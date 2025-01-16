БизнесАвтоматика НПЦ Visary Визари АИС
БизнесАвтоматика НПЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Дзвинко Роман 18 8
|Лобачев Владимир 4 2
|Андреев Владимир 97 2
|Белайчук Анатолий 31 2
|Арефьев Дмитрий 7 2
|Истомин Константин 56 2
|Фоменко Алексей 7 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Фишер Андрей 74 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Фенюшин Евгений 26 1
|Шаблыков Никита 29 1
|Веригин Илья 33 1
|Кошкин Андрей 21 1
|Энфиаджян Рубен 23 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Ложникова Анастасия 5 1
|Потоцкий Игорь 11 1
|Агалаков Евгений 1 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Васильев Алексей 15 1
|Байбутов Андрей 12 1
|Спивак Александр 5 1
|Красильников Илья 7 1
|Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 5 1
|Гольдберг Юлий 25 1
|Фридман Александр 7 1
|Зеленько Игорь 10 1
|Гришковский Артем 8 1
|Власова Юлия 7 1
|Гирич Петр 3 1
|Акимов Игорь 6 1
|Церетели Василий 1 1
|Востриков Юрий 70 1
|Петросян Вадим 14 1
|Вирясов Владислав 24 1
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