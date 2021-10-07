Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Воронежская область
Публикаций - 405, упоминаний - 585
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 52
|Белов Александр 69 14
|Залукаев Олег 17 12
|Валяева Елизавета 72 10
|Шевченко Евгений 55 8
|Прозоров Дмитрий 58 8
|Рылов Дмитрий 45 7
|Путин Владимир 1840 7
|Гордеев Алексей 10 6
|Гусев Александр 26 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Байгушев Владимир 16 5
|Медведев Дмитрий 1437 4
|Попов Алексей 319 4
|Эмдин Сергей 67 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Титова Наталья 6 3
|Гурджиян Руслан 18 3
|Массух Илья 192 3
|Хасьянова Гульнара 88 3
|Козырев Алексей 270 3
|Гурко Александр 129 3
|Жаров Александр 165 3
|Семенов Александр 69 3
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Никуличев Андрей 43 2
|Егоров Игорь 40 2
|Евраев Михаил 222 2
|Ройтман Евгений 34 2
|Рыбаков Сергей 27 2
|Смагаринский Юрий 23 2
|Попов Анатолий 98 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Шадаев Максут 384 2
|Соколов Алексей 123 2
|Кретов Илья 11 2
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 2
|Авербах Владимир 121 2
|Дюков Андрей 14 2
|Кабанов Владимир 174 2
|CNews Analytics 2006 5
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
|IDC - International Data Corporation 2797 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Strategy Analytics 180 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786339, в очереди разбора - 690015.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786339, в очереди разбора - 690015.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru