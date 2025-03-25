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Леднев Егор
|25.03.2025
|RooX предоставит систему аутентификации в облачной инфраструктуре 1
|28.03.2022
|RooX окажет российским предприятиям поддержку в импортозамещении IDM-решений 1
Леднев Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|RooX Solutons - Рукс Солюшенс 44 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 1
|Yandex - Яндекс 7509 1
|VK - Mail.ru Group 3468 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1807 1
|RooX UIDM 34 1
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