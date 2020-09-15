«Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием»

«Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект комплексной автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием». Новая система интегрирована с «1С:Документооборот», MES-системой и другими информационными системами компании, а также с плавильным оборудованием, автомобильными и железнодорожными весами. Обеспечен оперативный учет производственных и складских операций. Организован жесткий контроль качества сырья и продукции на всех этапах производства. В результате проекта втрое ускорилась обработка заказов клиентов, заказов поставщикам, заказов на производство и заказов на перемещение материалов и продукции между складами. Ускорилась согласование договоров с покупателями и поставщиками. Брак в производстве снижен на 5%. Кроме того, в 8 раз сократились расходы на поддержу ИТ-инфраструктуры компании.

«Металлургический завод Балаково» - передовой мини-завод по производству стали и металлопроката для предприятий строительной отрасли. Высокоскоростной стан нового поколения, собственные транспортные мощности и продуманная логистика позволяют предприятию производить продукцию стабильно высокого качества и в короткие сроки доставлять ее покупателям. Объем производства составляет более 1 миллиона тонн сортового проката в год.

Ранее для оперативного учета и управления в компании использовалась европейская ERP-система. Затраты на ее сопровождение составляли 1/3 от общего объема административных расходов, а функционал все больше отставал от растущих потребностей предприятия. Много времени уходило на обработку заказов клиентов и заказов поставщикам, заказов на перемещение материалов и продукции. Это негативно сказывались на исполнении планов закупок, продаж и производства. Не был автоматизирован учет производственных операций и контроль качества сырья и готовой продукции, у мастеров цехов не было точной и актуальной информации о ходе производства, текущих остатках, состоянии оборудования, графике операций, потребности в ресурсах и т. д.

Предприятию требовалась информационная система, которая позволила бы ускорить обработку заказов, сократить время согласования договоров с поставщиками и покупателями, организовать оперативный учет складских и производственных операций, связанных с приемом и переработкой металлолома, плавкой металла, учетом энергоресурсов, контролем качества сырья и продукции.

Для решения поставленных задач были выбраны системы «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Документооборот», а также MES-система «Учет металла», разработанная ИТ-отделом завода на платформе «1С:Предприятие 8». Партнером по внедрению стала компания «Портал-Юг».

Перевести завод с зарубежной ERP-системы на 1С:ERP нужно было в минимальные сроки. Процесс перехода осложняли как технологические различия в архитектуре старой и новой информационных систем, так и необходимость изменения методологии учета на предприятии. Для преодоления этих сложностей потребовалось разработать сложные правила переноса данных, перестроить принятую на предприятии систему нормативно-справочной информации, структуру затрат, статьи бюджета движения денежных средств. В результате проект был успешно реализован всего за 5 месяцев. Новая система развернута на 400 рабочих местах во всех подразделениях предприятия.

Ключевые итоги проекта. Бесшовная интеграция 1С:ERP и «1С:Документооборот» позволила оптимизировать работу с документами и сократить время согласования заказов клиентов, заказов поставщикам, заказов на производство и заказов на перемещение материалов и продукции. Отпала необходимость передачи документов из отдела в отдел вручную, все действия по обработке документов (согласование, исполнение, ознакомление и т. д.) теперь выполняются в электронном виде по утвержденным регламентам. Если раньше на обработку заказов и согласование договоров с покупателями и поставщиками уходило 6-7 дней, то теперь на это требуется всего 2-3 дня.

В 1С:ERP и MES-системе «Учет металла» реализованы специализированные автоматизированные рабочие места для учета производственных и складских операций. Это упростило и ускорило работу мастеров и кладовщиков цехов. Например, рабочее место «Планирование производства» помогает мастерам цехов рассчитывать срок выполнения каждого заказа на производство, в автоматическом режиме формирует заказы на перемещение заготовок из указанного источника (производство или закупка), а также отображает потребность в производстве для клиентов и для других цехов. Рабочее место «Отгрузка» позволяет мастерам цехов оперативно контролировать работу кладовщиков цехов (штабелировщиков) по отгрузке (перемещению) продукции.

Автоматизирован контроль качества сырья и продукции на всех этапах производства. В системе фиксируются результаты проверок качества, учитывается количество выявленного брака, ведется статистика причин его возникновения. Система автоматически отслеживает, выполнена ли проверка качества очередной партии сырья и продукции, если выявлен брак - сырье не передается в производство, а продукция не отгружается покупателю. Оперативно отслеживать состояние и исправность оборудования позволяет интеграция 1С:ERP с плавильным оборудованием. Количество брака в производстве снижено на 5%.

Кроме того, существенно сократились операционные и административные расходы: более низкая стоимость владения и сопровождения продуктов 1С по сравнению с зарубежными информационными системами снизила затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры компании в 8 раз, а переход на электронный документооборот на 20% уменьшил канцелярские расходы.

Главный бухгалтер «Металлургического завода Балаково» Петухова Виктория Васильевна отметила: «Внедрение 1С:ERP позволило повысить эффективность деятельности "Металлургического завода Балаково": мы смогли внедрить систему контроля и управления затратами, объединить работу производства, склада, отделов логистики, закупок, продаж. Система гарантирует надежную работу предприятия в рамках действующего законодательства в области бухгалтерского и налогового учета и обеспечивает руководство полной, достоверной, своевременной информацией обо всех показателях деятельности предприятия».