 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2970 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 461 1
Южная Корея - Республика 6657 1
Япония 13297 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1287 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14404 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13571 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2316 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8487 5
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5437 4
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6966 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6152 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1252 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 401 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 207 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10975 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 917 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 711 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9847 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7626 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 535 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16348 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1882 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5986 1
Образование в России 2210 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 37 1
23ABC News 170 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
CNews AWARDS - награда 521 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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