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Россия ЦФО Воронежская область

Россия - ЦФО - Воронежская область

СОБЫТИЯ


18.06.2026 МТС обеспечила инфраструктурой систему фиксации нарушений ПДД в Воронежской области

ости» обеспечили каналами связи систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Воронежской области. В рамках проекта по повышению безопасности на дорогах и снижению тяжести
04.05.2026 МТС развернула отечественную сеть LTE в 17 районах Воронежской области

на своей сети базовые станции российского производства «Иртея» более чем в 30 малых городах и селах Воронежской области с начала 2026 г. Устойчивая связь и высокоскоростной мобильный интернет М
27.04.2026 Цифровой рывок на севере: «МегаФон» обновил сеть для 22 тысяч жителей Воронежской области

«МегаФон» модернизировал сеть сразу в двух локациях на севере Воронежской области. Свыше 22 тыс. человек, проживающих в Семилукском и Новоусманском районах
13.02.2026 «МегаФон» запустил новое 4G-оборудование для жителей Аннинского и Каширского районов Воронежской области

«МегаФон» запустил новое 4G-оборудование для жителей Аннинского и Каширского районов Воронежской области. Более 2 тыс. человек, проживающих в селах Большие Ясырки, Олень-Колодезь
26.12.2025 МФЦ Воронежской области выбрал решения «Ред Софт» для перехода на отечественное ПО

Сеть МФЦ Воронежской области переходит на отечественные ИТ-решения «Ред Софт». Проект направлен на создание импортонезависимой и безопасной ИТ-инфраструктуры рабочих мест сотрудников центров «Мои докуме
17.11.2025 Основными мишенями киберпреступников в Воронежской области стали строительные компании

тал 2025 г. в регионах Центрального федерального округа. На организации ЦФО, в том числе компании в Воронежской области, было направлено 17% от общего объема инцидентов в регионах. В Воронеже э
30.10.2025 МТС запустит в Воронежской области станции точного позиционирования для автономного транспорта

инфраструктуру высокоточного геопозиционирования для управления автономным транспортом «Яндекса» в Воронежской области на федеральной трассе М4 «Дон». До конца 2025 г. в Рамонском районе будет
27.10.2025 «МегаФон» запустил интернет в 8 районах Воронежской области

Новые базовые станции «МегаФона» заработали сразу в восьми районах Воронежской области: Аннинском, Бобровском, Богучарском, Верхнехавском, Каширском, Лискинском
01.10.2025 «МегаФон» в Воронежской области возглавила Мария Мамедова

Директором «МегаФона» в Воронежской области назначена Мария Мамедова. Ранее она руководила бизнесом оператора в Респу
25.08.2025 «МегаФон»: города Воронежской области нарастили цифровую активность

Жители городов Воронежской области стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Самую высокую динамику

27.03.2025 Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам Воронежской области

Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогает врачам Воронежской области. Сервис был разработан компанией «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья
20.03.2025 «МегаФон»: сельские жители Воронежской области увеличили онлайн-активность

В Воронежской области растет использование мобильного интернета среди жителей сельских населенн
18.03.2025 МТС обеспечила связью более 60 малых населенных пунктов в Воронежской области

ПАО «МТС» обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 61 населенного пункта Воронежской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках в 22 район
06.03.2025 «МегаФон» увеличил 4G-покрытие для 35 тысяч жителей Воронежской области

вшие купцам Сидоровым. Сейчас это памятники культуры регионального значения. «В одиннадцати районах Воронежской области мы увеличили территорию действия сети и скорость передачи данных. Благода
13.02.2025 Еще пять малых населённых пунктов Воронежской области вышли в сеть МТС

МТС запустила голосовую связь и мобильный интернет стандарта LTE в пяти малых населенных пунктах Воронежской области. Строительство базовых станций позволило порядка 3 тыс. жителей выйти в с
16.01.2025 «МегаФон» разогнал интернет до 100 Мбит/с на радоновом курорте в Воронежской области

«МегаФон» запустил новые телеком-объекты в Лискинском районе Воронежской области. Проведённые работы улучшили связь и мобильный интернет в районе известно
15.01.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Воронежской области»

витрину по инициативе и при активном участии Воронежского Землячества, при поддержке правительства Воронежской области, регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма, а та
15.01.2025 МТС запустила LTE в трех отдаленных селах Воронежской области

рнет МТС появился в селе Филиппенково, поселках Октябрьский и Новая Жизнь, расположенных на востоке Воронежской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС запустили ново
28.12.2024 ГК Softline выполнила проект по внедрению UserGate NGFW в одной из областных государственных организаций
23.12.2024 Правительство Воронежской области продолжает переход на российское ПО

абного плана по внедрению отечественного программного обеспечения в ИТ-инфраструктуру правительства Воронежской области, исполнительных органов региона и подведомственных организаций. Об этом C
20.11.2024 Для 30 тыс. сельчан Воронежской области заработали новые объекты связи

«МегаФон» установил новое телеком-оборудование в 13 районах Воронежской области. Новое покрытие сети четвертого поколения стало доступно для 30 тыс. сель
28.10.2024 «МегаФон»: в Воронежской области для пассажиров автобусов запустили бесплатный Wi-Fi

Впервые в Воронежской области «МегаФон» запустил бесплатный Wi-Fi на пригородных и междугородних автобу
17.07.2024 ГК «Перемена» и Axoft провели техническое мероприятие для сотрудников органов власти и местного самоуправления Воронежской области

По инициативе правительства Воронежской области интегратор базовой ИТ-инфраструктуры группа компаний «Перемена» при подде
27.06.2024 В реликтовом лесу санатория Дзержинского включили повышенные скорости LTE

ероссийского уровня санатория имени Дзержинского, расположенного в селе Чертовицы Рамонского района Воронежской области. Модернизация базовой станции МТС, обслуживающей территорию учреждения, п
14.06.2024 МТС расширила сеть интернета вещей в агропромышленных районах Воронежской области

рта NB-IoT территории сельскохозяйственной компании «ЭкоНиваТехника-Холдинг» в Нижнедевицком районе Воронежской области. На площадке предприятия созданы условия для внедрения промышленного инте
06.06.2024 Tele2 инвестирует более 1 млрд рублей в цифровизацию Воронежской области

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Воронежской области заключили соглашение о сотрудничестве в реализации цифровых проектов. Сре
22.04.2024 «МегаФон» в Воронежской области возглавил Павел Фомин

ластями. Уверен, что лидерский настрой и внушительный бэкграунд помогут ему и команде, работающей в Воронежской области, достичь высоких результатов». Павел Фомин окончил экономический факульте
05.04.2024 МТС обеспечила цифровой инфраструктурой предприятие ГК «Благо» в Воронежской области

а территории маслоэкстракционного завода и элеватора группы компаний «Благо» в Верхнехавском районе Воронежской области. Круглосуточный видеомониторинг позволяет контролировать производственные
27.02.2024 Более половины звонков в Воронежской области стали цифровыми

Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Воронежской области увеличилась до 55%. Вырос и ежемесячный объем цифровых вызовов – всего за
22.01.2024 Жителям Острогожска открыли доступ к высокоскоростному интернету в любой точке города

истема, сообщает о завершении проекта полной перезагрузки сети LTE на территории города Острогожска Воронежской области. Компания в сжатые сроки построила и запустила новые базовые станции, а т
15.01.2024 Воронежская область будет развивать ИИ-технологии с помощью Сбербанка

сфере подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и Губернатор Воронежской области Александр Гусев в павильоне Сбербанка на международной выставке-форуме «Р
22.11.2023 LTE по заявкам: 10 воронежских деревень и сел получили собственные вышки мобильной связи

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и Министерство цифрового развития Воронежской области объявляют о завершении проекта по обеспечению связью малых населенных пун
06.10.2023 Wildberries запустила строительство крупного логистического центра в Воронежской области

ldberries начала строительство логистического центра площадью 150 тыс. кв. м в Новоусманском районе Воронежской области – он станет одним из крупнейших складских объектов компании в южной части
11.08.2023 «СКБ Контур» договорился о сотрудничестве с правительством Воронежской области

Михаил Добровольский заключил соглашение о сотрудничестве с заместителем председателя правительства Воронежской области Артемом Верховцевым. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». С
15.06.2023 «Русатом Инфраструктурные решения» и Воронежская область подписали соглашение о сотрудничестве

ргского международного экономического форума подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Воронежской области. Стороны планируют развивать взаимодействие в сфере энергетики, цифровых

10.11.2022 МТС впервые открыла доступ в интернет для 6500 жителей воронежской глубинки

нию цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила жителей малых населенных пунктов Воронежской области доступом к цифровым сервисам. Активное строительство и запуск новых базов
29.09.2022 Цифровой помощник «Сберкорус» помог МФЦ Воронежской области сократить время ожидания в очереди

ус» внедрила интеллектуальную систему управления (ИСУ) «Сберрост про» в многофункциональных центрах Воронежской области. За 10 месяцев работы, несмотря на рост потока клиентов на 30%, ожидание

13.09.2022 Еще 6500 жителей Воронежской области впервые получат доступ к мобильному интернету

ПАО «МТС» обеспечит жителям малых населенных пунктов Воронежской области доступ к цифровым сервисам. МТС стала победителем тендера, объявленного п
29.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Воронежской области

ержки деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Воронежской области (АИС МФЦ Воронежской области). Его реализация проводилась сотрудни
22.08.2022 МТС запустила облачный сервис видеонаблюдения для воронежской ОЭЗ «Центр»

енно-производственного типа “Центр” – это наглядный пример продуктивного взаимодействия ПАО “МТС” и Воронежской области в решении приоритетных задач цифрового развития региона. Сегодня на площа

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 129
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 126
Ростелеком 10948 71
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 56
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 52
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 40
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 24
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 22
Yandex - Яндекс 9215 21
9594 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
Microsoft Corporation 25775 17
Руссобит-М 266 16
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 16
Softline - Софтлайн 3743 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Samsung Electronics 11064 11
АйТи 1519 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 9
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
ТТК Юго-Восток 29 8
МТС Центр макрорегион 64 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Telegram Group 2940 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 8
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 7
МегаФон - Мобиком 230 7
МТС - РеКом 21 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 7
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 6
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 6
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 54
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 25
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 20
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 12
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Почта России ПАО 2370 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
НСПК - Национальная система платежных карт 948 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 9
Эстет 14 9
Нэклис-Банк 16 9
Газпром нефть 725 9
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 8
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Интерпрогрессбанк 21 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Экономикс-Банк 8 7
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
101Hotels.com 456 6
Евросеть 1421 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 5
Dixis - Диксис - Dиксис 371 5
МТС Трэвел - MTS Travel 292 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
PornHub 26 4
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Единая Россия - Политическая партия 321 2
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АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
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Союз пенсионеров России 9 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 2 1
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АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
WiMAX Forum 69 1
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Союз кинематографистов России 11 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
ГосИнформСистемы 160 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 127
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 117
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 110
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 104
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 94
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 79
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 70
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 67
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 65
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 61
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 55
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 54
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 54
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 50
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 50
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 48
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 48
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 46
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 46
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 43
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 43
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 43
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 40
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 40
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 39
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 36
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 34
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 34
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 33
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 33
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 33
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 84
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 17
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
Microsoft Windows 2000 8678 14
Linux OS 11533 14
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
Google Android 15243 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
Avito - Авито Путешествия 60 9
Microsoft Windows 16882 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Apple iPhone 6 4861 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 7
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 7
Apple iOS 8583 7
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Apple iPad 4011 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 5
МТС Big Data 324 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 5
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения 10 5
FreePik 1841 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 4
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 4
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 4
Орловский Виктор 408 86
Голуб Василий 40 36
Фомин Павел 61 28
Дюбанов Анатолий 95 21
Соколов Алексей 137 18
Белов Александр 76 16
Ермолаев Артем 379 13
Залукаев Олег 17 13
Игнатова Мария 143 13
Верховцев Артем 13 13
Козырев Алексей 328 12
Лопаткин Герман 104 12
Соколов Олег 51 12
Путин Владимир 3454 12
Шадаев Максут 1210 12
Оголь Елена 24 11
Остапенко Григорий 28 11
Евраев Михаил 266 10
Стрельцов Андрей 62 10
Авербах Владимир 127 10
Устюжанин Дмитрий 50 10
Гордеев Алексей 16 10
Казарин Станислав 175 10
Валяева Елизавета 72 10
Мамедова Мария 37 10
Бокова Людмила 82 10
Палей Лев 58 10
Лысенко Эдуард 317 10
Бойко Елена 152 9
Кузнецов Станислав 162 9
Федулов Владислав 86 9
Нестеренко Татьяна 42 9
Фомичев Олег 139 9
Никуличев Андрей 43 9
Козлов Александр 71 9
Приезжева Антонина 20 9
Власов Сергей 101 9
Звягина Наталья 64 9
Гадарь Дмитрий 29 9
Данилов Сергей 16 9
Россия - РФ - Российская федерация 166166 621
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 374
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 247
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 219
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 200
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 197
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 188
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 185
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 184
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 174
Россия - ЦФО - Курская область 751 173
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 171
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 165
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 160
Россия - УФО - Свердловская область 1951 151
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 150
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 133
Россия - ПФО - Самарская область 1577 132
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 125
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 121
Россия - УФО - Челябинская область 1512 120
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 118
Россия - ЦФО - Брянская область 402 113
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 107
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 105
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 103
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 96
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 96
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 88
Россия - СФО - Омская область 789 87
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 86
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 84
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 84
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 83
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 81
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 80
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 80
Россия - ЦФО - Костромская область 477 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 78
Россия - УФО - Тюменская область 1365 76
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 291
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 135
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 119
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 117
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 112
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 85
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 80
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 64
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 56
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 52
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10344 51
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 50
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 46
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 43
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 42
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 40
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 38
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 38
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 37
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 37
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 37
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 35
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 32
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 32
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 31
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 29
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 28
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 28
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 26
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 25
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 25
Энергетика - Energy - Energetically 5855 23
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 21
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 21
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 45
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
Ведомости 1466 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Российская газета 290 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
Вести Воронеж 2 2
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
РИА Новости 1033 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Известия ИД 770 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Юность - радиостанция 52 1
Фонтанка 39 1
URA.RU - информагентство 12 1
Quartz 25 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Euronews - телеканал 52 1
Наш Красноярский край 1 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
CNews Северо-Запад 24 1
ТВ-Новости АНО 7 1
Советский спорт 19 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 44
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Рустелеком ТК 305 2
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
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Frost & Sullivan 207 1
Strategy Analytics 285 1
TAdviser 100 5 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
Wainhouse Research 40 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 2
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 2
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 2
ВЭПИ - Воронежский экономико-правовой институт 3 2
ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского - Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского 4 2
ВИВТ - Воронежский институт высоких технологий 5 2
РКММП ГБПОУ ВО - Россошанский колледж мясной и молочной промышленности 2 2
ВГЛТУ - Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова 3 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 24
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 23
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