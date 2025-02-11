Хмельницкий Алексей
Хмельницкий Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Михаил 108 2
|Качуров Евгений 7 2
|Кузнецов Станислав 129 1
|Бедеров Игорь 57 1
|Волков Кирилл 10 1
|Патракова Надежда 1 1
|Ивченко Борислав 1 1
|Леднев Егор 1 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Тимошенко Андрей 15 1
|Санин Александр 31 1
|Булатов Вячеслав 1 1
|Корсаков Константин 19 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3215 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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