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МЗ Балаково Металлургический завод Балаково

СОБЫТИЯ

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14.07.2022 «Новосталь-М» модернизирует свой подход к проведению закупок с помощью B2B-Center 2
13.10.2020 «Лаборатория Касперского» и «Новосталь-М» начали сотрудничество в сфере ИБ 1
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием» 3

Публикаций - 4, упоминаний - 7

МЗ Балаково и организации, системы, технологии, персоны:

Портал-Юг 11 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 1
9594 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 1
Microsoft Corporation 25775 1
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 7 2
Новосталь-М 6 2
Випком 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 480 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 205 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Microsoft Cloud and Enterprise Group - Microsoft Cloud and Enterprise Engineering Group - Microsoft Cloud - Microsoft CPS - Microsoft Cloud Platform System - Microsoft CloudOS Network 63 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
Касперский Евгений 337 1
Демченко Иван 2 1
Алиев Садко 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166166 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 1
Европа 24963 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 90 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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