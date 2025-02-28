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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фоменко Алексей



28.02.2025 Иркутский аэропорт-миллионник будет работать на программном стеке «Группы Астра» 1
05.02.2024 Новая версия ALD Pro работает быстрее 1
24.07.2023 ГК «Астра» выпустила новую версию системы для управления службой каталогов ALD Pro 1
14.07.2023 Подтверждена технологическая совместимость решения ALD Pro ГК «Астра» и корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA 1
29.11.2022 ГК «Астра» выпустила новую версию системы для управления доменом ALD Pro 1
08.07.2022 ГК «Астра» и Pragmatic Tools сообщают о совместимости Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов ALD Pro на базе ОС Astra Linux 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Фоменко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1933 5
Новые облачные технологии (НОТ) 450 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1066 2
Ростелеком - РТЛабс 179 2
Promt - Промт 294 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1013 2
Конфидент ЦЗИ 109 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 311 2
Microsoft Corporation 24684 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 2
Ростелеком 9768 1
Oracle Corporation 6714 1
Directum - Директум 1103 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Ростех - Автоматика Концерн 1648 1
Открытые технологии 702 1
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 24 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 126 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 214 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 148 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
Федеральное казначейство России 1783 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3153 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 81 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 588 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 26 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25553 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11144 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4766 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2165 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12043 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20774 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11466 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4264 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11692 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2504 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 899 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4909 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16211 2
Repository - Репозиторий 875 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 780 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12608 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1070 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13816 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 106 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13976 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11136 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1394 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7480 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 539 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6756 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6658 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10314 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1729 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 350 6
Linux OS 10036 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 284 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1337 3
Новые облачные технологии - МойОфис 790 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5257 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 300 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 265 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 230 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 26 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3247 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
ФМБА России - АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 4 1
СКБ Контур - Контур.Персонал 7 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1280 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4524 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
Pragmatic Tools Migrator 23 1
Microsoft Windows 15744 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 535 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 272 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 157 1
Python - высокоуровневый язык программирования 953 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1088 1
Шадаев Максут 1018 2
Кузнецов Сергей 154 2
Фишер Андрей 74 2
Бутенко Юрий 65 2
Дзвинко Роман 18 2
Лопаткин Герман 104 2
Фенюшин Евгений 26 2
Шаблыков Никита 29 2
Веригин Илья 33 2
Энфиаджян Рубен 23 2
Ложникова Анастасия 5 2
Красильников Илья 7 2
Дюбанов Анатолий 95 1
Соколов Олег 51 1
Звягина Наталья 64 1
Меджитов Тимур 85 1
Кошкин Андрей 21 1
Рудычева Наталья 95 1
Солодовников Денис 94 1
Ципорин Павел 102 1
Арефьев Андрей 52 1
Цариковский Федор 32 1
Городилов Михаил 18 1
Земской Николай 15 1
Казеко Владимир 9 1
Парфенов Юрий 10 1
Степанов Максим 10 1
Кошечкин Константин 11 1
Полушин Денис 1 1
Майоров Владимир 3 1
Гирич Петр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1179 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1530 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7515 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 573 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1681 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1212 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 551 1
Европа 21812 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 859 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 609 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8593 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10015 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2399 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3133 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7009 1
Цифровой регион - Федеральный проект 100 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2275 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11014 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2941 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6004 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6184 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1091 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9913 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1795 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1276 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 283 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2918 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 387 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8099 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 7 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11024 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18706 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11264 1
Госрасходы - портал 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2028 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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