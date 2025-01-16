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Индексная книга (каталог) CNews*
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БизнесАвтоматика НПЦ Visary Визари АИС



16.01.2025 Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране 1
28.12.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг решений для бизнес-аналитики «BI 2024» 2
03.12.2024 Строительная компания «ТЭКСтрой инжиниринг» внедрила облачную систему для автоматизации бизнеса Visary Cloud 6
27.11.2024 НПЦ «БизнесАвтоматика» и ИТ-интегратор «ТерраЛинк» объявили о партнерстве. 2
Импортозамещение 2024 1
28.10.2024 Продукты Visary включены в Единый реестр российского ПО 2
28.08.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024 1
01.08.2024 Российская компания-разработчик выпустила «убийцу» Jira и Trello 2
15.07.2024 Российский аналог Oracle Primavera внедрили на Магнитогорском металлургическом комбинате – Visary Project 1
28.06.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2024 1
16.05.2024 «БизнесАвтоматика» уходит в облака – выпуск облачной системы Visary Cloud 2
12.04.2024 Visary DATA HUB: новая платформа управления данными от «БизнесАвтоматика» 2
12.04.2024 «БизнесАвтоматика» выпустила новую версию редактора документов 3
01.03.2024 МДЦ «Артек» запустил новую цифровую платформу для обучения детей 1
29.02.2024 Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 2
13.02.2024 «БизнесАвтоматика» разработала новый веб-портал для Московского музея современного искусства 1
12.01.2024 Минцифры России включили систему бизнес-аналитики Visary BI в Единый реестр отечественного ПО 3
10.01.2024 НПЦ «БизнесАвтоматика» и НТЦ «Система» ФСО подписали меморандум о партнерстве 1
Аналитика 3.0 — 2022 2
Рынок BPM 2022 2
21.08.2023 «Бизнесавтоматика» выпустила новую версию системы Visary BI 1
09.03.2023 Симбиоз low-code и микросервисов: вышло обновление отечественной платформы для разработки ПО 11
12.12.2022 Вышла пятая версия российской платформы для cоздания государственных информационных систем 4
28.11.2022 БизнесАвтоматика вошла в перечень системообразующих предприятий России 1
10.11.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг платформ бизнес-аналитики BI 2022 2
04.07.2022 Российский рынок аналитики ждет тотальная «смена составов» 2
01.07.2022 Российские решения сделали бизнес-аналитику доступнее 9
Рынок BPM 2021 2
09.02.2022 Управление госпрограммами Санкт-Петербурга переходит на цифровой формат 3
30.11.2021 BPM-платформа Visary: как создаются надежные инфосистемы для бизнеса и государства 2
30.11.2021 Выручка разработчиков BPMS растет почти в 4 раза быстрее рынка 1
21.06.2021 «Ростелеком» сокращает издержки при помощи системы управления проектами 7
29.09.2020 Какие платформы помогли госсектору отказаться от западного ПО 2
19.09.2018 Роман Дзвинко: Мы стараемся внедрять искусственный интеллект в уже понятные всем ERP 1
28.04.2018 Роман Дзвинко - Узкопрофильные ИТ-компании будут уходить с рынка 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
05.04.2017 «БизнесАвтоматика» использует платформу Visary для трансформационного развития ИТ в госсекторе 4

Публикаций - 37, упоминаний - 92

БизнесАвтоматика НПЦ и организации, системы, технологии, персоны:

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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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