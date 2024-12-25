FreeIPA Free Identity, Policy and Audit открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix
FreeIPA — это программное решение, которое позволяет централизованно управлять сетевыми службами, идентификацией и аутентификацией, устанавливать доверительные отношения и обеспечивать взаимодействие Linux-систем с доменом Active Directory (AD).
FreeIPA и организации, системы, технологии, персоны:
|Арефьев Андрей 51 9
|Трандин Сергей 91 4
|Шияфетдинов Дамир 5 4
|Смирнов Алексей 243 2
|Сивцев Илья 140 2
|Мылицын Роман 110 2
|Мухин Денис 23 2
|Кузнецов Андрей 67 2
|Корсаков Константин 19 2
|Натрусов Артем 284 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Ульянов Николай 112 2
|Щеглов Петр 54 2
|Паутов Евгений 17 2
|Васильев Кирилл 16 1
|Гребенщиков Дмитрий 36 1
|Сизоненко Григорий 39 1
|Печенин Алексей 18 1
|Никончук Владимир 4 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Орлов Виталий 19 1
|Турчановский Дмитрий 12 1
|Шестаков Сергей 18 1
|Окунь Дмитрий 17 1
|Крутобережский Антон 1 1
|Богомолов Ярослав 3 1
|Векшин Евгений 12 1
|Miller Matthew - Миллер Мэтью 7 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
|Фоменко Алексей 7 1
|Максимова Ольга 3 1
|Терсков Сергей 2 1
|Корсаков Денис 9 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
|Макаров Валентин 220 1
|Груздев Сергей 46 1
|Ярош Евгений 1 1
|Василенко Сергей 5 1
|Макарьин Сергей 17 1
|Times 623 1
|Trouw 3 1
|Linux Journal 7 1
|Мобильные системы 115 1
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