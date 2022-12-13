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Оперативный учёт оперативно-технический учёт operational accounting



13.12.2022 ГК «Корус консалтинг» поможет агрохолдингу «ЭКО-культура» оптимизировать производственные процессы 1
23.11.2022 Типография Color Pack на 15% повысила рентабельность заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
07.09.2022 НПП «Радиус автоматика» внедрило «1С:ERP Управление предприятием» 1
26.05.2022 Производитель трубопроводной арматуры «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» оптимизировал управление сложным позаказным производством с помощью 1C:ERP 1
09.02.2022 Управление госпрограммами Санкт-Петербурга переходит на цифровой формат 1
01.02.2022 Проект автоматизации оперативного учета в Порховском Маслосырзаводе. Как внедрение MES повлияло на процент брака, потерь и себестоимость готовой продукции 1
13.12.2021 Севергазбанк внедрил систему учета и отчетности на базе платформы «1С:Предприятие 8» 1
23.11.2021 «Нижнекамскшина» организует систему оперативных отчетов производства с 1С:MES 1
01.07.2021 В результате проекта «Первого Бита» автоматизировано 300 рабочих мест в компании «Фреш 25» 1
11.05.2021 Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP» 1
29.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал» 1
19.04.2021 «Эдит про» внедрила подсистему «Производство спулов» в «Велесстрой СМУ» 1
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием» 1
03.06.2020 В компании «Новая банка из Европы» внедрена «1С:Бухгалтерия» 1
14.02.2020 1С:ERP помогла Bonolit Group оптимизировать управление производством 1
23.01.2020 «Гознак» и «Борлас» построят единую автоматизированную информационную систему управления ресурсами предприятий 1
13.12.2019 «1С:Управление торговлей» в облаке «1С:Готовое рабочее место» внедрено в «Класимо» 1
11.12.2019 «Армекс» внедрил «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» в типографии «Авалон» 1
27.11.2019 Торговый дом «Ярмарка» перешел на 1С:ERP 1
11.09.2019 «1С-Рарус» автоматизировала бизнес-процессы в ГК «Сокол» 1
06.08.2019 «Первый бит» автоматизировал финучет в ГК «Агроэко» 1
31.05.2019 «ММЗ вперед» внедрил «1С:Документооборот» с помощью «1С-рарус» 1
15.05.2019 Официальный перевозчик властей России перешел на «1С» 1
14.05.2019 «1С:Первый Бит» автоматизировала работу «Автотранспортного комбината» Управления делами Президента России 1
11.04.2019 «1С-рарус» автоматизировала договорную и претензионно-исковую работу «Аргос» 1
27.03.2019 ГК «Картли» завершила внедрение «1С:ERP Управление предприятием 2» 1
08.08.2018 «Первый БИТ» внедрил «1С:ERP» на ЧЗМЭК 1
03.04.2018 ТД «Энерго» организовал электронный архив на базе «Скан-Архива» 1
02.11.2017 «Билайн» завершил внедрение «1С:Управление торговлей 8» 1
26.10.2017 В крупнейшем сельхозпредприятии Татарстана «Сет иле» внедрено «1С:Предприятие 8» 1
02.10.2017 «1С:Предприятие 8» обеспечивает бесперебойную работу оборудования «Татнефть-Нефтехимснаб» 1
20.09.2017 «Мособлмедсервис» перешел на систему «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» 1
04.09.2017 «СтавроМед» сократил затраты на производство с помощью «1С:Управление производственным предприятием» 1
27.02.2017 «Велесстрой» автоматизировал один из своих бетонных заводов на базе «1С:Предприятия 8» 1
25.10.2016 ВолгГТУ автоматизировал финансово-хозяйственную и управленческую деятельность на базе решений «1С» 1
23.09.2016 Efes Rus автоматизировала управление качеством производства с помощью «1С:Предприятия 8» 1
07.07.2016 «Автоваз» контролирует работу собственного транспорта и спецтехники с помощью решения «1С» 1
25.04.2016 «Саранский телевизионный завод» автоматизировал работу склада на базе системы «1С» 1
05.04.2016 Благодаря интеграции «1С:УНФ» и «1С-UMI» малый бизнес может создавать сайты «в один клик» 1
30.03.2016 SUN Studio Pro снизила производственные затраты с внедрением решения «1С:Широкоформатная печать 8» 1

Публикаций - 183, упоминаний - 183

Оперативный учёт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 1279 5
Чайковский текстиль 5 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7767 27
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 970 1
Козлов Олег 6 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 998 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1127 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1201 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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