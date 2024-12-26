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RooX UIDM


RooX UIDMотечественная система управления аутентификацией и авторизацией. Она разработана для защиты доступа к финансам и чувствительным данным клиентов и партнеров средних и крупных организаций, входит в реестр отечественного ПО.


26.12.2024 В RooX назвали факторы, повлиявшие на развитие рынка digital identity в 2024 году 1
09.12.2024 «Уральский центр систем безопасности» предложит клиентам систему управления доступом RooX UIDM 2
18.11.2024 Обновление RooX UIDM: усиленная аутентификация при входе в Linux 2
11.11.2024 В систему управления доступом RooX UIDM добавлена поддержка протокола Radius 2
18.09.2024 Обновление Winlogon в RooX UIDM: адаптивная многофакторная аутентификация и брендирование 2
28.08.2024 Обновление RooX UIDM: автовыбор каталога пользователей в зависимости от домена 2
11.07.2024 RooX UIDM внедряет функцию создания порталов приложений 2
04.06.2024 RooX UIDM защитит от перехвата токенов 2
27.03.2024 Система управления доступом RooX UIDM совместима с ОС Astra Linux 2
04.03.2024 «Инфинитум» обеспечил аутентификацию пользователей в личном кабинете инвестора при помощи RooX UIDM 2
27.02.2024 Система управления доступом RooX UIDM теперь совместима с «Ред ОС» 2
28.12.2023 В компании RooX назвали шесть факторов, повлиявших на развитие российского рынка аутентификации 1
21.12.2023 В системе управления доступом RooX UIDM появился API Gateway 2
14.11.2023 В RooX UIDM появилась объединенная аутентификация пользователей из нескольких служб каталогов 2
18.10.2023 Rooх поможет российским компаниям при миграции с устройств Apple 2
04.09.2023 В Roox UIDM реализовали идентификацию устройств для усиленной аутентификации 2
07.08.2023 Navicon развернул личный кабинет инвестора для «Инфинитум» 2
25.07.2023 Roox UIDM поможет ограничить доступ при входе с устройств Apple 2
19.06.2023 Система управления доступом RooX UIDM совместима Axiom JDK Pro 2
29.05.2023 Cистема управления доступом RooX UIDM стала совместимой с решением VK для высоконагруженных систем 2
22.05.2023 RooX UIDM предупредит пользователей о скомпрометированных паролях 2
24.04.2023 Roox обеспечила совместимость Roox UIDM с СУБД Postgres Pro 2
24.03.2023 RooX поможет бизнесу в миграции с Open Source решений для аутентификации и авторизации 2
27.02.2023 RooX поможет бизнесу в миграции с Keycloak 2
07.12.2022 Roox представила комплексный подход к биометрии в PWA-приложениях 2
15.11.2022 RooX поддержала офлайн-вход по биометрии в PWA-приложениях 1
27.10.2022 Merlion предложит партнерам систему управления доступом RooX UIDM 2
09.08.2022 RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов 2
07.06.2022 В CIAM-системе RooX UIDM появилась функциональность для сквозной веб-аналитики 2
20.04.2022 В RooX UIDM усилена защита доступа «полевых» и аутсорсинговых сотрудников 2
28.03.2022 RooX окажет российским предприятиям поддержку в импортозамещении IDM-решений 3
10.03.2022 В России представлена отечественная система управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM 2

Публикаций - 32, упоминаний - 62

RooX UIDM и организации, системы, технологии, персоны:

RooX Solutons - Рукс Солюшенс 41 30
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 3
Yandex - Яндекс 7340 2
Google LLC 11775 2
Apple Inc 12100 2
Navicon - Навикон 284 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
Merlion - Мерлион 793 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6688 1
Открытые технологии 701 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 12
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
OWASP - Open Web Application Security Project 98 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 21
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 8
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 8
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 5
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ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 288 4
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 2
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
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Apple Touch ID 280 2
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
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Microsoft Windows 15657 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iOS 7809 1
Google Android Package Kit - APK 178 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Oracle Java Development Kit - JDK 152 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 28 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 4 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
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