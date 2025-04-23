Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» запустил 4G-интернет в сельских районах Черноземья

«МегаФон» запустил 4G-интернет в сельских районах Черноземья. Покрытие сети четвертого поколения охватывает территорию, где проживает около 3 тыс. человек. Теперь жители четырех поселений смогут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с – таких значений достаточно для общения в мессенджерах или просмотра видеоконтента со смартфона.

Инженеры оператора запустили базовые станции в двух диапазонах. Низкочастотный обеспечит покрытие сети на большей территории населенных пунктов, а среднечастотный отвечает за высокую скорость мобильного интернета.

В план развития инфраструктуры были включены административные центры сельских поселений. Новое телеком-оборудование заработало для жителей сёл Журавка в Кантемировском районе, Ерышевка в Павловском районе, Новый Курлак и поселка Центральной усадьбы совхоза «Пугачевский» в Аннинском районе.

Востребованность телеком-услуг подтверждает и обезличенная статистика оператора. С начала апреля жители данных населенных пунктов скачали свыше 3 миллионов мегабайтов данных, а продолжительность разговоров составила более полутора тысяч часов.

«Мы динамично развиваем телеком-инфраструктуру в Воронежской области. В фокусе нашего внимания находятся не только города, но и сельские территории. Мы уже модернизировали сеть в одиннадцати районах региона, благодаря чему вырос радиус действия сети и скорость передачи данных. Теперь еще около 3 тысяч жителей Воронежской области смогут быстро загружать необходимые файлы, смотреть видеоконтент в хорошем качестве, общаться в мессенджерах и соцсетях, обращаться к порталу “Госуслуги” за необходимыми цифровыми документами», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евросоюз заставит производителей смартфонов раскрывать ремонтопригодность и автономность батарей

Готовится запуск 240 спутников для низкоорбитального сегмента ГЛОНАСС

Путин дал поручение о создании в России суперкомпьютерного центра

Санкции Запада нипочем. Интернет разогнали до скорости, которой больше нет нигде в мире

В России создан макет «умной» антенны для 5G

Hewlett-Packard заплатит миллионы долларов за завышение цен на ПК и периферию

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153