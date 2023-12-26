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Россия ПФО Саратовская область Балаково

Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково

СОБЫТИЯ


26.12.2023 МТС улучшила мобильную связь в дачных пригородах Саратова, Энгельса и Балакова

ревне Расловка-1-я Саратовского городского округа, селе Шумейка Энгельского района и селе Натальино Балаковского района. В результате проведенных работ для местных жителей и дачников скорость м
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием»

«Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект комплексной автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием». Новая система интегрирована с «1С:Документооборот», MES-системой и другими информационными системам
26.04.2019 Пойманный ФСБ хакер из атомграда отправлен на год работать дворником

Случай в Балаково Житель города Балаково Саратовской области был приговорен судом к 12 месяцам обязательных работ за взлом сайта для совершения платежей и оплаты коммунальных услуг в Омской облас
30.07.2015 МТС провела модернизацию сети в Саратовской области

на 20% пропускную способность сети в Саратове и Энгельсе и в полтора раза расширила покрытие сети в Балаково. В настоящее время на более чем 90% базовых станций «третьего поколения», расположен
04.02.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал ресторан-бар «Печки Лавочки» в Балаково

Компания «1С:Первый БИТ» («1С:Бухучет и Торговля») оптимизировала работу ресторана «Печки Лавочки» в г. Балаково Саратовской области. В заведении были установлены программные продукты «1С:Бухгалтерия 8», «БИТ:Ресторан 8», а также подключено торговое оборудование. Автоматизация бизнес-процессов по
16.06.2011 Группа МТС завершила модернизацию городской сети связи в Балаково

Группа МТС объявила о завершении строительства и модернизации сетей фиксированной связи по технологии FTTB в городе Балаково Саратовской области. В результате реализации финального этапа проекта жители около 900 многоквартирных домов всех районов города получили возможность пользоваться качественными услугам
26.01.2010 Балаковская АЭС: после устранения неисправности энергоблок включен в сеть

17 января 2010 года. Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний. Радиационный фон в городе Балаково и районе расположения Балаковской АЭС соответствует уровню естественных фоновых значений, характерных для европейской части РФ. Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации
05.06.2009 «Комстар» запустил широкополосный интернет в Балаково

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» объявил о том, что филиал «Стрим-ТВ» (входит в Группу компаний «Комстар-ОТС») в городе Балаково (Саратовская область) с 1 июня 2009 г. ввел в коммерческую эксплуатацию услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) для населения города. В тестовом режиме услуга ШПД была запущена
09.11.2004 ЧП на АЭС: новые версии происхождения паники

алистов, в кратчайшие сроки - несколько часов». В размещенной на нем информации утверждалось, что в Балаково произошла не просто авария, а катастрофа с человеческими жертвами, последствия котор
09.11.2004 ЧП на АЭС: новые версии происхождения паники

алистов, в кратчайшие сроки - несколько часов». В размещенной на нем информации утверждалось, что в Балаково произошла не просто авария, а катастрофа с человеческими жертвами, последствия котор

Публикаций - 90, упоминаний - 103

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
МегаФон 10742 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
9594 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
DataPro - ДатаПро 99 2
Nvidia Corp 4002 2
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
Cisco Systems - Tandberg 164 2
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 2
Портал-Юг 11 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - СССС - Саратовская система сотовой связи 8 2
Ростелеком 10948 2
SAP SE 5601 2
Yandex - Яндекс 9216 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 2
Крок - Croc 1964 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 2
Zebra Technologies 158 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
3data - 3дата 104 1
Шахты 0 1
Ланит - Онланта - Onlanta 135 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 1
Тензор 173 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 1
Imperva 41 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 9
ФосАгро 176 8
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 4
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 3
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
Банана-Мама - Banana-Mama 12 2
АФК Система - Тема Продакшн 7 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Walt Disney Company 647 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Северсталь ПАО - Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 50 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Агророс Банк 6 1
Росатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 11 1
Росатом - Костромсая АЭС - Центральная АЭС - атомная электростанция 2 1
Телефон.Ру 92 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Готэк ГП 12 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Agricultural Bank of China, ABC - Сельскохозяйственный банк Китая - Чайнасельхозбанк - Хэнаньский сельскохозяйственный банк 8 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Минудобрения 7 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 28 1
МЗ Балаково - Металлургический завод Балаково 4 1
Балаково-Банк 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Районные суды РФ 196 5
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
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ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
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Судебная власть - Judicial power 2500 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Администрация города Ульяновск 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 4
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 3
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ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 2
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СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 230 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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