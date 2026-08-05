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Оперативный учёт оперативно-технический учёт operational accounting

СОБЫТИЯ

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05.08.2026 «1С-Рарус» на 20% ускорил подготовку отчетности и расчет себестоимости в «Криогаз» 1
08.07.2026 «1С:ERP» помогла «Холдингу Аква» запустить поэкземплярный учет 1 млн бутылок маркированной воды в сутки 1
26.03.2026 Как превратить ERP из учетной системы в систему управления 1
05.03.2026 «Основа-АйТи» автоматизировала учет финансово-хозяйственной деятельности в сетевой компании на 2000 пользователей 1
20.11.2025 ПКФ «Санпак» ускорил выполнение заказов и повысил рентабельность производства с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
08.10.2025 ГК «Химпэк» перешла на современную систему «1С:ERP 2» 1
11.09.2025 «1C:ERP» помогло группе компаний «Лимкорм» повысить оборачиваеость склада и 3 раза увеличить объемы выпуска 1
05.08.2025 «СТП-Сарос» увеличил объем выпускаемой продукции на 30% с помощью «1С:ERP» 1
15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект 1
28.03.2025 «1С-Рарус» и АО «Агентство сельхозкорма» за 1,5 месяца внедрили «1С:ERP» 1
17.01.2025 В России запускается первая «цифровая верфь» на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе под управлением Системы Global ERP: производительность вырастет в 3 раза 1
19.12.2024 ИИ в нефтесервисе: новый аналитический комплекс помогает контролировать расходы ГСМ и безопасность в процессе геологоразведки 1
28.11.2024 «Первый Бит» консолидировал учет строительной компании «Домоведовъ» в единой базе данных 1
23.10.2024 Типография «БелИнтерМаркет» ускорила обработку заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
28.06.2024 Торговая сеть с собственным производством в Китае внедрила российскую ERP. Результаты 1
02.11.2023 «Первый бит» создал единую систему управленческого и оперативного учета для строительной компании Волгтрансстрой 1
11.09.2023 Цифровая трансформация управленческого учета в МУП «Водоканал» Хабаровска на 15% сократила затраты на ИТ-инфраструктуру 1
06.07.2023 «Первый бит» разработал методологию учета для группы компаний BAEK с острова Сахалин 1
23.05.2023 «Первый бит» внедрил «1С:ERP» в «Агро-спутник» 1
03.04.2023 «Первый бит» актуализировал управленческий учет свердловского парка мусоровозов «Спецавтобаза» на базе «Бит.финанс» 1
20.03.2023 «Первый бит» автоматизировала мясокомбинат «Бахт» в Узбекистане на базе MES-системы 1
27.02.2023 «Первый бит» перевел бренд modi на новую версию «1С:ERP» 1
13.12.2022 ГК «Корус консалтинг» поможет агрохолдингу «ЭКО-культура» оптимизировать производственные процессы 1
23.11.2022 Типография Color Pack на 15% повысила рентабельность заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
07.09.2022 НПП «Радиус автоматика» внедрило «1С:ERP Управление предприятием» 1
26.05.2022 Производитель трубопроводной арматуры «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» оптимизировал управление сложным позаказным производством с помощью 1C:ERP 1
09.02.2022 Управление госпрограммами Санкт-Петербурга переходит на цифровой формат 1
01.02.2022 Проект автоматизации оперативного учета в Порховском Маслосырзаводе. Как внедрение MES повлияло на процент брака, потерь и себестоимость готовой продукции 1
13.12.2021 Севергазбанк внедрил систему учета и отчетности на базе платформы «1С:Предприятие 8» 1
23.11.2021 «Нижнекамскшина» организует систему оперативных отчетов производства с 1С:MES 1
01.07.2021 В результате проекта «Первого Бита» автоматизировано 300 рабочих мест в компании «Фреш 25» 1
11.05.2021 Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP» 1
29.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал» 1
19.04.2021 «Эдит про» внедрила подсистему «Производство спулов» в «Велесстрой СМУ» 1
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием» 1
03.06.2020 В компании «Новая банка из Европы» внедрена «1С:Бухгалтерия» 1
14.02.2020 1С:ERP помогла Bonolit Group оптимизировать управление производством 1
23.01.2020 «Гознак» и «Борлас» построят единую автоматизированную информационную систему управления ресурсами предприятий 1
13.12.2019 «1С:Управление торговлей» в облаке «1С:Готовое рабочее место» внедрено в «Класимо» 1
11.12.2019 «Армекс» внедрил «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» в типографии «Авалон» 1

Публикаций - 205, упоминаний - 205

Оперативный учёт и организации, системы, технологии, персоны:

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1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 42
1С-Рарус 982 34
SAP SE 5601 10
Microsoft Corporation 25775 7
АйТи 1519 6
Армекс ЦИТ - Armex 28 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 66 5
Диалог ИТ - Диалог Информационные Технологии 18 5
Галактика - Корпорация 1545 4
Парус Корпорация 206 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 3
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 32 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
Компьютер НПО 73 3
Информконтакт консалтинг - Alfa system 24 3
АйТи - Айти Смарт системы 23 2
Ростелеком 10948 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Lenovo Motorola 3566 2
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
МойСклад - Логнекс 124 2
Микротест 284 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Сервис Плюс 187 2
Ростелеком - Астор ВЦ 113 2
Бизнес Технологии 45 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 1
Радиус Автоматика НПП - Радиус IT 2 1
Ростех - АИС - КЗТА - Калужский завод телеграфной аппаратуры 7 1
Портал-Юг 11 1
1С-Вектро 5 1
Макрус 1 1
Юникс 6 1
1С-Архитектор бизнеса - 1АБ Мастер 13 1
Tillypad - Тиллипад 9 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 13
Газпром ПАО 1493 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром трансгаз 157 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 2
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Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Автотранспортный комбинат ФГБУ 3 2
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НМЗ - Нижнекамский механический завод 4 1
Татнефть Нефтехим УК - Нижнекамскшина - Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин - КАМА TYRES 7 1
Оренбургские минералы 1 1
Ярмарка ТД - Торговый дом 2 1
Фреш 25 - сеть супермаркетов 1 1
ПГЛЗ - Пикалевский глиноземный завод - Пикалевское объединение глинозем 2 1
Севергазбанк - Банк СГБ 11 1
Интерскол 12 1
Симост 2 1
Галамарт - Гала-Центр ГК - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 16 1
Бахт мясокомбинат 1 1
Продо ГК - Продо Менеджмент 16 1
Экономикс бюро АФ - Аудиторская фирма 4 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
КомиТЭК - Коминефть - КомиАрктикОйл 5 1
Водоканал Хабаровска МУП 1 1
Холдинг Аква 11 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 9 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 14 1
Аконит НПО 18 1
Газпром - Запсибгазпром - Запсибгазпром-Инвестиции - Сибгазаппарат - Запсибгазкомплект 4 1
Дзержинскхлеб 1 1
АПО-3 - Восточное административно-производственное объединение Свердловской области 1 1
РТУ - Ростерминалуголь 4 1
Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод 12 1
Связной ГК - Максус 22 1
Петролеспорт 6 1
Никомогнеупор 1 1
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Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 2
Украина - Киев 1151 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Бобровский район - Бобров 13 1
Россия - ДФО - Приморский край - Лесозаводск 28 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Мелеуз 17 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 83
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 57
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 38
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 32
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 25
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 24
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 20
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 20
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 16
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 16
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 14
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 12
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 11
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 11
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 10
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 9
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 8
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 8
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 8
Типография - полиграфическое производственное предприятие 175 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 7
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 7
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 6
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 6
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 6
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 332 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
Ведомости 1466 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Dator - Дейтор - Агентство маркетинговых исследований 11 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Российский рынок ERP 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 24 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
МИТРО Образовательный холдинг 2 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 1
РАН ИОФ - Институт общей физики имени А.М. Прохорова 8 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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