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Корсаков Константин


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 В системе RooX UIDM появилась функция ротации криптографических ключей 1
18.11.2024 Обновление RooX UIDM: усиленная аутентификация при входе в Linux 1
11.11.2024 В систему управления доступом RooX UIDM добавлена поддержка протокола Radius 1
11.07.2024 RooX UIDM внедряет функцию создания порталов приложений 1
04.06.2024 RooX UIDM защитит от перехвата токенов 1
27.03.2024 Система управления доступом RooX UIDM совместима с ОС Astra Linux 1
27.02.2024 Система управления доступом RooX UIDM теперь совместима с «Ред ОС» 1
21.12.2023 В системе управления доступом RooX UIDM появился API Gateway 1
14.11.2023 В RooX UIDM появилась объединенная аутентификация пользователей из нескольких служб каталогов 1
18.10.2023 Rooх поможет российским компаниям при миграции с устройств Apple 1
04.09.2023 В Roox UIDM реализовали идентификацию устройств для усиленной аутентификации 1
19.06.2023 Система управления доступом RooX UIDM совместима Axiom JDK Pro 1
29.05.2023 Cистема управления доступом RooX UIDM стала совместимой с решением VK для высоконагруженных систем 1
22.05.2023 RooX UIDM предупредит пользователей о скомпрометированных паролях 1
24.04.2023 Roox обеспечила совместимость Roox UIDM с СУБД Postgres Pro 1
24.03.2023 RooX поможет бизнесу в миграции с Open Source решений для аутентификации и авторизации 1
27.02.2023 RooX поможет бизнесу в миграции с Keycloak 1
26.01.2023 Хакеры выложили в сеть исходные коды поисковика, почты, диска и облака «Яндекса» 1
06.05.2022 Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей 1
20.04.2022 В RooX UIDM усилена защита доступа «полевых» и аутсорсинговых сотрудников 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Корсаков Константин и организации, системы, технологии, персоны:

RooX Solutons - Рукс Солюшенс 47 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4241 3
Google LLC 12017 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 217 2
Apple Inc 12329 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2170 2
Ред Софт - Red Soft 846 2
Microsoft Corporation 24944 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 167 1
T.Hunter 50 1
Yandex - Яндекс 7897 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2997 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13446 1
Ростелеком 10038 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8972 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 434 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
Oracle Corporation 6774 1
Открытые технологии 707 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3265 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 221 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 325 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 255 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 129 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1083 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1488 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 171 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 265 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 33 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Почта России ПАО 2184 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12233 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4534 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5620 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4666 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2849 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11649 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29654 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26289 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69344 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3780 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7828 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11875 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54016 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30894 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2570 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21322 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2630 4
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 219 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9485 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16403 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7892 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4242 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4279 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14032 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 835 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2106 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5107 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8692 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5635 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24903 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7146 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7004 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 819 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2302 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21346 2
Website URL - Uniform Resource Locator 922 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4019 2
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 100 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1168 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10697 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22104 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11996 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2375 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2765 2
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 244 2
RooX UIDM 38 17
Linux OS 10358 4
Google Chrome - браузер 1603 2
Microsoft Windows 16019 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4810 2
Red Hat WildFly - Keycloak 42 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5537 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 774 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 160 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 376 2
Apple macOS 2142 1
Google Android 14379 1
Apple iOS 8026 1
Apple Safari - браузер 866 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 160 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 729 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1056 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 814 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 533 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 92 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 222 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 557 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 199 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 73 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 180 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 304 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 294 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1376 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 114 1
Oracle Java - язык программирования 3180 1
Oracle Java Development Kit - JDK 178 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 119 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 639 1
Яндекс.Ключ 16 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 6 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 805 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1417 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 77 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1855 1
Сергеев Михаил 108 2
Грудинин Дмитрий 24 1
Бедеров Игорь 69 1
Путин Владимир 3267 1
Акимов Максим 189 1
Бакунов Григорий 22 1
Панченко Иван 152 1
Виноградов Александр 63 1
Кузнецов Александр 135 1
Шестаков Арсений 1 1
Рустамов Рустам 465 1
Евгенов Никита 7 1
Трубочев Алексей 34 1
Хмельницкий Алексей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 150904 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52760 1
Украина 7696 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9382 13
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1007 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6429 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6558 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49724 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53211 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11212 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25056 3
Аудит - аудиторский услуги 2866 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1686 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6006 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2220 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2664 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30625 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1305 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 851 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3451 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 517 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8309 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6052 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 726 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10299 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7517 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 355 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11374 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 979 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9213 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4563 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5067 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5228 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 115 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 189 1
BreachForums 8 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3345 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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