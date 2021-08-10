Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Черноземье
Центрально-Чернозёмный экономический район
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 114, упоминаний - 137
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белов Александр 69 24
|Прозоров Дмитрий 58 10
|Шевченко Евгений 55 7
|Залукаев Олег 17 4
|Романенко Андрей 76 2
|Назаров Сергей 48 2
|Малахов Михаил 10 2
|Туровский Михаил 19 2
|Голубев Михаил 10 2
|Маматов Александр 1 1
|Михин Александр 1 1
|Сморгонский Александр 6 1
|Гоз Алексей 1 1
|Поздняков Евгений 8 1
|Дяблов Роман 11 1
|Барков Алексей 32 1
|Ежов Сергей 12 1
|Широкий Денис 19 1
|Румянцев Антон 46 1
|Мордасов Сергей 12 1
|Шульгин Виталий 1 1
|Мерзляков Антон 3 1
|Байгушев Владимир 16 1
|Киященко Михаил 1 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Ракова Марина 11 1
|Чехонин Антон 60 1
|Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
|ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
|Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
|АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761775, в очереди разбора - 665464.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761775, в очереди разбора - 665464.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru