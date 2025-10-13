Разделы

НПЦ «БизнесАвтоматика» запустила бесплатный сервис видеоконференций Visary Call с полным функционалом для бизнеса

Отечественный разработчик НПЦ «БизнесАвтоматика» вывел на рынок новый продукт — сервис для проведения видеоконференций Visary Call. Решение позиционируется как полностью бесплатная альтернатива зарубежным платформам и не имеет ограничений по времени встреч и количеству участников. Об этом CNews сообщили представители НПЦ «БизнесАвтоматика».

Visary Call предлагает простой и удобный набор функций, необходимых для организации дистанционного взаимодействия. Помимо базовых возможностей видеосвязи, сервис поддерживает демонстрацию экрана, интерактивные реакции участников, приглашение участников. Также до конца года будет реализован многофункциональный чат с опцией обмена файлами.

«В условиях активного перехода бизнеса и госсектора на дистанционные форматы работы мы предлагаем решение, которое сочетает в себе простоту использования и профессиональный функционал, — сказал Павел Петраков, генеральный директор НПЦ “БизнесАвтоматика”. — Особенность Visary Call в том, что мы не ограничиваем пользователей ни по времени, ни по количеству участников, что выгодно отличает наш продукт от большинства зарубежных аналогов».

Технические особенности платформы включают: поддержку групповых видеовстреч без ограничения количества участников; функцию демонстрации экрана с возможностью совместной работы; интерактивные реакции и инструменты для вовлечения аудитории; сквозное шифрование трафика; адаптивное качество видеопотока.

Для начала работы с сервисом не требуется регистрация или установка дополнительного ПО — достаточно перейти по ссылке call.visary.cloud и создать новую конференцию. Решение оптимизировано для работы в современных браузерах и поддерживает все популярные операционные системы. Доступно с мобильных устройств.

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России
Импортонезависимость

Visary Call может использоваться в различных сценариях: проведение совещаний и клиентских презентаций; организация дистанционного обучения; проведение вебинаров и онлайн-мероприятий; обеспечение удаленной работы сотрудников.

Решение уже прошло апробацию в коммерческих компаниях и образовательных учреждениях, показав стабильную работу при нагрузках до 1000 одновременных подключений.

