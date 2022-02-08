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Управление госпрограммами Санкт-Петербурга переходит на цифровой формат

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга провел модернизацию системы управления госпрограммами Петербурга на базе Платформы Visary.

Проект реализован по заказу Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга и направлен на повышение качества управления госпрограммами путем объединения всех процессов цикла в единой цифровой среде.

«Санкт-Петербург одним из первых регионов запустил информационную систему, позволяющую автоматизировать процесс планирования развития городских отраслей – от этапа определения потребности в реализации мероприятий с учетом норм градостроительного проектирования, до принятия решения о выделении бюджетных ассигнований на их реализацию», – сказала начальник отдела экспертизы госпрограмм и внепрограммных расходов Комитета Елена Статовская.

Комплексное обновление системы велось НПЦ «БизнесАвтоматика». Технологической основой системы выступила Платформа Visary. Отказоустойчивая архитектура Платформы предназначена для построения высоконагруженных информационно-аналитических систем для проектов федерального и регионального масштаба.

Внедрение Платформы позволило отказаться от бумажных носителей и автоматизировать процессы межведомственного взаимодействия. Система полностью поддерживает создание, корректировку, мониторинг и оценку эффективности реализации госпрограмм в рамках единой инфраструктуры.

Мощный функционал системы предоставляет возможность более детального анализа хода исполнения госпрограмм, обеспечивает повышение эффективности использования бюджетных средств и всестороннего контроля реализации объектов капитального строительства на всех этапах их жизненного цикла.

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Повышение эффективности управления госпрограммами также достигнуто за счет гибких инструментов визуализации данных, позволяющих проводить оперативный учет, анализ и оценку рисков.

«В системе все направлено на облегчение работы пользователей. Все элементы управления госпрограммами связаны между собой единой интеграционной шиной. Есть удобный автоматизированный функционал для ведения юридически значимого электронного документооборота. Встроенный модуль бизнес-аналитики Visary BI с конструктором дашбордов делает возможным оперативное формирование отчетов с помощью визуальных интерактивных панелей. Геоинформационный модуль реализует в системе картографический слой с геопривязкой. Он позволяет визуализировать геопространственную информацию и связанные с ней данные для учета и анализа. Система веб-ориентирована и имеет максимально дружелюбный интерфейс, чтобы любой сотрудник мог быстро ее освоить», – отметил Роман Дзвинко, исполнительный директор НПЦ «БизнесАвтоматика».

Справка

Государственная информационная система Санкт-Петербурга «Реестр государственных программ Санкт-Петербурга» (ГИС «РГП») предназначена для автоматизации процессов планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга с учетом его ресурсного потенциала.

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