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Фомин Павел



16.01.2025 «МегаФон» разогнал интернет до 100 Мбит/с на радоновом курорте в Воронежской области 1
26.12.2024 «МегаФон» и «Мой бизнес» договорились о сотрудничестве 1
04.12.2024 «МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования столице Черноземья 1
20.11.2024 Для 30 тыс. сельчан Воронежской области заработали новые объекты связи 1
28.10.2024 «МегаФон»: в Воронежской области для пассажиров автобусов запустили бесплатный Wi-Fi 1
04.10.2024 «МегаФон» запустил новые объекты связи для 20 тысяч воронежских сельчан 1
11.09.2024 «МегаФон» подключил к мобильной сети более 30 воронежских поселений 1
13.08.2024 «МегаФон» запустил новые объекты связи для жителей воронежских городов 1
10.07.2024 Интернет «МегаФона» поможет воронежцам отправить видео из природных парков и исторических мест 1
27.06.2024 В парках и микрорайонах: где еще в Воронеже появилось новое 4G-покрытие 1
14.06.2024 «МегаФон» обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет в воронежских новостройках Юго-западного и Коминтерновского района 1
10.06.2024 Директором «МегаФона» в Пермском крае стал Андрей Шмалев 1
06.05.2024 Быстрее на 30%: где в Воронеже ускорили интернет этой весной 1
22.04.2024 «МегаФон» в Воронежской области возглавил Павел Фомин 1
21.03.2024 Пермские старшеклассники предпочитают вузы края московским 1
26.02.2024 Смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 84% пермяков 1
19.01.2024 В пермском селе с 400-летней историей расширили 4G-покрытие 1
25.12.2023 В селах на северо-западе Прикамья увеличена территория 4G-покрытия 1
19.12.2023 «Мегафон» подключил к мобильной сети 83 населенных пункта Прикамья 1
22.11.2023 «Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в трех районах Прикамья 1
23.10.2023 Цифровые технологии помогут организовать правильное питание для пермских буренок 1
09.10.2023 В пяти районах Перми улучшили связь 1
20.09.2023 На горной вершине Пермского края заработал 4G-интернет 1
04.09.2023 «Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойл-Пермь» 1
26.04.2023 Для туристов и не только: в Каменном городе запустили связь и интернет 1
20.03.2023 4G-интернет появился во Дворце: впервые шесть сел Прикамья вышли в сеть 1
20.02.2023 «Мегафон» обеспечил связью небольшие села и деревни Прикамья 1
18.10.2013 Назначен новый директор Ивановского регионального отделения «МегаФона» 2
22.08.2012 Павел Фомин назначен директором МТС в Воронеже 2
28.10.2011 МТС внедряет систему мониторинга топлива на АЗС «Роснефти» в Липецкой области 1

Публикаций - 30, упоминаний - 32

Фомин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8804 28
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
МТС Центр макрорегион 64 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 51 1
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 3
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Роснефть - Тамбовнефтепродукт - Липецкнефтепродукт 3 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 23
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 18
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 16
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 15
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 14
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 13
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 11
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 10
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VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 7
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Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
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ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 51 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 7 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
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