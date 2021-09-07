Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Саратовская область
Балаково
Публикаций - 50, упоминаний - 69
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
|Курова Мария 6 4
|Кореш Виктор 76 3
|Багдасарян Дмитрий 22 1
|Приданцев Сергей 110 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Баженов Михаил 38 1
|Краев Никита 1 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Чернышов Игорь 5 1
|Смирнов Павел 35 1
|Диденко Сергей 8 1
|Игнатьев Анатолий 4 1
|Шеховцов Юрий 33 1
|Ларицкий Владимир 1 1
|Исаев Андрей 20 1
|Патока Андрей 97 1
|Дубинин Александр 16 1
|Иманов Роман 3 1
|Харитонов Николай 4 1
|Фокин Дмитрий 17 1
|Вахнин Павел 52 1
|Жуков Олег 18 1
|Кузнецов Станислав 65 1
|Мишустин Михаил 303 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858316, в очереди разбора - 761495.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858316, в очереди разбора - 761495.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru