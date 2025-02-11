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Хмельницкий Алексей



11.02.2025 В RooX UIDM расширены возможности аутентификации сотрудников 1
11.07.2024 RooX UIDM внедряет функцию создания порталов приложений 1
04.03.2024 «Инфинитум» обеспечил аутентификацию пользователей в личном кабинете инвестора при помощи RooX UIDM 1
28.12.2023 В компании RooX назвали шесть факторов, повлиявших на развитие российского рынка аутентификации 1
25.07.2023 Roox UIDM поможет ограничить доступ при входе с устройств Apple 1
22.11.2022 «Информационная безопасность» получила самую большую квоту из всех ИТ-специальностей на бюджетных местах в вузах 1
27.10.2022 Merlion предложит партнерам систему управления доступом RooX UIDM 1
06.10.2022 Власти собираются ввести в России персональную ответственность за утечку данных 1
28.03.2022 RooX окажет российским предприятиям поддержку в импортозамещении IDM-решений 1
10.03.2022 В России представлена отечественная система управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM 1
01.03.2022 В России начинается маркировка упакованной питьевой воды 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Хмельницкий Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

RooX Solutons - Рукс Солюшенс 42 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 2
Yandex - Яндекс 7392 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 157 2
InnoSTage - Инностейдж 146 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
Merlion - Мерлион 807 1
Accenture plc 682 1
Ростелеком 9728 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8760 1
Amazon Inc - Amazon.com 3008 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1195 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2906 1
Cisco Systems 5120 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 629 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
T.Hunter 38 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 154 1
Системы и Технологии ГК 99 1
Apple Inc 12130 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 843 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1349 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 46 1
Baikalsea Company 3 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 39 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 2
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5942 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11035 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 775 3
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 207 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1714 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2473 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 294 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10550 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20697 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2488 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13202 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3827 2
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11413 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4315 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 5
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16350 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 670 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 635 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 497 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4837 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2316 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6157 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
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Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 529 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5545 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 311 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
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Физика - Physics - область естествознания 2649 1
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Информатика - computer science - informatique 1058 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 261 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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