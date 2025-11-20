Разделы

Обеспечена совместимость платформы RooX UIDM и аутентификаторов «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA»

Компании RooX и «Актив» подтвердили совместимость комплексной платформы управления доступом RooX UIDM с аутентификаторами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA». Факт совместимости подтвержден соответствующим сертификатом.

RooX UIDM — российская платформа управления аутентификацией и авторизацией, предназначенная для централизованного управления доступом сотрудников, клиентов и партнеров к веб-сервисам и приложениям. Система поддерживает технологии единого входа (SSO), MFA, ролевую и атрибутную модели доступа (RBAC и ABAC), а также интеграции с системами антифрода и управления бизнес-процессами. В RooX UIDM реализованы более 30 методов аутентификации, включая поддержку одноразовых паролей по времени (TOTP) и современных стандартов, таких как FIDO2.

«Рутокен OTP» — это пользовательское устройство, в основе которого лежит алгоритм генерации одноразовых паролей TOTP. Аутентификатор применяется для безопасного входа в корпоративные порталы и сервисы, а также любые другие системы, поддерживающие стандарт OATH TOTP. «Рутокен OTP» подходит для сценариев с низким и средним риском, а также для пользователей, которым важна простота использования, и является надежной заменой SMS-кодам, уязвимым к перехвату.

«Рутокен MFA» представляет собой новое поколение пользовательских токенов для аутентификации в веб-приложениях по протоколам FIDO2. Устройства этой линейки служат универсальным ключом для защиты учетных записей в онлайн-сервисах, используя два фактора подтверждения личности: физическое владение самим токеном и знание уникального PIN-кода.

Совместимость «Рутокен MFA» и Roox UIDM обеспечивает максимальную стойкость к фишингу и защиту доступа к критичным системам, содержащим персональные, финансовые и другие данные за счет аутентификации по золотому стандарту FIDO2.

Совместное решение компаний RooX и «Актив» позволяет заказчикам реализовывать концепцию Zero Trust и гибкую многофакторную аутентификацию (Adaptive MFA) с использованием защищенных отечественных аутентификаторов «Рутокен». Интеграция платформы управления доступом RooX UIDM с аутентификаторами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» предоставляет заказчикам комплексный инструмент для защиты от современных киберугроз, включая фишинг и кражу учетных данных, в соответствии с требованиями регуляторов.

«Интеграция с аутентификаторами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» значительно расширяет возможности нашей платформы по построению гибких и отказоустойчивых систем управления доступом. Заказчики теперь могут предлагать пользователям выбор удобного и современного метода аутентификации, будь то одноразовые пароли или быстрый и безопасный вход по стандарту FIDO2, что является весомым вкладом в общую киберустойчивость бизнеса», — сказал Константин Корсаков, директор по безопасной разработке RooX.

«Современная ИБ-архитектура немыслима без аппаратного корня доверия. Наши аутентификаторы предоставляют этот корень, защищая приватные ключи и секреты от компрометации. В связке с оркестрирующей платформой RooX UIDM мы предлагаем рынку готовое решение, которое закрывает один из фундаментальных принципов Zero Trust — "Никогда не доверяй, всегда проверяй", предоставляя для проверки самые современные и проверенные российские технологии», — сказал Андрей Шпаков, руководитель направления многофакторной аутентификации компании «Актив».

