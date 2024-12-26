RooX UIDM
RooX UIDM — отечественная система управления аутентификацией и авторизацией. Она разработана для защиты доступа к финансам и чувствительным данным клиентов и партнеров средних и крупных организаций, входит в реестр отечественного ПО.
RooX UIDM и организации, системы, технологии, персоны:
|Корсаков Константин 19 17
|Хмельницкий Алексей 10 7
|Евгенов Никита 7 4
|Леднева Наталия 2 2
|Ковернинский Виктор 3 2
|Степанюк Михаил 68 1
|Леднев Егор 1 1
|Панченко Иван 138 1
|Виноградов Александр 60 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Филиппов Вячеслав 3 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Трубочев Алексей 28 1
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