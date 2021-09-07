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Россия
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Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково


07.09.2021 «Сбер» объявил о старте строительства крупнейшего в России дата-центра 2
15.03.2021 АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы 1
19.02.2021 Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе 1
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием» 1
24.01.2020 Россиянин за год заработал миллионы на краже паролей и избежал тюрьмы 1
03.10.2019 В России пойман охранник вуза, который на рабочем месте воровал данные пользователей 1
31.07.2019 Хакер-рецидивист шифровал базы данных по всей России ради выкупа 2
18.07.2019 Россиянин сел в тюрьму на 4,5 года за 80 взломов интернет-магазинов 1
02.07.2019 Россиянину дали три года тюрьмы за бесплатное ПО для взлома PayPal и eBay 1
20.06.2019 Российский взломщик платежных систем избежал тюрьмы 1
26.04.2019 Пойманный ФСБ хакер из атомграда отправлен на год работать дворником 5
19.04.2018 ТТК выходит на рынок виртуальных АТС 1
02.08.2017 Капитальный ЦОД за четыре месяца: как это сделали в «ФосАгро» 1
06.03.2017 МТС назначила нового директора филиала в Саратовской области 1
09.02.2017 Oracle стала стратегическим партнером «Северстали» 1
23.11.2015 Мобильные компьютеры Zebra Technologies помогли сократить простои оборудования на предприятиях «Северстали» 1
30.09.2015 МТС модернизировала сеть в малых городах Саратовской области 1
29.09.2015 «ФосАгро» повысила скорость обработки документов с внедрением «ЭЛАР Саперион» 1
30.07.2015 МТС провела модернизацию сети в Саратовской области 4
04.06.2015 МТС обновит сеть в Саратовской области 1
18.03.2015 «Юнистрим» расширяет свое присутствие в Саратовской области 1
04.12.2014 ТТК запустил первые сети WiMAX в Сибири 1
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах 1
27.03.2014 МТС и Управление культуры Ульяновска расширили «мобильную библиотеку» 1
05.12.2013 В Саратовской области выдадут 3000 УЭК 1
04.02.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал ресторан-бар «Печки Лавочки» в Балаково 2
19.06.2012 В Саратовской области подать заявление на регистрацию брака можно через интернет 1
16.04.2012 17 апреля откроется Международный форум MedSoft-2012 1
10.04.2012 17 апреля откроется Международный форум MedSoft-2012 1
07.03.2012 Сервис «Единая сеть офисных и мобильных» от «Билайн Бизнес» стал доступен в 74 городах России 1
12.09.2011 ТТК выиграл конкурсы Роскомнадзора на радиочастоты в 27 городах России 1
16.06.2011 Группа МТС завершила модернизацию городской сети связи в Балаково 1
06.06.2011 МТС представила «летний» тариф для абонентов проводного интернета 1
01.11.2010 «ВымпелКом» запускает «Билайн ТВ» в Уфе и Саратове 2
28.10.2010 «Комстар» принял решение о присоединении 16 дочерних компаний в рамках реорганизации региональных активов 1
27.01.2010 Число абонентов ШПД «Комстар-Регионы» достигло 400 тыс 1
18.11.2009 Топ-менеджер «ВолгаТелекома» возглавил Приволжский филиал «Комстар-Регионы» 1
09.07.2009 «Стрим-ТВ»: число абонентов кабельного ТВ в Саратовской области превысило 145 тыс. 4
05.06.2009 «Комстар» запустил широкополосный интернет в Балаково 6
01.08.2008 Итоги конкурса ZOOM.CNews: утюг Tefal нашел хозяина 1

Публикаций - 50, упоминаний - 69

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 4
Комстар Регионы 89 4
Крок 1299 2
Информ 7 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 2
IBM 4206 2
Cisco Systems - Tandberg 114 2
4295 2
Скай Линк - Skylink 710 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 53 1
Шахты 42 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 88 1
DataPro - ДатаПро 56 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 423 1
Imperva 28 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 315 1
ВолгаТелеком 328 1
Nvidia Corp 2288 1
Rockstar Games 221 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1042 1
СКАУТ 63 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 280 1
Dell EMC 2799 1
Telegram Group 704 1
PayPal 511 1
EA - Electronic Arts 1083 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 1
SAP SE 3467 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 620 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 1
Oracle Corporation 3780 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 1
Zebra Technologies 93 1
Huawei 2828 1
Softline - Софтлайн 1564 1
АФК Система ПАО 1249 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 794 1
ФосАгро 60 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 3
Северсталь ПАО 219 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 96 2
eBay Inc 722 1
Visa International 1399 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 194 1
The Walt Disney Company 208 1
Nestle - Нестле 72 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1468 1
Warner Bros. International Television Distribution 202 1
Юнистрим - Unistream 169 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 11 1
ФосАгро - Апатит 16 1
Телефон.Ру 82 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 450 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 2
Центральный районный суд города Челябинска 3 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1521 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1786 1
Президент Российской Федерации 1489 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 575 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1788 1
Правительство РФ 2279 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1288 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1757 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 14 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 28 1
Октябрьский районный суд города Новосибирска 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3367 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 3
3G - Стандарт мобильной связи 4037 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2271 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 793 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 2
Электроника 69 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 543 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 2
Website - Вебсайт 149 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 309 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1632 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 678 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 70 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 174 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1312 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1318 1
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 23 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 695 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 270 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 624 1
Оцифровка - Digitization 49 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1921 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 641 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3138 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 181 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 613 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 509 2
СПАРК-Интерфакс 107 2
HTC Touch Cruise 12 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 14 1
ЭЛАР Саперион 22 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 277 1
SAP Work Management 8 1
Telegram - Мессенджер 80 1
1С:Бухгалтерия 436 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 1
IXcellerate ЦОД Moscow Two 9 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 343 1
Google Android 10774 1
Apple iOS 5751 1
Microsoft Windows 10 7519 1
Nvidia GeForce GTX 2331 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 304 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 53 1
1С:Документооборот 78 1
Курова Мария 6 4
Кореш Виктор 76 3
Багдасарян Дмитрий 22 1
Приданцев Сергей 110 1
Рылов Дмитрий 45 1
Баженов Михаил 38 1
Краев Никита 1 1
Пальчун Кирилл 47 1
Чернышов Игорь 5 1
Смирнов Павел 35 1
Диденко Сергей 8 1
Игнатьев Анатолий 4 1
Шеховцов Юрий 33 1
Ларицкий Владимир 1 1
Исаев Андрей 20 1
Патока Андрей 97 1
Дубинин Александр 16 1
Иманов Роман 3 1
Харитонов Николай 4 1
Фокин Дмитрий 17 1
Вахнин Павел 52 1
Жуков Олег 18 1
Кузнецов Станислав 65 1
Мишустин Михаил 303 1
Россия - ПФО - Саратовская область 394 26
Россия - Российская федерация - РФ 63740 22
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 481 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 12
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 869 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 825 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 8
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 331 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 779 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 8
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 142 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 7
Россия - СФО - Новосибирск 2230 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1249 6
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 259 6
Россия - СФО - Омская область 410 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8979 5
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 288 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 376 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 5
Россия - СФО - Кемеровская область 533 5
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 264 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 695 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 604 5
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 147 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 345 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 204 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 219 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 499 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 433 4
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 250 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 548 4
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 333 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 365 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 676 3
Россия - СФО - Красноярский край 743 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 949 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 193 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 182 1
Федеральное законодательство 262 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 329 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4339 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 2
Стрим-ТВ - телекомпания 100 2
Thomson Reuters - Рейтер 2506 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 679 1
Коммерсантъ - Издательский дом 528 1
CNews - ZOOM.CNews 1153 1
Омск-информ РИА 1 1
НГС - Новости Новосибирска 3 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858316, в очереди разбора - 761495.
Создано именных указателей - 46783.
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