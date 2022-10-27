Merlion предложит партнерам систему управления доступом RooX UIDM

Компания Merlion и российская компания-разработчик RooX подписали дистрибьюторское соглашение. Новое партнерство позволит Merlion предложить партнерам отечественную систему аутентификации и авторизации RooX UIDM. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

RooX UIDM разработана для защиты доступа к финансам и чувствительным данным клиентов и партнеров. Система отвечает повышенным корпоративным требованиям, учитывает российскую специфику и требования законодательства, соответствует стандартам безопасности и быстро разворачивается. RooX UIDM входит в реестр отечественного ПО (запись в реестре №10504 от 06.05.2021).

«Доверие клиентов к компаниям зависит в том числе от того, насколько защищены их данные. Система аутентификации и авторизации RooX UIDM — это на сто процентов российский продукт. Сейчас, в условиях ускоренного изменения бизнес-процессов на фоне прекращения поддержки со стороны иностранных вендоров, он особенно актуален, и я уверен, будет пользоваться спросом со стороны наших партнеров – системных интеграторов в рамках их проектной деятельности», — сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

RooX UIDM предоставляет несколько десятков готовых пользовательских методов аутентификации и авторизации, из которых собираются сценарии любой сложности, в том числе многофакторные. Среди доступных методов логин-пароль, вход через соцсети, сертификаты КЭП, ЕСИА, биометрия, цифровой отпечаток, OTP (one-time password), TOTP, QR-код и др.

Решение соответствует стандартам безопасности OWASP, NIST, ГОСТ, ЦБ и обеспечивает высокую производительность и отказоустойчивость. Также в нем предусмотрены разнообразные механизмы работы с легаси системами для плавной миграции. RooX UIDM уже развернут в ряде российских компаний с десятками миллионов пользователей.

«У компании Merlion собрана колоссальная экспертиза в рамках диверсифицированного бизнеса. Мы уверены, что специалисты Merlion смогут квалифицированно помочь своим партнерам и их потенциальным заказчикам оценить все преимущества RooX UIDM», — отметил генеральный директор RooX Алексей Хмельницкий.

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ Безопасность

***

RooX (ООО «Рукс солюшенс») — российская ИТ-компания с 10-летним опытом, которая специализируется на аутентификации и авторизации и разработке веб-платформ для корпоративного сектора. Решениями компании пользуется около 50 млн пользователей в год. RooX UIDM — российская CIAM-система управления аутентификацией и авторизацией. Она разработана для защиты доступа к финансам и чувствительным данным клиентов и партнеров средних и крупных организаций, входит в реестр отечественного ПО.

Merlion – российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.

Партнерская сеть Merlion насчитывает 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России.