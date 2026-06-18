Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Воронежская область
СОБЫТИЯ
|18.06.2026
|
МТС обеспечила инфраструктурой систему фиксации нарушений ПДД в Воронежской области
ости» обеспечили каналами связи систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Воронежской области. В рамках проекта по повышению безопасности на дорогах и снижению тяжести
|04.05.2026
|
МТС развернула отечественную сеть LTE в 17 районах Воронежской области
на своей сети базовые станции российского производства «Иртея» более чем в 30 малых городах и селах Воронежской области с начала 2026 г. Устойчивая связь и высокоскоростной мобильный интернет М
|27.04.2026
|
Цифровой рывок на севере: «МегаФон» обновил сеть для 22 тысяч жителей Воронежской области
«МегаФон» модернизировал сеть сразу в двух локациях на севере Воронежской области. Свыше 22 тыс. человек, проживающих в Семилукском и Новоусманском районах
|13.02.2026
|
«МегаФон» запустил новое 4G-оборудование для жителей Аннинского и Каширского районов Воронежской области
«МегаФон» запустил новое 4G-оборудование для жителей Аннинского и Каширского районов Воронежской области. Более 2 тыс. человек, проживающих в селах Большие Ясырки, Олень-Колодезь
|26.12.2025
|
МФЦ Воронежской области выбрал решения «Ред Софт» для перехода на отечественное ПО
Сеть МФЦ Воронежской области переходит на отечественные ИТ-решения «Ред Софт». Проект направлен на создание импортонезависимой и безопасной ИТ-инфраструктуры рабочих мест сотрудников центров «Мои докуме
|17.11.2025
|
Основными мишенями киберпреступников в Воронежской области стали строительные компании
тал 2025 г. в регионах Центрального федерального округа. На организации ЦФО, в том числе компании в Воронежской области, было направлено 17% от общего объема инцидентов в регионах. В Воронеже э
|30.10.2025
|
МТС запустит в Воронежской области станции точного позиционирования для автономного транспорта
инфраструктуру высокоточного геопозиционирования для управления автономным транспортом «Яндекса» в Воронежской области на федеральной трассе М4 «Дон». До конца 2025 г. в Рамонском районе будет
|27.10.2025
|
«МегаФон» запустил интернет в 8 районах Воронежской области
Новые базовые станции «МегаФона» заработали сразу в восьми районах Воронежской области: Аннинском, Бобровском, Богучарском, Верхнехавском, Каширском, Лискинском
|01.10.2025
|
«МегаФон» в Воронежской области возглавила Мария Мамедова
Директором «МегаФона» в Воронежской области назначена Мария Мамедова. Ранее она руководила бизнесом оператора в Респу
|25.08.2025
|
«МегаФон»: города Воронежской области нарастили цифровую активность
Жители городов Воронежской области стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Самую высокую динамику
|27.03.2025
|
Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам Воронежской области
Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам Воронежской области. Сервис был разработан компанией «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья
|20.03.2025
|
«МегаФон»: сельские жители Воронежской области увеличили онлайн-активность
В Воронежской области растет использование мобильного интернета среди жителей сельских населенн
|18.03.2025
|
МТС обеспечила связью более 60 малых населенных пунктов в Воронежской области
ПАО «МТС» обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 61 населенного пункта Воронежской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках в 22 район
|06.03.2025
|
«МегаФон» увеличил 4G-покрытие для 35 тысяч жителей Воронежской области
вшие купцам Сидоровым. Сейчас это памятники культуры регионального значения. «В одиннадцати районах Воронежской области мы увеличили территорию действия сети и скорость передачи данных. Благода
|13.02.2025
|
Еще пять малых населённых пунктов Воронежской области вышли в сеть МТС
МТС запустила голосовую связь и мобильный интернет стандарта LTE в пяти малых населенных пунктах Воронежской области. Строительство базовых станций позволило порядка 3 тыс. жителей выйти в с
|16.01.2025
|
«МегаФон» разогнал интернет до 100 Мбит/с на радоновом курорте в Воронежской области
«МегаФон» запустил новые телеком-объекты в Лискинском районе Воронежской области. Проведённые работы улучшили связь и мобильный интернет в районе известно
|15.01.2025
|
Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Воронежской области»
витрину по инициативе и при активном участии Воронежского Землячества, при поддержке правительства Воронежской области, регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма, а та
|15.01.2025
|
МТС запустила LTE в трех отдаленных селах Воронежской области
рнет МТС появился в селе Филиппенково, поселках Октябрьский и Новая Жизнь, расположенных на востоке Воронежской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС запустили ново
|28.12.2024
|ГК Softline выполнила проект по внедрению UserGate NGFW в одной из областных государственных организаций
|23.12.2024
|
Правительство Воронежской области продолжает переход на российское ПО
абного плана по внедрению отечественного программного обеспечения в ИТ-инфраструктуру правительства Воронежской области, исполнительных органов региона и подведомственных организаций. Об этом C
|20.11.2024
|
Для 30 тыс. сельчан Воронежской области заработали новые объекты связи
«МегаФон» установил новое телеком-оборудование в 13 районах Воронежской области. Новое покрытие сети четвертого поколения стало доступно для 30 тыс. сель
|28.10.2024
|
«МегаФон»: в Воронежской области для пассажиров автобусов запустили бесплатный Wi-Fi
Впервые в Воронежской области «МегаФон» запустил бесплатный Wi-Fi на пригородных и междугородних автобу
|17.07.2024
|
ГК «Перемена» и Axoft провели техническое мероприятие для сотрудников органов власти и местного самоуправления Воронежской области
По инициативе правительства Воронежской области интегратор базовой ИТ-инфраструктуры группа компаний «Перемена» при подде
|27.06.2024
|
В реликтовом лесу санатория Дзержинского включили повышенные скорости LTE
ероссийского уровня санатория имени Дзержинского, расположенного в селе Чертовицы Рамонского района Воронежской области. Модернизация базовой станции МТС, обслуживающей территорию учреждения, п
|14.06.2024
|
МТС расширила сеть интернета вещей в агропромышленных районах Воронежской области
рта NB-IoT территории сельскохозяйственной компании «ЭкоНиваТехника-Холдинг» в Нижнедевицком районе Воронежской области. На площадке предприятия созданы условия для внедрения промышленного инте
|06.06.2024
|
Tele2 инвестирует более 1 млрд рублей в цифровизацию Воронежской области
Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Воронежской области заключили соглашение о сотрудничестве в реализации цифровых проектов. Сре
|22.04.2024
|
«МегаФон» в Воронежской области возглавил Павел Фомин
ластями. Уверен, что лидерский настрой и внушительный бэкграунд помогут ему и команде, работающей в Воронежской области, достичь высоких результатов». Павел Фомин окончил экономический факульте
|05.04.2024
|
МТС обеспечила цифровой инфраструктурой предприятие ГК «Благо» в Воронежской области
а территории маслоэкстракционного завода и элеватора группы компаний «Благо» в Верхнехавском районе Воронежской области. Круглосуточный видеомониторинг позволяет контролировать производственные
|27.02.2024
|
Более половины звонков в Воронежской области стали цифровыми
Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Воронежской области увеличилась до 55%. Вырос и ежемесячный объем цифровых вызовов – всего за
|22.01.2024
|
Жителям Острогожска открыли доступ к высокоскоростному интернету в любой точке города
истема, сообщает о завершении проекта полной перезагрузки сети LTE на территории города Острогожска Воронежской области. Компания в сжатые сроки построила и запустила новые базовые станции, а т
|15.01.2024
|
Воронежская область будет развивать ИИ-технологии с помощью Сбербанка
сфере подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и Губернатор Воронежской области Александр Гусев в павильоне Сбербанка на международной выставке-форуме «Р
|22.11.2023
|
LTE по заявкам: 10 воронежских деревень и сел получили собственные вышки мобильной связи
ПАО «МТС», цифровая экосистема, и Министерство цифрового развития Воронежской области объявляют о завершении проекта по обеспечению связью малых населенных пун
|06.10.2023
|
Wildberries запустила строительство крупного логистического центра в Воронежской области
ldberries начала строительство логистического центра площадью 150 тыс. кв. м в Новоусманском районе Воронежской области – он станет одним из крупнейших складских объектов компании в южной части
|11.08.2023
|
«СКБ Контур» договорился о сотрудничестве с правительством Воронежской области
Михаил Добровольский заключил соглашение о сотрудничестве с заместителем председателя правительства Воронежской области Артемом Верховцевым. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». С
|15.06.2023
|
«Русатом Инфраструктурные решения» и Воронежская область подписали соглашение о сотрудничестве
ргского международного экономического форума подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Воронежской области. Стороны планируют развивать взаимодействие в сфере энергетики, цифровых
|10.11.2022
|
МТС впервые открыла доступ в интернет для 6500 жителей воронежской глубинки
нию цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила жителей малых населенных пунктов Воронежской области доступом к цифровым сервисам. Активное строительство и запуск новых базов
|29.09.2022
|
Цифровой помощник «Сберкорус» помог МФЦ Воронежской области сократить время ожидания в очереди
ус» внедрила интеллектуальную систему управления (ИСУ) «Сберрост про» в многофункциональных центрах Воронежской области. За 10 месяцев работы, несмотря на рост потока клиентов на 30%, ожидание
|13.09.2022
|
Еще 6500 жителей Воронежской области впервые получат доступ к мобильному интернету
ПАО «МТС» обеспечит жителям малых населенных пунктов Воронежской области доступ к цифровым сервисам. МТС стала победителем тендера, объявленного п
|29.08.2022
|
«БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Воронежской области
ержки деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Воронежской области (АИС МФЦ Воронежской области). Его реализация проводилась сотрудни
|22.08.2022
|
МТС запустила облачный сервис видеонаблюдения для воронежской ОЭЗ «Центр»
енно-производственного типа “Центр” – это наглядный пример продуктивного взаимодействия ПАО “МТС” и Воронежской области в решении приоритетных задач цифрового развития региона. Сегодня на площа
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 86
|Голуб Василий 40 36
|Фомин Павел 61 28
|Дюбанов Анатолий 95 21
|Соколов Алексей 137 18
|Белов Александр 76 16
|Ермолаев Артем 379 13
|Залукаев Олег 17 13
|Игнатова Мария 143 13
|Верховцев Артем 13 13
|Козырев Алексей 328 12
|Лопаткин Герман 104 12
|Соколов Олег 51 12
|Путин Владимир 3454 12
|Шадаев Максут 1210 12
|Оголь Елена 24 11
|Остапенко Григорий 28 11
|Евраев Михаил 266 10
|Стрельцов Андрей 62 10
|Авербах Владимир 127 10
|Устюжанин Дмитрий 50 10
|Гордеев Алексей 16 10
|Казарин Станислав 175 10
|Валяева Елизавета 72 10
|Мамедова Мария 37 10
|Бокова Людмила 82 10
|Палей Лев 58 10
|Лысенко Эдуард 317 10
|Бойко Елена 152 9
|Кузнецов Станислав 162 9
|Федулов Владислав 86 9
|Нестеренко Татьяна 42 9
|Фомичев Олег 139 9
|Никуличев Андрей 43 9
|Козлов Александр 71 9
|Приезжева Антонина 20 9
|Власов Сергей 101 9
|Звягина Наталья 64 9
|Гадарь Дмитрий 29 9
|Данилов Сергей 16 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.