БизнесАвтоматика НПЦ Научно-производственный центр

БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.12.2025 2026 г. для российских поставщиков BPMS станет годом конкуренции архитектур 1
13.10.2025 НПЦ «БизнесАвтоматика» запустила бесплатный сервис видеоконференций Visary Call с полным функционалом для бизнеса 2
Импортозамещение 2024 2
Рынок BPM 2022 2
03.12.2024 Строительная компания «ТЭКСтрой инжиниринг» внедрила облачную систему для автоматизации бизнеса Visary Cloud 3
27.11.2024 НПЦ «БизнесАвтоматика» и ИТ-интегратор «ТерраЛинк» объявили о партнерстве. 5
01.08.2024 Российская компания-разработчик выпустила «убийцу» Jira и Trello 2
15.07.2024 Российский аналог Oracle Primavera внедрили на Магнитогорском металлургическом комбинате – Visary Project 2
16.05.2024 «БизнесАвтоматика» уходит в облака – выпуск облачной системы Visary Cloud 3
12.04.2024 Visary DATA HUB: новая платформа управления данными от «БизнесАвтоматика» 2
12.04.2024 «БизнесАвтоматика» выпустила новую версию редактора документов 2
01.03.2024 МДЦ «Артек» запустил новую цифровую платформу для обучения детей 2
29.02.2024 Российский рынок BPM ждет волна слияний и поглощений 2
29.02.2024 Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 2
26.02.2024 «Газпром ЦПС» совместно с компанией «Синимекс» и НПЦ «БизнесАвтоматика» завершили проектирование ИТ-решения с использованием искусственного интеллекта 2
13.02.2024 «БизнесАвтоматика» разработала новый веб-портал для Московского музея современного искусства 2
12.01.2024 Минцифры России включили систему бизнес-аналитики Visary BI в Единый реестр отечественного ПО 3
10.01.2024 НПЦ «БизнесАвтоматика» и НТЦ «Система» ФСО подписали меморандум о партнерстве 5
21.12.2023 Выручка поставщиков ИТ в промышленность растет рекордными темпами 1
31.10.2023 Эксперты прогнозируют рост российского рынка СЭД на 20–30% в год 1
26.09.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2023 2
21.08.2023 «Бизнесавтоматика» выпустила новую версию системы Visary BI 1
30.11.2022 Выручка поставщиков BPM-систем увеличилась более, чем на треть 2
28.11.2022 БизнесАвтоматика вошла в перечень системообразующих предприятий России 3
10.11.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг платформ бизнес-аналитики BI 2022 1
04.07.2022 Российский рынок аналитики ждет тотальная «смена составов» 1
01.07.2022 Российские решения сделали бизнес-аналитику доступнее 2
24.03.2022 В России создается 16 ИТ-систем защиты патентов и изобретателей за 3 миллиарда 1
09.02.2022 Управление госпрограммами Санкт-Петербурга переходит на цифровой формат 3
01.12.2021 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BPMS. Выручка топ-10 выросла на 12% 2
30.11.2021 Выручка разработчиков BPMS растет почти в 4 раза быстрее рынка 2
21.06.2021 «Ростелеком» сокращает издержки при помощи системы управления проектами 2
04.06.2020 Сергей Хрупов, Inline Technologies -

В любом кризисе надо искать возможности

 2
26.05.2020 Российский рынок решений для анализа данных меняет лидеров 4
13.12.2018 Недокупленный «Ростехом» разработчик создал бесполезную ГИС за 400 миллионов 1
02.11.2018 «Техносерв» перехватил у «Наумена» госсайт для контроля граждан над принимаемыми законами 3
19.09.2018 Роман Дзвинко: Мы стараемся внедрять искусственный интеллект в уже понятные всем ERP 2
28.04.2018 Роман Дзвинко - Узкопрофильные ИТ-компании будут уходить с рынка 3
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 4

Публикаций - 48, упоминаний - 99

БизнесАвтоматика НПЦ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2258 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 6
Directum - Директум 1175 5
Docsvision - ДоксВижн 1034 5
Comindware - Колловэар 180 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 28 4
Oracle Corporation 6886 4
Крок - Croc 1816 4
Naumen - Наумен 688 4
Ростелеком 10360 4
Новые облачные технологии (НОТ) 467 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 258 4
TerraLink - ТерраЛинк 289 4
Открытые технологии 716 3
Softline - Софтлайн 3295 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 194 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 3
SimbirSoft - СимбирСофт 104 3
Корус Консалтинг ГК 1348 3
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 163 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 110 2
АТК Консультационная группа 53 2
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 125 2
БАРС Груп 561 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 2
Ростелеком - РТЛабс 182 2
Promt - Промт 309 2
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 42 2
SAP SE 5444 2
Terrasoft - Террасофт 202 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 234 2
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 2
МегаФон 9966 2
Ланит Омни 65 2
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 25 2
Московская Биржа - Forecsys - Форексис - ПроКомплаенс - ProCompliance 12 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1503 4
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 17 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 2
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 1
ТрансФин-М 10 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
Правовест СЦПИ - Правовест Бизнес 1 1
Tesla Motors 430 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 985 1
Верный - торговая сеть 310 1
Северсталь ПАО - Severstal 566 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 159 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 565 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 507 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 265 1
ФосАгро 153 1
Сургутнефтегаз - СНГ 280 1
Газпром ПАО 1422 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2716 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5267 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12928 6
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 164 6
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 6
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 5
Администрация Перми 22 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 5
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4955 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 281 5
Федеральное казначейство России 1879 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3114 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3385 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 349 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 2
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 490 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73514 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18390 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13370 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2487 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 10
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1626 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31858 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 8
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7305 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 5
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1463 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4571 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 3
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 39 24
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 6
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 83 6
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 5
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 5
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 5
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 255 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5874 4
Новые облачные технологии - МойОфис 900 4
Digital Design - АВАКОР 14 3
Microsoft Office 3970 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 224 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1543 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 2
Минстрой РФ - ФЦЦС ФАУ - Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 14 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 315 2
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 40 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 672 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 2
Terrasoft Creatio 98 2
Microsoft Windows 16375 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1116 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 2
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 41 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
ФМБА России - АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 4 1
ELMA 365 Low-code BPM 150 1
Digital Design СДУ Приоритет 6 1
СДИ Базис DCIM 10 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 80 1
ZSoft - ZPlatform Cloud 5 1
СКБ Контур - Контур.Персонал 7 1
FanRuan - FineBI 27 1
Дзвинко Роман 18 17
Шадаев Максут 1154 7
Фишер Андрей 74 6
Бутенко Юрий 65 6
Веригин Илья 36 6
Парфенов Юрий 10 5
Степанов Максим 10 5
Кошечкин Константин 11 5
Соловьев Денис 5 5
Дюбанов Анатолий 95 5
Цариковский Федор 32 5
Соколов Олег 51 5
Звягина Наталья 64 5
Гуревич Раиса 16 5
Земской Николай 15 5
Андреев Владимир 100 5
Казеко Владимир 9 5
Чукарин Алексей 59 4
Ципорин Павел 102 4
Лопаткин Герман 104 4
Разумовский Дмитрий 124 4
Гуральников Сергей 164 3
Нечепоренко Юрий 27 3
Кучин Сергей 27 3
Истомин Константин 58 3
Ложникова Анастасия 5 3
Козырев Алексей 326 3
Евраев Михаил 264 3
Фомичев Олег 139 3
Никуличев Андрей 43 3
Ермолаев Артем 379 3
Власов Сергей 98 3
Петрушин Андрей 110 3
Фенюшин Евгений 26 3
Авербах Владимир 127 3
Казарин Станислав 175 3
Арефьев Дмитрий 9 3
Гирич Петр 3 2
Гребешков Павел 2 2
Ахмеров Тимур 89 2
Россия - РФ - Российская федерация 157587 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45902 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8166 9
Россия - ЦФО - Тамбовская область 615 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 630 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1886 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1678 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18683 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1028 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1317 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18286 3
Россия - ПФО - Самарская область 1463 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2123 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 750 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 927 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3288 2
Европа 24654 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 24 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1084 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14515 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 493 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3223 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1602 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Испания - Королевство 3763 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 593 1
Франция - Французская Республика 7984 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1316 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2921 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2218 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10364 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6130 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6263 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2295 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15189 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Импортозамещение - параллельный импорт 566 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 118 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 2
Экономический эффект 1218 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 5
Госрасходы - портал 70 5
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 9
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 2
Technavio 28 1
VMR - Verified Market Research 7 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412148, в очереди разбора - 730088.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

