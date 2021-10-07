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Россия - ЦФО - Воронежская область


07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
23.09.2021 Воронежская область получит более 3000 ПК с отечественным ПО в рамках нацпроекта «Образование» 1
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы 4
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 4
29.06.2021 МТС на Дону ускорила мобильный интернет вдоль 240 км железной дороги Москва-Адлер 1
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
04.06.2021 МТС и правительство Воронежской области подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры региона 10
03.06.2021 Правительство Воронежской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 2
31.05.2021 Отныне в московских МФЦ можно жениться и развестись 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
21.04.2021 В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 3
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
16.12.2020 «Ростелеком» поддержал программу «Учитель для России» благотворительного фонда «Новый учитель» 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 2
03.12.2020 Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 2
20.11.2020 Новый контакт-центр ВТБ сможет ежемесячно принимать более миллиона обращений клиентов 3
18.11.2020 Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома» 1
05.11.2020 «1С-ИжТиСи» автоматизировала обновление системы учета одного из крупнейших заводов Воронежской области 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
18.09.2020 VisionLabs и сеть автозаправок Flash запустили бесконтактную систему оплаты по лицу 1
11.09.2020 Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи 1
09.09.2020 «Цифровая экономика» и правительство Северной Осетии - Алании ускорят внедрении цифровых технологий в регионе 1
02.09.2020 ВТБ Лизинг и «Ростелеком» автоматизируют учет электроэнергии для «Россети Центр» в Воронежской области 3
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
18.05.2020 Москвичи разработали ИИ-платформу для точного земледелия 2
29.04.2020 «Яндекс.Маркет» представил результаты работы в первом квартале 2020 года 1
24.04.2020 Решение Ростеха автоматизирует работу оперативных штабов по борьбе с коронавирусом 1
23.04.2020 «Ростелеком» представил систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
13.04.2020 Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России 1
03.04.2020 Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики 1

Публикаций - 405, упоминаний - 585

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 41
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 40
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 31
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 17
Ростех - Ростехнологии 2230 13
Скай Линк - Skylink 548 12
МегаФон Кавказский филиал 192 11
Ростелеком ЦентрТелеком 219 9
Softline - Софтлайн 1507 7
Ericsson 899 7
АйТи 771 7
Корус Консалтинг ГК 809 7
3934 7
Nokia Corporation 2546 6
Nokia Networks 54 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
Samsung Electronics 5878 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 605 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Microsoft Corporation 11628 4
Yandex - Яндекс 4129 4
М2М телематика 165 3
Apple Inc - Эппл Рус 7861 3
Барс груп 402 3
Сбербанк Телеком 18 3
NVision Group - Энвижн Груп 552 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 3
Huawei 2750 3
ТТК Юго-Восток 7 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
LG Electronics 1942 2
VK - Mail.ru Group 2508 2
Sony 2588 2
InfoWatch - Инфовотч 664 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 2
Facebook 3796 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 19
УЭК - Универсальная электронная карта 512 11
Почта России ПАО 1586 7
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 4
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 4
X5 Group - Пятерочка 561 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 3
X5 Group - Перекресток 205 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
НСТТ Белитон 7 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
Уралсиб Банк 391 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
Силовые машины 33 2
HeadHunter Group - HH Group 339 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Восток-Запад - EWS Holding 22 2
X5 Group 601 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
eBay Inc 565 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 2
Алроса АК 81 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
DHL Express 83 2
Нэклис-Банк 15 1
Talkbank 11 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 126 1
ТНК-ВР Холдинг 155 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
UPS 38 1
Яндекс.Еда 93 1
Россети ПАО 168 1
Русагро Группа Компаний 143 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 1
Qiwi 783 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 42
Правительство РФ 2226 29
Президент Российской Федерации 1447 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 12
Правительство Воронежской области 12 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 9
Правительство Москвы 660 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 5
Правительство Чувашской Республики 15 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 5
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
Правительство Саратовской области 17 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 155 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 4
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 20 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
Руссофт - Russoft 269 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 49
3G - Стандарт мобильной связи 3835 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 19
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
Безопасный город 348 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 4
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 3
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 10 3
LTE-смартфон 138 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 3
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 230 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1027 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Linux OS 4386 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 4
ЭОС Дело СЭД 649 4
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 4
Apple iPad 3263 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Linux - Debian GNU 277 3
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 3
Microsoft Windows 876 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 3
Google YouTube - Видеохостинг 1833 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Google Android 10752 3
Apple - App Store 2199 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Глобус-телеком СКИТ 40 3
Microsoft Exchange 695 2
Apple iPhone 5 710 2
Гэндальф - Скан-Архив 36 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 2
Яндекс.Маркет 439 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Tele2 Mini 13 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1219 2
Госуслуги - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 13 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Java - Язык программирования 1221 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
Орловский Виктор 229 52
Белов Александр 69 14
Залукаев Олег 17 12
Валяева Елизавета 72 10
Шевченко Евгений 55 8
Прозоров Дмитрий 58 8
Рылов Дмитрий 45 7
Путин Владимир 1840 7
Гордеев Алексей 10 6
Гусев Александр 26 5
Никифоров Николай 1126 5
Байгушев Владимир 16 5
Медведев Дмитрий 1437 4
Попов Алексей 319 4
Эмдин Сергей 67 4
Щеголев Игорь 676 4
Титова Наталья 6 3
Гурджиян Руслан 18 3
Массух Илья 192 3
Хасьянова Гульнара 88 3
Козырев Алексей 270 3
Гурко Александр 129 3
Жаров Александр 165 3
Семенов Александр 69 3
Дюбанов Анатолий 86 2
Никуличев Андрей 43 2
Егоров Игорь 40 2
Евраев Михаил 222 2
Ройтман Евгений 34 2
Рыбаков Сергей 27 2
Смагаринский Юрий 23 2
Попов Анатолий 98 2
Лысенко Эдуард 209 2
Шадаев Максут 384 2
Соколов Алексей 123 2
Кретов Илья 11 2
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 2
Авербах Владимир 121 2
Дюков Андрей 14 2
Кабанов Владимир 174 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 224
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 154
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 103
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 102
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 102
Россия - ЦФО - Курская область 342 94
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 92
Россия - ЦФО - Тульская область 760 90
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 86
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 76
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 75
Россия - ЦФО - Калужская область 584 70
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 69
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 68
Россия - СФО - Новосибирская область 843 66
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 63
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 61
Россия - УФО - Свердловская область 822 60
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 59
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 57
Россия - УФО - Челябинская область 674 56
Россия - СФО - Кемеровская область 496 56
Россия - СФО - Омская область 395 54
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 51
Россия - ПФО - Саратовская область 364 46
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 46
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 45
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 44
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 44
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 44
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 43
Россия - СФО - Иркутская область 565 43
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 42
Россия - ЦФО - Костромская область 234 41
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 40
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 220 39
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 38
Россия - ПФО - Самарская область 580 38
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 37
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 37
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
Региональное законодательство 45 6
Федеральное законодательство 254 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 5
Информационное общество - Государственная программа 282 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 3
Великая Отечественная война 130 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 3
Конституция Российской Федерации 31 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 41 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 2
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