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Россия
Черноземье
Центрально-Чернозёмный экономический район


10.08.2021 В филиале МТС в Липецкой области назначен директор 1
24.05.2021 Сергей Мордасов сменит Дениса Лысова на должности директора южного макрорегиона «Ростелекома» 1
04.03.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл» 1
08.02.2021 Клиенты Tele2 стали чаще заказывать SIM-карты онлайн 1
05.02.2021 Tele2 проанализировала онлайн-продажи за 2020 год 1
02.02.2021 Абоненты Tele2 стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 10 тыс. рублей 1
22.12.2020 Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России 1
01.10.2020 Более половины клиентов Tele2 старше 60 лет выбирают смартфоны 1
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
19.08.2020 Абоненты Tele2 стали чаще покупать SIM-карты онлайн 1
30.07.2020 Число пользователей приложения «Мой Tele2» за полгода выросло на четверть 1
30.01.2019 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 превысила 70% 1
03.10.2018 МТС построила в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей 3
06.08.2018 Tele2 определил лидеров по потреблению интернета 3
16.07.2018 Ofd.ru подключил кассы пригородной пассажирской компании «Черноземье» в пяти регионах РФ 1
26.03.2018 «Норбит» внедрил CRM-систему в компании «АВС-электро» 1
23.03.2018 «Мегафон» установил sim-карты в тахографы 1
07.02.2017 «Мегафон» переключает воронежцев на скоростной 4G-интернет 1
06.02.2017 «Мегафон» обеспечит интернетом Белгородский государственный национальный исследовательский университет 1
28.12.2016 «Мегафон» подготовил сети в Черноземье к новогоднему трафику 3
16.12.2016 ТТК в 10 раз увеличил скорость интернета для «Московского Индустриального Банка» в Воронеже 1
14.12.2016 Министерство природных ресурсов Кубани выбрало услуги связи «Мегафона» 1
22.11.2016 «Мегафон» обеспечит защищенные коммуникации ВТБ24 1
11.11.2016 «Мегафон» займется интернетизацией сельских школ и адаптацией детей-сирот в Тамбовской области 1
10.11.2016 «Мегафон» обеспечил широкополосным доступом в интернет сеть автосалонов «Дайнава-Центр» 1
09.11.2016 «Мегафон» построил для воронежских фермеров ВОЛС в чистом поле 1
18.10.2016 В более чем 300 офисах Сбербанка можно приобрести смарт-терминалы для малого и микробизнеса 1
17.10.2016 В офисах Сбербанка стартовали продажи смарт-терминалов 1
14.10.2016 «Мегафон» развивает сельский 3G-интернет в Белгородской области 1
13.10.2016 «Мегафон» запустил собственный ЦОД в Ростове-на-Дону 1
11.10.2016 «Транстелеком» обеспечил связью офис МИНБ в Воронежской области 1
11.10.2016 Tele2 назначил нового коммерческого директора в Приморье 1
30.08.2016 ТТК предоставил цифровой канал связи «Центру сертификации «ДКС-Воронеж» 1
25.08.2016 «Агрокомплекс» переходит на интернет от «Мегафона» 1
19.08.2016 Александр Сморгонский назначен директором по развитию бизнеса в МТТ 1
17.08.2016 В национальных зонах .RU и .РФ аккредитованы пять новых регистраторов 1
16.08.2016 ТТК запустил кабельное телевидение в Россоши Воронежской области 1
06.07.2016 ТТК зафиксировал увеличение интереса к скоростным интернет-тарифам в Центрально-Черноземном регионе 1
04.07.2016 Сервисы «Мегафона» помогут частной медицинской службе «Скорая помощь 072» 1
27.06.2016 ТТК заключил более 20 государственных контрактов в Центрально-Черноземном регионе 1

Публикаций - 114, упоминаний - 137

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 12
МегаФон Кавказский филиал 192 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
Samsung Electronics 5666 3
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 2
Эвотор - Evotor 105 2
Telegram Group 702 2
Xiaomi 904 2
Huawei 2730 2
3738 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Cisco Systems 2040 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 1
АВС-электро 1 1
ТТК Юго-Восток 3 1
АТОЛ ГК 168 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Ланит - Норбит - Norbit 202 1
Ланит ГК 1156 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 1
Ericsson 860 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Nokia Corporation 2434 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Славянка ГК 18 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
АвтоВАЗ 118 1
Marriott Hotels 17 1
ВТБ24 583 1
ППК Черноземье - Пригородная пассажирская компания Черноземье 2 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 5 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 4
3G - Стандарт мобильной связи 3731 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 3
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
LTE-смартфон 138 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Безопасный город 347 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 10 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 161 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Смартизация 177 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 3
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Яндекс Go 50 2
Tele2 SOS-пакет 10 2
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 1
Huawei Honor 7 - Серия смартфонов 29 1
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Tele2 SIM-карты 10 1
Белов Александр 69 24
Прозоров Дмитрий 58 10
Шевченко Евгений 55 7
Залукаев Олег 17 4
Романенко Андрей 76 2
Назаров Сергей 48 2
Малахов Михаил 10 2
Туровский Михаил 19 2
Голубев Михаил 10 2
Маматов Александр 1 1
Михин Александр 1 1
Сморгонский Александр 6 1
Гоз Алексей 1 1
Поздняков Евгений 8 1
Дяблов Роман 11 1
Барков Алексей 32 1
Ежов Сергей 12 1
Широкий Денис 19 1
Румянцев Антон 46 1
Мордасов Сергей 12 1
Шульгин Виталий 1 1
Мерзляков Антон 3 1
Байгушев Владимир 16 1
Киященко Михаил 1 1
Осеевский Михаил 221 1
Ракова Марина 11 1
Чехонин Антон 60 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 47
Россия - Воронеж 690 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 16
Россия - Воронежская область 395 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 9
Россия - Тамбов 206 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 7
Россия - Сибирь 876 7
Россия - Россошь 34 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 6
Россия - Белгородская область 367 5
Северный Кавказ 137 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 5
Россия - Тамбовская область 322 5
Россия - Липецк 257 5
Россия - Ростовская область 862 5
Россия - Старый Оскол 54 4
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 3
Россия - Липецкая область 292 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 3
Россия - Краснодарский край 914 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Россия - Белгород 240 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Россия - Нововоронеж 7 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - Липецкая область - Грязи 12 1
Россия - Железногорск 52 1
Россия - Коломна 48 1
Украина 3365 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Восточная Европа 1678 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 3 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761775, в очереди разбора - 665464.
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