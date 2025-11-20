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Россия Черноземье Центрально-Чернозёмный экономический район
СОБЫТИЯ
|20.11.2025
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«Билайн» повысил надежность сети в регионах Черноземья и Юга России
радская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Северная Осетия-Алания, Дагестан, Калмыкия, Чеченская, Ингушская, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики) и 7 областях Черноземья (Воронежская, Тамбовская, Орловская, Курская, Липецкая, Брянская, Белгородская области). Технический директор Южного региона «Билайна» Евгений Ключев: «В рамках проекта по модернизац
|22.05.2025
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Жителей Черноземья защитили от 23 млн спам-звонков с начала 2025 года
ьше, чем в I квартале 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самым атакуемым абонентом в Черноземье стал житель Воронежской области. Ему пытались дозвониться 9,6 тыс. раз. В среднем
|23.04.2025
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«МегаФон» запустил 4G-интернет в сельских районах Черноземья
«МегаФон» запустил 4G-интернет в сельских районах Черноземья. Покрытие сети четвертого поколения охватывает территорию, где проживает около 3 тыс. человек. Теперь жители четырех поселений смогут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до
|02.04.2025
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«МегаФон»: «Бетонные сады», ЖК и учебные заведения – где весной 2025 г. выросла скорость интернета в Черноземье
нского колледжа. Увеличение скорости передачи данных могут заметить жители в районе единственного в Черноземье производителя минеральных удобрений, а также около корпусов Центральной районной б
|25.02.2025
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В 2024 г. жители Черноземья оплатили «улыбкой» почти 1 млн покупок
од и Курск. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Всего за 2024 г. пользователи сервиса в Черноземье оплатили улыбкой почти 1 млн покупок. Этот способ оплаты также получил распростран
|04.12.2024
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«МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования столице Черноземья
«МегаФон» провел масштабную модернизацию телеком-оборудования, которое обеспечивает связь и мобильный интернет в столице Черноземья. С начала года инженеры оператора на 20% увеличили скорость передачи данных в более чем 130 локациях города. Изменения качества телеком-услуг смогут оценить жители всех районов Ворон
|18.07.2024
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Аналитика МТС: в Воронеже спрос на планшеты в 2024 г. вырос на 67%
, по просмотру видео опережают липчане (31%), мессенджеры наиболее популярны у белгородцев (23%). В Черноземье продажи планшетов второй год подряд демонстрируют положительный результат, здесь л
|17.07.2024
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Аналитика МТС: липчане чаще других жителей Черноземья смотрят видео на планшетах
, по просмотру видео опережают липчане (31%), мессенджеры наиболее популярны у белгородцев (23%). В Черноземье продажи планшетов второй год подряд демонстрируют положительный результат, здесь л
|06.05.2024
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На жителей Черноземья обрушилось более 38 млн спам-звонков в I квартале 2024 года
МТС проанализировала объем спам-звонков жителям Центрального Черноземья за первый квартал 2024 г. С помощью антиспам-решения «МТС Защитник» аналитики комп
|21.12.2023
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Аналитика CloudMTS: компании Липецка и Воронежа чаще остальных в Черноземье переходили в облако
вайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в ЦФО и Черноземье в III квартале 2023 г. Костромская область стала лидером по росту спроса на облака
|06.12.2022
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ГК 1520 внедрила МПЦ-ЭЛ на крупнейшем агропромышленном комплексе Черноземья
внедрили систему микропроцессорной централизации на агропромышленном объекте. Цифровая система разработки и производства Дивизиона ЖАТ будет управлять железнодорожными грузоперевозками крупнейшего в Черноземье производственно-логистического комплекса «Курскагротерминал». Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. Микропроцессорами и СЦБ оборудовали стрелочные переводы станции Касторная-
|03.10.2018
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МТС построила в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей
ор воронежского филиала МТС Владимир Байгушев. Строительство и тестирование сети нового стандарта в Черноземье — часть большой федеральной программы, в рамках которой до конца 2018 г. МТС обесп
|16.07.2018
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Ofd.ru подключил кассы пригородной пассажирской компании «Черноземье» в пяти регионах РФ
«Черноземье» начало передавать чеки в Федеральную налоговую службу через оператора фискальных данных Ofd.ru. 330 касс перевозчика в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Курской облас
|28.12.2016
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«Мегафон» подготовил сети в Черноземье к новогоднему трафику
«Мегафон» удвоил пропускную способность мобильных сетей в Центральном Черноземье, подготовив их к высоким праздничным нагрузкам. Подразделения оператора в Воронежс
|06.07.2016
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ТТК зафиксировал увеличение интереса к скоростным интернет-тарифам в Центрально-Черноземном регионе
Компания ТТК зафиксировала увеличение интереса к скоростным тарифам на доступ в интернет у жителей Центрально-Черноземного региона. Более 75% абонентов ТТК выбирают интернет на высоких скорост
|27.06.2016
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ТТК заключил более 20 государственных контрактов в Центрально-Черноземном регионе
соответствовали этим параметрам. Клиентами оператора являются более 70 государственных учреждений в Центрально-Черноземном регионе, в их числе более 25 учебных заведений высшего и среднего проф
|07.04.2016
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«МегаФон» показал рост на бизнес-рынке Центрального Черноземья
рост спроса на услуги мобильного интернета с активным развитием сетей 3G/4G компании в Центральном Черноземье. Так, общее потребление интернет-трафика в корпоративном сегменте увеличилось боле
|27.10.2015
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ТТК обеспечил интернетом компанию «Юкон логистик» в Центрально-Черноземном регионе
ии широкополосного доступа в интернет Воронежскому филиалу логистической компании «Юкон логистик» в Центрально-Черноземном регионе. В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компа
|16.10.2015
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ТТК подключил к услуге «Бесплатный вызов 8-800» десять СМБ-компаний в Центрально-Черноземном регионе
го года подключила к услуге «Бесплатный вызов 8-800» десять предприятий малого и среднего бизнеса в Центрально-Черноземном регионе. В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компа
|17.09.2015
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«МегаФон» предоставил VPN-каналы Сербанку в Черноземье
«МегаФон» подписал контракт общей стоимостью более i36 млн на организацию и обслуживание защищенной VPN-сети для Центрально-Черноземного банка «Сбербанка России». В рамках контракта «МегаФон» предоставляет 227 VPN-каналов с высокой степенью защиты информации региональным подразделениям «Сбербанка России» более чем в
|22.07.2015
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ТТК предоставил услуги связи пяти заводам Центрально-Черноземного региона
Компания ТТК предоставила услуги связи пяти заводам в Центрально-Черноземном регионе. По условиям заключенных договоров, макрорегиональный филиал «
|02.04.2014
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Владимир Поваров назначен макрорегиональным коммерческим директором Tele2 в Черноземье
мобильной связи Tele2 сообщил о назначении Владимира Поварова коммерческим директором макрорегиона «Черноземье». В сферу ответственности Владимира Поварова войдут стратегическое планирование ко
|01.04.2014
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«Центр Информационных технологий» получил контракт на техобслуживание вычислительной и оргтехники «Центрально-Черноземного банка Сбербанка»
размере 109,7 млн руб. Договор предусматривает техобслуживание оборудования, эксплуатирующегося в «Центрально-Черноземном банке» (включая аппаратно-программный комплекс ФПСУ IP, персональные к
|07.02.2014
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«Центрально-Черноземный банк Сбербанка России» заказывает техобслуживание вычислительной и оргтехники за 109,7 млн руб.
увеличения стоимости). Договор предусматривает техобслуживание оборудования, эксплуатирующегося в «Центрально-Черноземном банке», в том числе во всех его подразделениях на территории Воронежск
|12.10.2012
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«МегаФон» ускорил 3G в Центральном Черноземье
т «МегаФона», станут Тамбов и Липецк. Уже в ближайшем будущем «МегаФон» предложит своим абонентам в Черноземье беспрецедентно высокие скорости мобильного интернета - до 50 Мбит/с». За 9 месяцев
|31.07.2012
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Абонентами «МегаФона» в регионах Центрального Черноземья стали более 400 тыс. человек
ыс. человек стали новыми клиентами компании, а их общая численность в четырех областях Центрального Черноземье превысила 1,8 млн человек. При этом более 30% абонентов компании являются активным
|24.07.2012
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«МегаФон» продолжает открывать новые салоны обслуживания абонентов в Центральном Черноземье
ния «МегаФон» сообщила об увеличении числа собственных салонов обслуживания абонентов в Центральном Черноземье на 30% в первом полугодии 2012 г. Так, свыше двух десятков новых салонов открылось
|18.09.2009
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«Амтел-Черноземье» автоматизирует управление ремонтами на базе «Галактики ERP»
Завершаются работы по сдаче в опытную эксплуатацию модуля «Управление ремонтами» системы «Галактика ERP» (разработка корпорации «Галактика») на предприятии «Амтел-Черноземье» (Воронеж, Россия) - российском производителе шинной продукции, входящем в компанию «Амтел». Использование данной функциональности системы позволит предприятию выполнять комплекс зад
|16.05.2007
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"М.Видео" идет в Центральное Черноземье и на Урал
пания планирует упрочить свои позиции и занять более 30% розничного рынка электроники Челябинска. В Центрально-Черноземном районе работают 4 гипермаркета электроники «М.Видео»- 3 в Воронеже и 1
|16.03.2007
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"Евросеть" в Черноземье выросла на 30%
«Евросеть» сообщила о динамике роста количества салонов компании в Черноземье за последние два года. В 2005 году количество салонов компании увеличилось втрое п
|01.04.2005
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"ЦентрТелеком" организует связь для "Центрально-Черноземного банка"
«ЦентрТелеком» и «Центрально-Черноземный банк» Сберегательного банка Российской Федерации подписали генеральное
|04.11.2004
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Число абонентов МТС в Черноземье превысило 1 млн.
В сети МТС в Черноземье зарегистрирован 1 млн. активных абонентов. С начала этого года более пятисот тысяч
|03.06.2004
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Дочка МТС метит в ведущие интернет-провайдеры Черноземья
ектора ОАО "Реком" А.Приказчикова, компания рассчитывает до конца 2004 года выйти на ведущие роли в Черноземье не только на рынке сотовой связи, но и среди интернет-провайдеров. По данным CNews
|16.04.2004
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Локальные центры коммутации МТТ заработали в Черноземье и Поволжье
15 апреля 2004 г. ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» открыл локальный центр коммутации (ЛЦК) в столице Центрально-Черноземного региона - г. Воронеже. Кроме того, на этой неделе, 12 апреля, компания приступила к эксплуатации второго ЛЦК в Приволжском регионе, построенного в г. Саратове, сообщила
|30.03.2004
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"ЦентрТелеком" организует каналы связи для Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ
О "ЦентрТелекомСервис", выиграло тендер по организации основных и резервных каналов связи до отделений Сберегательного Банка РФ в рамках развития территориальной мультисервисной сети связи Центрально-Черноземного банка Сберегательного Банка РФ, сообщили в "ЦентрТелекоме". Как отметили в пресс-службе компании, "ЦентрТелеком" планирует подключить 582 точки на территории Воронежского, Белгород
|24.01.2001
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Faktura.ru, НП "Сахар Черноземья" и ЗАО "Валми" договорились о сотрудничестве
в деле продвижения и внедрения информационных технологий на предприятиях свеклосахарного комплекса Центрально-Черноземного региона РФ. Спектр предполагаемого взаимодействия включает в себя раз
|17.10.2000
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Faktura.ru провела семинары для руководителей предприятий в Набережных Челнах и Воронеже
еже выступила Ассоциация экономического взаимодействия областей Центрально-Черноземного региона РФ "ЧЕРНОЗЕМЬЕ". В качестве организатора мероприятия выступил Международный институт прогрессивны
|31.07.2000
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В 2000г. АОЗТ "Сотовая Связь Черноземья" установит два коммутатора и 14 базовых cотовых станций
ного капитала АОЗТ "ССЧ"). АОЗТ оказывает услуги сотовой связи в стандарте NMT-450 в шести областях Центрально-Черноземного региона. На начало 2000г. количество абонентов сети составило 4 тыс.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Белов Александр 76 26
|Шевченко Евгений 60 12
|Прозоров Дмитрий 59 11
|Фомин Павел 61 9
|Орловский Виктор 408 9
|Залукаев Олег 17 6
|Долженко Евгения 38 4
|Сенюк Надежда 33 3
|Голуб Василий 40 3
|Кораблин Роман 3 3
|Евтушенко Алексей 42 2
|Лысов Денис 32 2
|Помозов Алексей 88 2
|Назаров Сергей 60 2
|Крушинин Алексей 30 2
|Мордасов Сергей 27 2
|Артамонов Игорь 16 2
|Голубев Михаил 11 2
|Изосимов Александр 192 2
|Туровский Михаил 19 2
|Малахов Михаил 10 2
|Рылов Дмитрий 56 2
|Постных Олег 13 2
|Мочалов Юрий 39 2
|Нехорошев Дмитрий 21 2
|Постников Алексей 9 2
|Кочетов Евгений 16 2
|Борзилов Давид 77 2
|Торбахов Александр 111 2
|Романенко Андрей 94 2
|Чинкова Мария 29 1
|Киселев Александр 115 1
|Гусев Александр 46 1
|Нарукавников Александр 14 1
|Самуйлов Александр 17 1
|Патока Андрей 110 1
|Фадеев Андрей 31 1
|Киященко Михаил 1 1
|Байгушев Владимир 17 1
|Калинкин Роман 14 1
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|Discovery Research Group 22 1
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