Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково

МТС улучшила мобильную связь в дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова ревне Расловка-1-я Саратовского городского округа, селе Шумейка Энгельского района и селе Натальино Балаковского района. В результате проведенных работ для местных жителей и дачников скорость м

«Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием» «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект комплексной автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием». Новая система интегрирована с «1С:Документооборот», MES-системой и другими информационными системам

Пойманный ФСБ хакер из атомграда отправлен на год работать дворником Случай в Балаково Житель города Балаково Саратовской области был приговорен судом к 12 месяцам обязательных работ за взлом сайта для совершения платежей и оплаты коммунальных услуг в Омской облас

МТС провела модернизацию сети в Саратовской области на 20% пропускную способность сети в Саратове и Энгельсе и в полтора раза расширила покрытие сети в Балаково. В настоящее время на более чем 90% базовых станций «третьего поколения», расположен

«1С:Первый БИТ» автоматизировал ресторан-бар «Печки Лавочки» в Балаково Компания «1С:Первый БИТ» («1С:Бухучет и Торговля») оптимизировала работу ресторана «Печки Лавочки» в г. Балаково Саратовской области. В заведении были установлены программные продукты «1С:Бухгалтерия 8», «БИТ:Ресторан 8», а также подключено торговое оборудование. Автоматизация бизнес-процессов по

Группа МТС завершила модернизацию городской сети связи в Балаково Группа МТС объявила о завершении строительства и модернизации сетей фиксированной связи по технологии FTTB в городе Балаково Саратовской области. В результате реализации финального этапа проекта жители около 900 многоквартирных домов всех районов города получили возможность пользоваться качественными услугам

Балаковская АЭС: после устранения неисправности энергоблок включен в сеть 17 января 2010 года. Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний. Радиационный фон в городе Балаково и районе расположения Балаковской АЭС соответствует уровню естественных фоновых значений, характерных для европейской части РФ. Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации

«Комстар» запустил широкополосный интернет в Балаково Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» объявил о том, что филиал «Стрим-ТВ» (входит в Группу компаний «Комстар-ОТС») в городе Балаково (Саратовская область) с 1 июня 2009 г. ввел в коммерческую эксплуатацию услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) для населения города. В тестовом режиме услуга ШПД была запущена

ЧП на АЭС: новые версии происхождения паники алистов, в кратчайшие сроки - несколько часов». В размещенной на нем информации утверждалось, что в Балаково произошла не просто авария, а катастрофа с человеческими жертвами, последствия котор