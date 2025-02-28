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Фоменко Алексей
Фоменко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Мосавтодор ГБУ 10 1
|Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
|Шадаев Максут 1018 2
|Кузнецов Сергей 154 2
|Фишер Андрей 74 2
|Бутенко Юрий 65 2
|Дзвинко Роман 18 2
|Лопаткин Герман 104 2
|Фенюшин Евгений 26 2
|Шаблыков Никита 29 2
|Веригин Илья 33 2
|Энфиаджян Рубен 23 2
|Ложникова Анастасия 5 2
|Красильников Илья 7 2
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Соколов Олег 51 1
|Звягина Наталья 64 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Кошкин Андрей 21 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Солодовников Денис 94 1
|Ципорин Павел 102 1
|Арефьев Андрей 52 1
|Цариковский Федор 32 1
|Городилов Михаил 18 1
|Земской Николай 15 1
|Казеко Владимир 9 1
|Парфенов Юрий 10 1
|Степанов Максим 10 1
|Кошечкин Константин 11 1
|Полушин Денис 1 1
|Майоров Владимир 3 1
|Гирич Петр 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11264 1
|Госрасходы - портал 69 1
|Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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