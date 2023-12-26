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Россия ПФО Саратовская область Балаково
СОБЫТИЯ
|26.12.2023
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МТС улучшила мобильную связь в дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова
ревне Расловка-1-я Саратовского городского округа, селе Шумейка Энгельского района и селе Натальино Балаковского района. В результате проведенных работ для местных жителей и дачников скорость м
|15.09.2020
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«Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием»
«Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект комплексной автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием». Новая система интегрирована с «1С:Документооборот», MES-системой и другими информационными системам
|26.04.2019
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Пойманный ФСБ хакер из атомграда отправлен на год работать дворником
Случай в Балаково Житель города Балаково Саратовской области был приговорен судом к 12 месяцам обязательных работ за взлом сайта для совершения платежей и оплаты коммунальных услуг в Омской облас
|30.07.2015
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МТС провела модернизацию сети в Саратовской области
на 20% пропускную способность сети в Саратове и Энгельсе и в полтора раза расширила покрытие сети в Балаково. В настоящее время на более чем 90% базовых станций «третьего поколения», расположен
|04.02.2013
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«1С:Первый БИТ» автоматизировал ресторан-бар «Печки Лавочки» в Балаково
Компания «1С:Первый БИТ» («1С:Бухучет и Торговля») оптимизировала работу ресторана «Печки Лавочки» в г. Балаково Саратовской области. В заведении были установлены программные продукты «1С:Бухгалтерия 8», «БИТ:Ресторан 8», а также подключено торговое оборудование. Автоматизация бизнес-процессов по
|16.06.2011
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Группа МТС завершила модернизацию городской сети связи в Балаково
Группа МТС объявила о завершении строительства и модернизации сетей фиксированной связи по технологии FTTB в городе Балаково Саратовской области. В результате реализации финального этапа проекта жители около 900 многоквартирных домов всех районов города получили возможность пользоваться качественными услугам
|26.01.2010
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Балаковская АЭС: после устранения неисправности энергоблок включен в сеть
17 января 2010 года. Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний. Радиационный фон в городе Балаково и районе расположения Балаковской АЭС соответствует уровню естественных фоновых значений, характерных для европейской части РФ. Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации
|05.06.2009
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«Комстар» запустил широкополосный интернет в Балаково
Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» объявил о том, что филиал «Стрим-ТВ» (входит в Группу компаний «Комстар-ОТС») в городе Балаково (Саратовская область) с 1 июня 2009 г. ввел в коммерческую эксплуатацию услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) для населения города. В тестовом режиме услуга ШПД была запущена
|09.11.2004
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ЧП на АЭС: новые версии происхождения паники
алистов, в кратчайшие сроки - несколько часов». В размещенной на нем информации утверждалось, что в Балаково произошла не просто авария, а катастрофа с человеческими жертвами, последствия котор
|09.11.2004
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ЧП на АЭС: новые версии происхождения паники
алистов, в кратчайшие сроки - несколько часов». В размещенной на нем информации утверждалось, что в Балаково произошла не просто авария, а катастрофа с человеческими жертвами, последствия котор
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Курова Мария 6 4
|Башкевич Андрей 46 4
|Горбачев Олег 17 3
|Кореш Виктор 83 3
|Румянцев Александр 18 2
|Новичков Илья 6 2
|Виноградова Анна 5 2
|Клишин Виталий 16 2
|Володин Андрей 22 2
|Писсарова Вера 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Кузнецов Станислав 162 1
|Жуков Олег 25 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Володин Вячеслав 108 1
|Вахнин Павел 53 1
|Фокин Дмитрий 21 1
|Харитонов Николай 9 1
|Иманов Роман 4 1
|Дубинин Александр 20 1
|Патока Андрей 110 1
|Исаев Андрей 24 1
|Ларицкий Владимир 1 1
|Багдасарян Дмитрий 25 1
|Наумов Виктор 126 1
|Игнатьев Анатолий 4 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Диденко Сергей 23 1
|Смирнов Павел 48 1
|Сечин Игорь 37 1
|Чернышов Игорь 5 1
|Пальчун Кирилл 84 1
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