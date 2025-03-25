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Индексная книга (каталог) CNews*
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Леднев Егор


25.03.2025 RooX предоставит систему аутентификации в облачной инфраструктуре 1
28.03.2022 RooX окажет российским предприятиям поддержку в импортозамещении IDM-решений 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Леднев Егор и организации, системы, технологии, персоны:

RooX Solutons - Рукс Солюшенс 44 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 1
Yandex - Яндекс 7509 1
VK - Mail.ru Group 3468 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 82 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348890, в очереди разбора - 762101.
Создано именных указателей - 171671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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