В RooX UIDM появилась объединенная аутентификация пользователей из нескольких служб каталогов

Новая функция системы управления доступом RooX UIDM облегчит аутентификацию в различные корпоративные сервисы, когда в компании развернут так называемый «мультилес», а также обеспечит единую аутентификацию в приложения, которые не поддерживают подключение к нескольким службам каталогов.

Служба каталогов — это распространённый компонент ИТ-инфраструктуры, который позволяет обеспечить авторизацию и аутентификацию пользователей во внутренние домены. Она имеет древовидную структуру и хранит всю информацию о подразделениях компании, пользователях сети, группах, в которые они входят, и др.

Самым популярным продуктом этого класса в российский кампаниях до недавнего времени был Microsoft Active Directory (AD) на базе Windows Server. Примерами open-source-решений являются Samba DC и FreeIPA. Среди российских служб каталогов можно назвать ALD Pro от ГК «Астра», «Ред адм» от «Ред софт», модуль, встроенный в «Альт Рабочая станция» и Avanpost Directory Service.

Крупные компании могут использовать несколько серверов служб каталогов по разным причинам. Такой подход распространен среди холдингов с множеством филиалов и дочерних организаций. Несколько служб каталогов также применяет бизнес, проходящий процедуру слияния. Иногда группы пользователей размещаются в отдельных хранилищах в соответствии с политикой ИБ компании. Наконец, и это актуальный паттерн в последнее время, компании могут одновременно использовать несколько служб каталогов – старую и новую – в процессе миграции на отечественное ПО.

В то же время необходимость поддерживать несколько разных форм входа в одинаковые приложения для разных групп пользователей усложняет управление, повышает риски для безопасности и приводит к неудобству для пользователей. Кроме того, некоторые приложения в принципе не поддерживают подключение к нескольким службам каталогов и для входа в них нужен механизм единой учетной записи.

Новая функция в системе управления доступом RooX UIDM обеспечивает объединенную аутентификацию пользователей из нескольких служб каталогов.

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С помощью нее можно настроить поиск пользователя сразу в нескольких службах каталогов с заданными настройками приоритетов. Параметры подключения к каждому серверу службы каталогов при этом настраиваются независимо с учётом особенностей его структуры. Так, в RooX UIDM можно задать адрес сервера каталогов, учетную запись для подключения, а также ряд фильтров для поиска пользователя — например, в каких группах, в каком поддереве или по каким условиям его искать. Кроме того, можно настроить правила определения атрибутов учетной записи (маппинга).

Указанные настройки можно применять как к разным каталогам, так и к одному и тому же. Несколько подключений с различными настройками к одному и тому же каталогу позволят запрашивать данные пользователей из разных поддеревьев по разным шаблонам и по-разному их фильтровать. Это может потребоваться, если данные в службе каталогов не гармонизированы.

С обновлением в RooX UIDM также стала доступна аутентификация пользователей из нескольких каталогов по протоколу Kerberos.

«Возможность подключения к нескольким службам каталогов доступна всем клиентам RooX в рамках продуктового roadmap RooX UIDM. Также мы консультируем по вопросам настроек под конкретную задачу клиента — например, в каком порядке лучше приоритизировать выбор деревьев при поиске данных или по каким параметрам прав искать пользователей», — сказал главный архитектор RooX Константин Корсаков.