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Россия Черноземье Центрально-Чернозёмный экономический район

Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район

СОБЫТИЯ


20.11.2025 «Билайн» повысил надежность сети в регионах Черноземья и Юга России

радская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Северная Осетия-Алания, Дагестан, Калмыкия, Чеченская, Ингушская, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики) и 7 областях Черноземья (Воронежская, Тамбовская, Орловская, Курская, Липецкая, Брянская, Белгородская области). Технический директор Южного региона «Билайна» Евгений Ключев: «В рамках проекта по модернизац
22.05.2025 Жителей Черноземья защитили от 23 млн спам-звонков с начала 2025 года

ьше, чем в I квартале 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Самым атакуемым абонентом в Черноземье стал житель Воронежской области. Ему пытались дозвониться 9,6 тыс. раз. В среднем

23.04.2025 «МегаФон» запустил 4G-интернет в сельских районах Черноземья

«МегаФон» запустил 4G-интернет в сельских районах Черноземья. Покрытие сети четвертого поколения охватывает территорию, где проживает около 3 тыс. человек. Теперь жители четырех поселений смогут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до

02.04.2025 «МегаФон»: «Бетонные сады», ЖК и учебные заведения – где весной 2025 г. выросла скорость интернета в Черноземье

нского колледжа. Увеличение скорости передачи данных могут заметить жители в районе единственного в Черноземье производителя минеральных удобрений, а также около корпусов Центральной районной б
25.02.2025 В 2024 г. жители Черноземья оплатили «улыбкой» почти 1 млн покупок

од и Курск. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Всего за 2024 г. пользователи сервиса в Черноземье оплатили улыбкой почти 1 млн покупок. Этот способ оплаты также получил распростран
04.12.2024 «МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования столице Черноземья

«МегаФон» провел масштабную модернизацию телеком-оборудования, которое обеспечивает связь и мобильный интернет в столице Черноземья. С начала года инженеры оператора на 20% увеличили скорость передачи данных в более чем 130 локациях города. Изменения качества телеком-услуг смогут оценить жители всех районов Ворон
18.07.2024 Аналитика МТС: в Воронеже спрос на планшеты в 2024 г. вырос на 67%

, по просмотру видео опережают липчане (31%), мессенджеры наиболее популярны у белгородцев (23%). В Черноземье продажи планшетов второй год подряд демонстрируют положительный результат, здесь л
17.07.2024 Аналитика МТС: липчане чаще других жителей Черноземья смотрят видео на планшетах

, по просмотру видео опережают липчане (31%), мессенджеры наиболее популярны у белгородцев (23%). В Черноземье продажи планшетов второй год подряд демонстрируют положительный результат, здесь л
06.05.2024 На жителей Черноземья обрушилось более 38 млн спам-звонков в I квартале 2024 года

МТС проанализировала объем спам-звонков жителям Центрального Черноземья за первый квартал 2024 г. С помощью антиспам-решения «МТС Защитник» аналитики комп
21.12.2023 Аналитика CloudMTS: компании Липецка и Воронежа чаще остальных в Черноземье переходили в облако

вайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в ЦФО и Черноземье в III квартале 2023 г. Костромская область стала лидером по росту спроса на облака
06.12.2022 ГК 1520 внедрила МПЦ-ЭЛ на крупнейшем агропромышленном комплексе Черноземья

внедрили систему микропроцессорной централизации на агропромышленном объекте. Цифровая система разработки и производства Дивизиона ЖАТ будет управлять железнодорожными грузоперевозками крупнейшего в Черноземье производственно-логистического комплекса «Курскагротерминал». Об этом CNews сообщили представители ГК 1520. Микропроцессорами и СЦБ оборудовали стрелочные переводы станции Касторная-
03.10.2018 МТС построила в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей

ор воронежского филиала МТС Владимир Байгушев. Строительство и тестирование сети нового стандарта в Черноземье — часть большой федеральной программы, в рамках которой до конца 2018 г. МТС обесп
16.07.2018 Ofd.ru подключил кассы пригородной пассажирской компании «Черноземье» в пяти регионах РФ

«Черноземье» начало передавать чеки в Федеральную налоговую службу через оператора фискальных данных Ofd.ru. 330 касс перевозчика в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Курской облас
28.12.2016 «Мегафон» подготовил сети в Черноземье к новогоднему трафику

«Мегафон» удвоил пропускную способность мобильных сетей в Центральном Черноземье, подготовив их к высоким праздничным нагрузкам. Подразделения оператора в Воронежс
06.07.2016 ТТК зафиксировал увеличение интереса к скоростным интернет-тарифам в Центрально-Черноземном регионе

Компания ТТК зафиксировала увеличение интереса к скоростным тарифам на доступ в интернет у жителей Центрально-Черноземного региона. Более 75% абонентов ТТК выбирают интернет на высоких скорост
27.06.2016 ТТК заключил более 20 государственных контрактов в Центрально-Черноземном регионе

соответствовали этим параметрам. Клиентами оператора являются более 70 государственных учреждений в Центрально-Черноземном регионе, в их числе более 25 учебных заведений высшего и среднего проф
07.04.2016 «МегаФон» показал рост на бизнес-рынке Центрального Черноземья

рост спроса на услуги мобильного интернета с активным развитием сетей 3G/4G компании в Центральном Черноземье. Так, общее потребление интернет-трафика в корпоративном сегменте увеличилось боле
27.10.2015 ТТК обеспечил интернетом компанию «Юкон логистик» в Центрально-Черноземном регионе

ии широкополосного доступа в интернет Воронежскому филиалу логистической компании «Юкон логистик» в Центрально-Черноземном регионе. В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компа
16.10.2015 ТТК подключил к услуге «Бесплатный вызов 8-800» десять СМБ-компаний в Центрально-Черноземном регионе

го года подключила к услуге «Бесплатный вызов 8-800» десять предприятий малого и среднего бизнеса в Центрально-Черноземном регионе. В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компа
17.09.2015 «МегаФон» предоставил VPN-каналы Сербанку в Черноземье

«МегаФон» подписал контракт общей стоимостью более i36 млн на организацию и обслуживание защищенной VPN-сети для Центрально-Черноземного банка «Сбербанка России». В рамках контракта «МегаФон» предоставляет 227 VPN-каналов с высокой степенью защиты информации региональным подразделениям «Сбербанка России» более чем в
22.07.2015 ТТК предоставил услуги связи пяти заводам Центрально-Черноземного региона

Компания ТТК предоставила услуги связи пяти заводам в Центрально-Черноземном регионе. По условиям заключенных договоров, макрорегиональный филиал «
02.04.2014 Владимир Поваров назначен макрорегиональным коммерческим директором Tele2 в Черноземье

мобильной связи Tele2 сообщил о назначении Владимира Поварова коммерческим директором макрорегиона «Черноземье». В сферу ответственности Владимира Поварова войдут стратегическое планирование ко
01.04.2014 «Центр Информационных технологий» получил контракт на техобслуживание вычислительной и оргтехники «Центрально-Черноземного банка Сбербанка»

размере 109,7 млн руб. Договор предусматривает техобслуживание оборудования, эксплуатирующегося в «Центрально-Черноземном банке» (включая аппаратно-программный комплекс ФПСУ IP, персональные к
07.02.2014 «Центрально-Черноземный банк Сбербанка России» заказывает техобслуживание вычислительной и оргтехники за 109,7 млн руб.

увеличения стоимости). Договор предусматривает техобслуживание оборудования, эксплуатирующегося в «Центрально-Черноземном банке», в том числе во всех его подразделениях на территории Воронежск
12.10.2012 «МегаФон» ускорил 3G в Центральном Черноземье

т «МегаФона», станут Тамбов и Липецк. Уже в ближайшем будущем «МегаФон» предложит своим абонентам в Черноземье беспрецедентно высокие скорости мобильного интернета - до 50 Мбит/с». За 9 месяцев
31.07.2012 Абонентами «МегаФона» в регионах Центрального Черноземья стали более 400 тыс. человек

ыс. человек стали новыми клиентами компании, а их общая численность в четырех областях Центрального Черноземье превысила 1,8 млн человек. При этом более 30% абонентов компании являются активным
24.07.2012 «МегаФон» продолжает открывать новые салоны обслуживания абонентов в Центральном Черноземье

ния «МегаФон» сообщила об увеличении числа собственных салонов обслуживания абонентов в Центральном Черноземье на 30% в первом полугодии 2012 г. Так, свыше двух десятков новых салонов открылось
18.09.2009 «Амтел-Черноземье» автоматизирует управление ремонтами на базе «Галактики ERP»

Завершаются работы по сдаче в опытную эксплуатацию модуля «Управление ремонтами» системы «Галактика ERP» (разработка корпорации «Галактика») на предприятии «Амтел-Черноземье» (Воронеж, Россия) - российском производителе шинной продукции, входящем в компанию «Амтел». Использование данной функциональности системы позволит предприятию выполнять комплекс зад
16.05.2007 "М.Видео" идет в Центральное Черноземье и на Урал

пания планирует упрочить свои позиции и занять более 30% розничного рынка электроники Челябинска. В Центрально-Черноземном районе работают 4 гипермаркета электроники «М.Видео»- 3 в Воронеже и 1
16.03.2007 "Евросеть" в Черноземье выросла на 30%

«Евросеть» сообщила о динамике роста количества салонов компании в Черноземье за последние два года. В 2005 году количество салонов компании увеличилось втрое п
01.04.2005 "ЦентрТелеком" организует связь для "Центрально-Черноземного банка"

«ЦентрТелеком» и «Центрально-Черноземный банк» Сберегательного банка Российской Федерации подписали генеральное
04.11.2004 Число абонентов МТС в Черноземье превысило 1 млн.

В сети МТС в Черноземье зарегистрирован 1 млн. активных абонентов. С начала этого года более пятисот тысяч
03.06.2004 Дочка МТС метит в ведущие интернет-провайдеры Черноземья

ектора ОАО "Реком" А.Приказчикова, компания рассчитывает до конца 2004 года выйти на ведущие роли в Черноземье не только на рынке сотовой связи, но и среди интернет-провайдеров. По данным CNews
16.04.2004 Локальные центры коммутации МТТ заработали в Черноземье и Поволжье

15 апреля 2004 г. ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» открыл локальный центр коммутации (ЛЦК) в столице Центрально-Черноземного региона - г. Воронеже. Кроме того, на этой неделе, 12 апреля, компания приступила к эксплуатации второго ЛЦК в Приволжском регионе, построенного в г. Саратове, сообщила

30.03.2004 "ЦентрТелеком" организует каналы связи для Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ

О "ЦентрТелекомСервис", выиграло тендер по организации основных и резервных каналов связи до отделений Сберегательного Банка РФ в рамках развития территориальной мультисервисной сети связи Центрально-Черноземного банка Сберегательного Банка РФ, сообщили в "ЦентрТелекоме". Как отметили в пресс-службе компании, "ЦентрТелеком" планирует подключить 582 точки на территории Воронежского, Белгород
24.01.2001 Faktura.ru, НП "Сахар Черноземья" и ЗАО "Валми" договорились о сотрудничестве

в деле продвижения и внедрения информационных технологий на предприятиях свеклосахарного комплекса Центрально-Черноземного региона РФ. Спектр предполагаемого взаимодействия включает в себя раз
17.10.2000 Faktura.ru провела семинары для руководителей предприятий в Набережных Челнах и Воронеже

еже выступила Ассоциация экономического взаимодействия областей Центрально-Черноземного региона РФ "ЧЕРНОЗЕМЬЕ". В качестве организатора мероприятия выступил Международный институт прогрессивны
31.07.2000 В 2000г. АОЗТ "Сотовая Связь Черноземья" установит два коммутатора и 14 базовых cотовых станций

ного капитала АОЗТ "ССЧ"). АОЗТ оказывает услуги сотовой связи в стандарте NMT-450 в шести областях Центрально-Черноземного региона. На начало 2000г. количество абонентов сети составило 4 тыс.


Публикаций - 261, упоминаний - 385

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 57
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 37
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 19
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 16
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 16
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 9
Ростелеком 10948 8
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 8
9594 7
ТТК Юго-Восток 29 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ССЧ - Сотовая Связь Черноземья 22 6
МегаФон - Мобиком 230 5
МТС - РеКом 21 5
Huawei 4676 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Samsung Electronics 11064 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
МТС Центр макрорегион 64 3
ДКС-Воронеж Центр сертификации 3 3
Apple Inc 13154 3
Intel Corporation 12811 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 3
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 3
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 3
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 2
Merlion - Ippon 54 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 2
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 2
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 2
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 12
Альфа-Групп 745 7
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 4
Почта России ПАО 2370 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 4
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 19 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Евросеть 1421 3
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 2
Интеко 19 2
Агроэко ГК 45 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 2
Россети Ленэнерго 1699 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 20 2
ППК Черноземье - Пригородная пассажирская компания Черноземье 2 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
Сахар Черноземья НП 2 2
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 2
Галерея Чижова ТРЦ 5 2
Приосколье ТД 4 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
Комус 110 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
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РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
РЖД ЖТК АО - Железнодорожная торговая компания 4 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Черноземье - Ассоциация экономического взаимодействия 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 62
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 51
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 44
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 39
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 27
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 18
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 17
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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