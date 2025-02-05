В Черноземье заработала первая отечественная базовая станция МТС

МТС объявила о вводе в эксплуатацию на действующей сети в Воронежской области первой отечественной базовой станции «Иртея» стандарта LTE. Оборудование установлено в селе Щучье Эртильского района.

Отечественная базовая станция, работающая на сети МТС, обеспечивает более тысячи жителей села Щучье высокоскоростным интернетом для общения с близкими и комфортного пользования цифровыми сервисами. В этом году в Воронежской области телеком-оборудование, созданное в России, будет также запущено в населенных пунктах Петропавловского, Бобровского, Калачеевского, Новохоперского, Терновского и Россошанского районах.

«Воронежская область вошла в число первых регионов, где идет запуск отечественных базовых станций. Радует, что наш регион является эффективной площадкой для внедрения инноваций. С помощью «Иртеи» мы планируем существенно расширить покрытие LTE в небольших и отдаленных населенных пунктах, чтобы обеспечить цифровой комфорт жителей. Новое качество сети может стать надежной платформой для дальнейшего развития на территории региона высокотехнологичных решений — видеоаналитики, интернета вещей, мониторинга транспорта и облачных технологий», — отметил директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

Новое российское оборудование вводится в эксплуатацию на сети МТС с конца 2024 г. в разных климатических зонах – от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до юга России. В течение 2025 г. будет запущено еще 1 тыс. базовых станций «Иртея».