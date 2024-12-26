Демидов Андрей
|26.12.2024
|«МегаФон» и «Мой бизнес» договорились о сотрудничестве 1
|26.01.2022
|«Райффайзен банк» подключил Pickpoint к сервису выплат через СБП 1
Демидов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
|Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
|Фомин Павел 30 1
|Коннов Георгий 25 1
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