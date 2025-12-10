Разделы

Россия ПФО Саратовская область Балашов

Россия - ПФО - Саратовская область - Балашов

СОБЫТИЯ


10.12.2025 ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса 1
27.09.2024 «МегаФон»: в Саратовской области выросла популярность автотуризма 1
02.08.2024 «МегаФон» подключил к LTE 116 населенных пунктов Саратовской области 1
19.04.2024 В лесах Саратовской области увеличилось число «умных» камер 1
18.12.2023 МТС запустила сеть 4G в 70 селах Саратовской области 1
04.10.2023 Театралам Саратовской области добавили скоростей 1
04.08.2016 МТС развивает LTE на «голосовых» частотах в Саратовской области 1
30.09.2015 МТС модернизировала сеть в малых городах Саратовской области 2
04.06.2015 МТС обновит сеть в Саратовской области 2
12.12.2014 В почтовое обращение выходят шесть марок в рамках серии «Современное искусство России» 1
02.09.2014 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Калининграде 1
02.10.2013 «Билайн» расширил покрытие сети 3G в Саратовской области 2
11.10.2011 Служебный транспорт Саратовского филиала «Ростелекома» оснастили ГЛОНАСС-оборудованием 1
10.09.2008 «Эльдорадо» открыло новые магазины в трех городах 1
21.03.2006 Dixis заключила соглашение с саратовской сетью "Маркони" 1
06.04.2004 "ВолгаТелеком" обеспечит все райцентры Саратовской области цифровой связью 2
30.01.2002 "Вымпелком-Р" начинает работать в Саратове 1

Публикаций - 18, упоминаний - 22

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 4
МегаФон 9897 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 2
ФОРС - Центр разработки 679 1
Broadcom - VMware 2492 1
Huawei 4221 1
Ростелеком 10309 1
Google LLC 12258 1
Microsoft Corporation 25237 1
Samsung Electronics 10625 1
Apple Inc 12628 1
ZTE Corporation 772 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
Sony 6634 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
LG Electronics 3675 1
HTC Corporation 1505 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Telegram Group 2574 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4527 1
Псковский Кром (Кремль) 5 1
Студия военных художников имени М. Б. Грекова 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Связной ГК 1384 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1792 1
Dixis - Диксис 359 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9316 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25548 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8786 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14894 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6694 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4008 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4362 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11563 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7412 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1258 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7698 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 2
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 511 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10130 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 701 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4381 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12377 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 961 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4351 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2693 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31977 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 965 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15007 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4779 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 2
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 38 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 16 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 1
Apple macOS 2249 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Microsoft Teams - MS Teams 618 1
Apple Touch ID 287 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Apple iPhone 5 777 1
Apple iPad mini 425 1
Microsoft Windows Hello 206 1
Microsoft Office 365 981 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 277 1
Synology Active Backup for Business 9 1
Synology RackStation RS - серия СХД 40 1
Synology Hybrid RAID (SHR) - Synology Hybrid Share 10 1
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 92 1
Synology Secure SignIn 3 1
Microsoft Windows 16329 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5831 1
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 83 1
Linux OS 10899 1
Башкевич Андрей 41 4
Курова Мария 6 3
Трошин Денис 1 1
Фойгель Антон 1 1
Сытов Александр 1 1
Балашова Анна 3 1
Гордеев Олег 7 1
Корольков Олег 5 1
Минеева Полина 2 1
Игнатов Алексей 2 1
Россия - ПФО - Саратовская область 784 13
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 888 10
Россия - РФ - Российская федерация 156876 9
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 87 7
Россия - ПФО - Саратовская область - Ртищевский район - Ртищево 15 6
Россия - ПФО - Саратовская область - Вольск 19 6
Россия - ПФО - Саратовская область - Лысогорский район - Лысые Горы 11 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Аркадак 8 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 125 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Калининск 3 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Базарно-Карабулакский район 4 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Аткарский район - Аткарск 11 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Балтайский район 5 2
Россия - Саратовская область - Петровск 13 2
Россия - ПФО - Самарская область 1451 2
Россия - ПФО - Пензенская область 622 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 33 2
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 55 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Татищевский район - Татищево 7 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2100 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2654 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Европа 24637 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 881 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 249 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 745 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 432 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 126 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 277 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 108 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 718 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2789 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6969 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 515 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3380 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4763 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5975 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 1
Металлы - Платина - Platinum 480 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8907 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3173 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1953 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1849 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4334 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2951 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5703 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 1
РАХ - Российская академия художеств 11 1
МГАХИ им. В. И. Сурикова - Московский художественный институт имени В. И. Сурикова 1 1
