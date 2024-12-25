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FreeIPA Free Identity, Policy and Audit открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix

FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix

FreeIPA — это программное решение, которое позволяет централизованно управлять сетевыми службами, идентификацией и аутентификацией, устанавливать доверительные отношения и обеспечивать взаимодействие Linux-систем с доменом Active Directory (AD). 


25.12.2024 Государственная аптечная сеть Красноярского края меняет MS AD на службу каталогов ALD Pro от «Группы Астра» 1
24.12.2024 «Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.2 1
17.12.2024 Масштабный релиз «МойОфис 3.2»: новый уровень производительности и безопасности продуктов 1
17.12.2024 «Мой офис» ускорил «Частное облако» в полтора раза 1
13.12.2024 ПАК-ML для обучения ИИ-моделей: что необходимо для нейросетей и обработки Big Data? 1
13.12.2024 Как наука и промышленность использует суперкомпьютерные кластеры 1
10.12.2024 Pragmatic Tools Migrator обновился до версии 2.7 с расширенной поддержкой отечественных корпоративных каталогов 1
05.12.2024 Новый Solar webProxy 4.2 с функциями централизованного управления 1
03.12.2024 R-Vision представила новый пакет экспертизы для выявления инцидентов в R-Vision SIEM 1
27.11.2024 Новая версия «Блокхост-Сеть 4»: решение для импортозамещения 1
07.11.2024 «Группа Астра» опубликовала открытый курс по ALD Pro для Windows-администраторов 1
21.10.2024 Secret Technologies выпустила новую версию Secret Cloud Enterprise 1
15.10.2024 Что мешает российским компаниям переходить на российские почтовые клиенты? 1
11.10.2024 «МТС Линк» и ALD Pro – программный стек для онлайн-мероприятий любого масштаба 1
04.10.2024 «Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.1 1
03.10.2024 Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении 1
26.09.2024 Обновление R-Vision SIEM 1.8: аудит источников событий, мониторинг систем и кластера и управление доступом 1
20.09.2024 Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5 1
02.09.2024 Платформа Tantor 4.2 получила поддержку Astra Linux 1.8 и ряд UX-улучшений 1
13.08.2024 Новая версия «Блокхост-Сеть» 4.4 расширяет возможности в многоплатформенной среде 1
14.06.2024 «Базальт СПО» при поддержке Фонда содействия инновациям создала открытую библиотеку libdomain для управления службами каталогов 1
03.06.2024 Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: Импортозамещение завершено тогда, когда последний контроллер Microsoft Active Directory остановлен 1
24.05.2024 «Росэлектроника» создала платформу для управления доменной инфраструктурой, подобную Active Directory 1
23.05.2024 «Росэлектроника» показала российскую платформу для управления доменной инфраструктурой 1
17.05.2024 Компания «Индид» представляет версию 2.10 продукта для защиты привилегированного доступа Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) 1
26.03.2024 Новая версия программного продукта Pragmatic Tools Migrator 2.5 уже доступна пользователям 1
04.03.2024 R-Vision выпустила масштабное обновление платформы R-Vision TDP 3.1 1
04.03.2024 Эксперты Angara Security выявили уязвимости в FreeIPA и React Native Image Picker 1
26.02.2024 MaxPatrol SIEM выявляет атаки на FreeIPA — службу каталогов для Linux-систем 1
21.02.2024 Платформа «Штурвал» получила обновление до версии 2.5 1
05.01.2024 РЖД заказали у создателя Astra Linux крупный проект по импортозамещению ПО 1
21.12.2023 Как выбрать между FreeIPA и Samba для управления доменом Linux 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
14.11.2023 Релиз RuDesktop 2.2.0 1
14.11.2023 В RooX UIDM появилась объединенная аутентификация пользователей из нескольких служб каталогов 1
10.11.2023 Василий Гурьев, «Инферит ИТМен»: Исследование показало, что в 2024 году бизнес купит именно инфраструктурное ПО 1
18.10.2023 Обновление Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM): версия 2.9 1
16.10.2023 Крупный инфраструктурный оператор отдаст 3,6 миллиарда за замену сотен тысяч ОС Windows, MS Office и Exchange 1
05.09.2023 Новая версия Pragmatic Tools 2.4 поддерживает PostgreSQL и Astra Linux Directory Pro 2.x 1
04.09.2023 «Базальт СПО» обеспечила бесшовный переход крупного госучреждения на ОС «Альт» 1

Публикаций - 90, упоминаний - 93

FreeIPA и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 41
Microsoft Corporation 24625 26
Базальт СПО - BaseALT 655 13
Broadcom - VMware 2359 11
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 23 10
Red Hat 1305 9
8213 8
Ред Софт - Red Soft 701 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 7
Oracle Corporation 6688 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 4
Telegram Group 1983 4
Ростелеком 9701 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
Intel Corporation 12197 4
R-Vision - Р-Вижн 153 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Zabbix SIA - Заббикс 89 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 3
Softline - Софтлайн 2811 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 3
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 3
Новые облачные технологии (НОТ) 444 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Газинформсервис - ГИС 272 3
Netscape Communications Corporation 421 2
AOL Inc 1593 2
SAP SE 5277 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
Dr.Web - Доктор Веб 1254 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
АйТи Бастион - IT Bastion 100 2
Citrix Systems 812 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 7
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Visa International 1949 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Силовые машины 111 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Leomax - Леомакс 4 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 8 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Администрация Ставрополя 16 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 45 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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