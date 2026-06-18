Россия - ЦФО - Воронежская область

МТС обеспечила инфраструктурой систему фиксации нарушений ПДД в Воронежской области ости» обеспечили каналами связи систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Воронежской области. В рамках проекта по повышению безопасности на дорогах и снижению тяжести

МТС развернула отечественную сеть LTE в 17 районах Воронежской области на своей сети базовые станции российского производства «Иртея» более чем в 30 малых городах и селах Воронежской области с начала 2026 г. Устойчивая связь и высокоскоростной мобильный интернет М

Цифровой рывок на севере: «МегаФон» обновил сеть для 22 тысяч жителей Воронежской области «МегаФон» модернизировал сеть сразу в двух локациях на севере Воронежской области. Свыше 22 тыс. человек, проживающих в Семилукском и Новоусманском районах

«МегаФон» запустил новое 4G-оборудование для жителей Аннинского и Каширского районов Воронежской области «МегаФон» запустил новое 4G-оборудование для жителей Аннинского и Каширского районов Воронежской области. Более 2 тыс. человек, проживающих в селах Большие Ясырки, Олень-Колодезь

МФЦ Воронежской области выбрал решения «Ред Софт» для перехода на отечественное ПО Сеть МФЦ Воронежской области переходит на отечественные ИТ-решения «Ред Софт». Проект направлен на создание импортонезависимой и безопасной ИТ-инфраструктуры рабочих мест сотрудников центров «Мои докуме

Основными мишенями киберпреступников в Воронежской области стали строительные компании тал 2025 г. в регионах Центрального федерального округа. На организации ЦФО, в том числе компании в Воронежской области, было направлено 17% от общего объема инцидентов в регионах. В Воронеже э

МТС запустит в Воронежской области станции точного позиционирования для автономного транспорта инфраструктуру высокоточного геопозиционирования для управления автономным транспортом «Яндекса» в Воронежской области на федеральной трассе М4 «Дон». До конца 2025 г. в Рамонском районе будет

«МегаФон» запустил интернет в 8 районах Воронежской области Новые базовые станции «МегаФона» заработали сразу в восьми районах Воронежской области: Аннинском, Бобровском, Богучарском, Верхнехавском, Каширском, Лискинском

«МегаФон» в Воронежской области возглавила Мария Мамедова Директором «МегаФона» в Воронежской области назначена Мария Мамедова. Ранее она руководила бизнесом оператора в Респу

«МегаФон»: города Воронежской области нарастили цифровую активность Жители городов Воронежской области стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Самую высокую динамику

Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам Воронежской области Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам Воронежской области. Сервис был разработан компанией «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья

«МегаФон»: сельские жители Воронежской области увеличили онлайн-активность В Воронежской области растет использование мобильного интернета среди жителей сельских населенн

МТС обеспечила связью более 60 малых населенных пунктов в Воронежской области ПАО «МТС» обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 61 населенного пункта Воронежской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках в 22 район

«МегаФон» увеличил 4G-покрытие для 35 тысяч жителей Воронежской области вшие купцам Сидоровым. Сейчас это памятники культуры регионального значения. «В одиннадцати районах Воронежской области мы увеличили территорию действия сети и скорость передачи данных. Благода

Еще пять малых населённых пунктов Воронежской области вышли в сеть МТС МТС запустила голосовую связь и мобильный интернет стандарта LTE в пяти малых населенных пунктах Воронежской области. Строительство базовых станций позволило порядка 3 тыс. жителей выйти в с

«МегаФон» разогнал интернет до 100 Мбит/с на радоновом курорте в Воронежской области «МегаФон» запустил новые телеком-объекты в Лискинском районе Воронежской области. Проведённые работы улучшили связь и мобильный интернет в районе известно

Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Воронежской области» витрину по инициативе и при активном участии Воронежского Землячества, при поддержке правительства Воронежской области, регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма, а та

МТС запустила LTE в трех отдаленных селах Воронежской области рнет МТС появился в селе Филиппенково, поселках Октябрьский и Новая Жизнь, расположенных на востоке Воронежской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС запустили ново

Правительство Воронежской области продолжает переход на российское ПО абного плана по внедрению отечественного программного обеспечения в ИТ-инфраструктуру правительства Воронежской области, исполнительных органов региона и подведомственных организаций. Об этом C

Для 30 тыс. сельчан Воронежской области заработали новые объекты связи «МегаФон» установил новое телеком-оборудование в 13 районах Воронежской области. Новое покрытие сети четвертого поколения стало доступно для 30 тыс. сель

«МегаФон»: в Воронежской области для пассажиров автобусов запустили бесплатный Wi-Fi Впервые в Воронежской области «МегаФон» запустил бесплатный Wi-Fi на пригородных и междугородних автобу

ГК «Перемена» и Axoft провели техническое мероприятие для сотрудников органов власти и местного самоуправления Воронежской области По инициативе правительства Воронежской области интегратор базовой ИТ-инфраструктуры группа компаний «Перемена» при подде

В реликтовом лесу санатория Дзержинского включили повышенные скорости LTE ероссийского уровня санатория имени Дзержинского, расположенного в селе Чертовицы Рамонского района Воронежской области. Модернизация базовой станции МТС, обслуживающей территорию учреждения, п

МТС расширила сеть интернета вещей в агропромышленных районах Воронежской области рта NB-IoT территории сельскохозяйственной компании «ЭкоНиваТехника-Холдинг» в Нижнедевицком районе Воронежской области. На площадке предприятия созданы условия для внедрения промышленного инте

Tele2 инвестирует более 1 млрд рублей в цифровизацию Воронежской области Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Воронежской области заключили соглашение о сотрудничестве в реализации цифровых проектов. Сре

«МегаФон» в Воронежской области возглавил Павел Фомин ластями. Уверен, что лидерский настрой и внушительный бэкграунд помогут ему и команде, работающей в Воронежской области, достичь высоких результатов». Павел Фомин окончил экономический факульте

МТС обеспечила цифровой инфраструктурой предприятие ГК «Благо» в Воронежской области а территории маслоэкстракционного завода и элеватора группы компаний «Благо» в Верхнехавском районе Воронежской области. Круглосуточный видеомониторинг позволяет контролировать производственные

Более половины звонков в Воронежской области стали цифровыми Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Воронежской области увеличилась до 55%. Вырос и ежемесячный объем цифровых вызовов – всего за

Жителям Острогожска открыли доступ к высокоскоростному интернету в любой точке города истема, сообщает о завершении проекта полной перезагрузки сети LTE на территории города Острогожска Воронежской области. Компания в сжатые сроки построила и запустила новые базовые станции, а т

Воронежская область будет развивать ИИ-технологии с помощью Сбербанка сфере подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и Губернатор Воронежской области Александр Гусев в павильоне Сбербанка на международной выставке-форуме «Р

LTE по заявкам: 10 воронежских деревень и сел получили собственные вышки мобильной связи ПАО «МТС», цифровая экосистема, и Министерство цифрового развития Воронежской области объявляют о завершении проекта по обеспечению связью малых населенных пун

Wildberries запустила строительство крупного логистического центра в Воронежской области ldberries начала строительство логистического центра площадью 150 тыс. кв. м в Новоусманском районе Воронежской области – он станет одним из крупнейших складских объектов компании в южной части

«СКБ Контур» договорился о сотрудничестве с правительством Воронежской области Михаил Добровольский заключил соглашение о сотрудничестве с заместителем председателя правительства Воронежской области Артемом Верховцевым. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». С

«Русатом Инфраструктурные решения» и Воронежская область подписали соглашение о сотрудничестве ргского международного экономического форума подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Воронежской области. Стороны планируют развивать взаимодействие в сфере энергетики, цифровых

МТС впервые открыла доступ в интернет для 6500 жителей воронежской глубинки нию цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила жителей малых населенных пунктов Воронежской области доступом к цифровым сервисам. Активное строительство и запуск новых базов

Цифровой помощник «Сберкорус» помог МФЦ Воронежской области сократить время ожидания в очереди ус» внедрила интеллектуальную систему управления (ИСУ) «Сберрост про» в многофункциональных центрах Воронежской области. За 10 месяцев работы, несмотря на рост потока клиентов на 30%, ожидание

Еще 6500 жителей Воронежской области впервые получат доступ к мобильному интернету ПАО «МТС» обеспечит жителям малых населенных пунктов Воронежской области доступ к цифровым сервисам. МТС стала победителем тендера, объявленного п

«БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Воронежской области ержки деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Воронежской области (АИС МФЦ Воронежской области). Его реализация проводилась сотрудни