Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район

«Билайн» повысил надежность сети в регионах Черноземья и Юга России радская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Северная Осетия-Алания, Дагестан, Калмыкия, Чеченская, Ингушская, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики) и 7 областях Черноземья (Воронежская, Тамбовская, Орловская, Курская, Липецкая, Брянская, Белгородская области). Технический директор Южного региона «Билайна» Евгений Ключев: «В рамках проекта по модернизац

Жителей Черноземья защитили от 23 млн спам-звонков с начала 2025 года ьше, чем в I квартале 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самым атакуемым абонентом в Черноземье стал житель Воронежской области. Ему пытались дозвониться 9,6 тыс. раз. В среднем

«МегаФон» запустил 4G-интернет в сельских районах Черноземья «МегаФон» запустил 4G-интернет в сельских районах Черноземья. Покрытие сети четвертого поколения охватывает территорию, где проживает около 3 тыс. человек. Теперь жители четырех поселений смогут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до

«МегаФон»: «Бетонные сады», ЖК и учебные заведения – где весной 2025 г. выросла скорость интернета в Черноземье нского колледжа. Увеличение скорости передачи данных могут заметить жители в районе единственного в Черноземье производителя минеральных удобрений, а также около корпусов Центральной районной б

В 2024 г. жители Черноземья оплатили «улыбкой» почти 1 млн покупок од и Курск. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Всего за 2024 г. пользователи сервиса в Черноземье оплатили улыбкой почти 1 млн покупок. Этот способ оплаты также получил распростран

«МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования столице Черноземья «МегаФон» провел масштабную модернизацию телеком-оборудования, которое обеспечивает связь и мобильный интернет в столице Черноземья. С начала года инженеры оператора на 20% увеличили скорость передачи данных в более чем 130 локациях города. Изменения качества телеком-услуг смогут оценить жители всех районов Ворон

Аналитика МТС: в Воронеже спрос на планшеты в 2024 г. вырос на 67% , по просмотру видео опережают липчане (31%), мессенджеры наиболее популярны у белгородцев (23%). В Черноземье продажи планшетов второй год подряд демонстрируют положительный результат, здесь л

Аналитика МТС: липчане чаще других жителей Черноземья смотрят видео на планшетах , по просмотру видео опережают липчане (31%), мессенджеры наиболее популярны у белгородцев (23%). В Черноземье продажи планшетов второй год подряд демонстрируют положительный результат, здесь л

На жителей Черноземья обрушилось более 38 млн спам-звонков в I квартале 2024 года МТС проанализировала объем спам-звонков жителям Центрального Черноземья за первый квартал 2024 г. С помощью антиспам-решения «МТС Защитник» аналитики комп

Аналитика CloudMTS: компании Липецка и Воронежа чаще остальных в Черноземье переходили в облако вайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в ЦФО и Черноземье в III квартале 2023 г. Костромская область стала лидером по росту спроса на облака

ГК 1520 внедрила МПЦ-ЭЛ на крупнейшем агропромышленном комплексе Черноземья внедрили систему микропроцессорной централизации на агропромышленном объекте. Цифровая система разработки и производства Дивизиона ЖАТ будет управлять железнодорожными грузоперевозками крупнейшего в Черноземье производственно-логистического комплекса «Курскагротерминал». Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. Микропроцессорами и СЦБ оборудовали стрелочные переводы станции Касторная-

МТС построила в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей ор воронежского филиала МТС Владимир Байгушев. Строительство и тестирование сети нового стандарта в Черноземье — часть большой федеральной программы, в рамках которой до конца 2018 г. МТС обесп

Ofd.ru подключил кассы пригородной пассажирской компании «Черноземье» в пяти регионах РФ «Черноземье» начало передавать чеки в Федеральную налоговую службу через оператора фискальных данных Ofd.ru. 330 касс перевозчика в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Курской облас

«Мегафон» подготовил сети в Черноземье к новогоднему трафику «Мегафон» удвоил пропускную способность мобильных сетей в Центральном Черноземье, подготовив их к высоким праздничным нагрузкам. Подразделения оператора в Воронежс

ТТК зафиксировал увеличение интереса к скоростным интернет-тарифам в Центрально-Черноземном регионе Компания ТТК зафиксировала увеличение интереса к скоростным тарифам на доступ в интернет у жителей Центрально-Черноземного региона. Более 75% абонентов ТТК выбирают интернет на высоких скорост

ТТК заключил более 20 государственных контрактов в Центрально-Черноземном регионе соответствовали этим параметрам. Клиентами оператора являются более 70 государственных учреждений в Центрально-Черноземном регионе, в их числе более 25 учебных заведений высшего и среднего проф

«МегаФон» показал рост на бизнес-рынке Центрального Черноземья рост спроса на услуги мобильного интернета с активным развитием сетей 3G/4G компании в Центральном Черноземье. Так, общее потребление интернет-трафика в корпоративном сегменте увеличилось боле

ТТК обеспечил интернетом компанию «Юкон логистик» в Центрально-Черноземном регионе ии широкополосного доступа в интернет Воронежскому филиалу логистической компании «Юкон логистик» в Центрально-Черноземном регионе. В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компа

ТТК подключил к услуге «Бесплатный вызов 8-800» десять СМБ-компаний в Центрально-Черноземном регионе го года подключила к услуге «Бесплатный вызов 8-800» десять предприятий малого и среднего бизнеса в Центрально-Черноземном регионе. В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компа

«МегаФон» предоставил VPN-каналы Сербанку в Черноземье «МегаФон» подписал контракт общей стоимостью более i36 млн на организацию и обслуживание защищенной VPN-сети для Центрально-Черноземного банка «Сбербанка России». В рамках контракта «МегаФон» предоставляет 227 VPN-каналов с высокой степенью защиты информации региональным подразделениям «Сбербанка России» более чем в

ТТК предоставил услуги связи пяти заводам Центрально-Черноземного региона Компания ТТК предоставила услуги связи пяти заводам в Центрально-Черноземном регионе. По условиям заключенных договоров, макрорегиональный филиал «

Владимир Поваров назначен макрорегиональным коммерческим директором Tele2 в Черноземье мобильной связи Tele2 сообщил о назначении Владимира Поварова коммерческим директором макрорегиона «Черноземье». В сферу ответственности Владимира Поварова войдут стратегическое планирование ко

«Центр Информационных технологий» получил контракт на техобслуживание вычислительной и оргтехники «Центрально-Черноземного банка Сбербанка» размере 109,7 млн руб. Договор предусматривает техобслуживание оборудования, эксплуатирующегося в «Центрально-Черноземном банке» (включая аппаратно-программный комплекс ФПСУ IP, персональные к

«Центрально-Черноземный банк Сбербанка России» заказывает техобслуживание вычислительной и оргтехники за 109,7 млн руб. увеличения стоимости). Договор предусматривает техобслуживание оборудования, эксплуатирующегося в «Центрально-Черноземном банке», в том числе во всех его подразделениях на территории Воронежск

«МегаФон» ускорил 3G в Центральном Черноземье т «МегаФона», станут Тамбов и Липецк. Уже в ближайшем будущем «МегаФон» предложит своим абонентам в Черноземье беспрецедентно высокие скорости мобильного интернета - до 50 Мбит/с». За 9 месяцев

Абонентами «МегаФона» в регионах Центрального Черноземья стали более 400 тыс. человек ыс. человек стали новыми клиентами компании, а их общая численность в четырех областях Центрального Черноземье превысила 1,8 млн человек. При этом более 30% абонентов компании являются активным

«МегаФон» продолжает открывать новые салоны обслуживания абонентов в Центральном Черноземье ния «МегаФон» сообщила об увеличении числа собственных салонов обслуживания абонентов в Центральном Черноземье на 30% в первом полугодии 2012 г. Так, свыше двух десятков новых салонов открылось

«Амтел-Черноземье» автоматизирует управление ремонтами на базе «Галактики ERP» Завершаются работы по сдаче в опытную эксплуатацию модуля «Управление ремонтами» системы «Галактика ERP» (разработка корпорации «Галактика») на предприятии «Амтел-Черноземье» (Воронеж, Россия) - российском производителе шинной продукции, входящем в компанию «Амтел». Использование данной функциональности системы позволит предприятию выполнять комплекс зад

"М.Видео" идет в Центральное Черноземье и на Урал пания планирует упрочить свои позиции и занять более 30% розничного рынка электроники Челябинска. В Центрально-Черноземном районе работают 4 гипермаркета электроники «М.Видео»- 3 в Воронеже и 1

"Евросеть" в Черноземье выросла на 30% «Евросеть» сообщила о динамике роста количества салонов компании в Черноземье за последние два года. В 2005 году количество салонов компании увеличилось втрое п

"ЦентрТелеком" организует связь для "Центрально-Черноземного банка" «ЦентрТелеком» и «Центрально-Черноземный банк» Сберегательного банка Российской Федерации подписали генеральное

Число абонентов МТС в Черноземье превысило 1 млн. В сети МТС в Черноземье зарегистрирован 1 млн. активных абонентов. С начала этого года более пятисот тысяч

Дочка МТС метит в ведущие интернет-провайдеры Черноземья ектора ОАО "Реком" А.Приказчикова, компания рассчитывает до конца 2004 года выйти на ведущие роли в Черноземье не только на рынке сотовой связи, но и среди интернет-провайдеров. По данным CNews

Локальные центры коммутации МТТ заработали в Черноземье и Поволжье 15 апреля 2004 г. ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» открыл локальный центр коммутации (ЛЦК) в столице Центрально-Черноземного региона - г. Воронеже. Кроме того, на этой неделе, 12 апреля, компания приступила к эксплуатации второго ЛЦК в Приволжском регионе, построенного в г. Саратове, сообщила

"ЦентрТелеком" организует каналы связи для Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ О "ЦентрТелекомСервис", выиграло тендер по организации основных и резервных каналов связи до отделений Сберегательного Банка РФ в рамках развития территориальной мультисервисной сети связи Центрально-Черноземного банка Сберегательного Банка РФ, сообщили в "ЦентрТелекоме". Как отметили в пресс-службе компании, "ЦентрТелеком" планирует подключить 582 точки на территории Воронежского, Белгород

Faktura.ru, НП "Сахар Черноземья" и ЗАО "Валми" договорились о сотрудничестве в деле продвижения и внедрения информационных технологий на предприятиях свеклосахарного комплекса Центрально-Черноземного региона РФ. Спектр предполагаемого взаимодействия включает в себя раз

Faktura.ru провела семинары для руководителей предприятий в Набережных Челнах и Воронеже еже выступила Ассоциация экономического взаимодействия областей Центрально-Черноземного региона РФ "ЧЕРНОЗЕМЬЕ". В качестве организатора мероприятия выступил Международный институт прогрессивны