Получите все материалы CNews по ключевому слову
Корсаков Константин
УПОМИНАНИЯ
Корсаков Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Михаил 108 2
|Грудинин Дмитрий 24 1
|Бедеров Игорь 69 1
|Путин Владимир 3267 1
|Акимов Максим 189 1
|Бакунов Григорий 22 1
|Панченко Иван 152 1
|Виноградов Александр 63 1
|Кузнецов Александр 135 1
|Шестаков Арсений 1 1
|Рустамов Рустам 465 1
|Евгенов Никита 7 1
|Трубочев Алексей 34 1
|Хмельницкий Алексей 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150904 15
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52760 1
|Украина 7696 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.