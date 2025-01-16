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МТС Иртея

МТС - Иртея


16.01.2025 Одна из первых в России отечественных базовых станций с начала года передала в Кузбассе 550 ГБ трафика 2
16.01.2025 Татарстанцы протестировали работу отечественной базовой станции на новогодних праздниках 1
16.01.2025 Более 1 ТБ интернет-трафика передано через российскую базовую станцию на сети МТС в Приангарье 1
13.01.2025 Российские базовые станции массово включили в реестр радиоэлектроники в обход балльной системы. По баллам они не проходят 2
28.12.2024 10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews 3
27.12.2024 Базовые станции «Иртея», устанавливаемые на сети МТС, получили статус оборудования отечественного производства 4
25.12.2024 МТС запускает в эксплуатацию базовые станции отечественного производства в 37 регионах России 3
25.12.2024 МТС в Кировской области запустит отечественные базовые станции 3
25.12.2024 МТС запустит в Нижегородской области отечественные базовые станции в 2025 году 2
24.12.2024 МТС запустит отечественные базовые станции в Новосибирской области 3
24.12.2024 МТС запускает в Иркутской области первые отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» 3
24.12.2024 МТС запускает в эксплуатацию отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» в 37 регионах России 3
24.12.2024 МТС запускает в Кузбассе первые отечественные базовые станции 2
24.12.2024 МТС запускает отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» в Приморье 3
24.12.2024 МТС в Прикамье запустит в эксплуатацию отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» 3
24.12.2024 МТС в Красноярском крае запустит пять базовых станций отечественного производства 2
24.12.2024 В сети МТС в Татарстане заработали отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» 2
23.12.2024 МТС запускает в эксплуатацию в 37 регионах России отечественные базовые станции «Иртея» 3
13.12.2024 В Москве появилась первая пилотная зона 5G на российском «железе» 2
09.12.2024 Государство поддержит производство российских базовых станций 17 миллиардами 3
21.11.2024 Как в России сэкономили сотни миллиардов рублей на финансировании разработок в сфере цифровых технологий 1
02.10.2024 В России выпустили базовую станцию 4G, пригодную для работы в военно-полевых условиях 1
16.09.2024 Российским сотовым сетям грозит крах? Российское телеком-железо вот-вот признают иностранным, а его использовать запрещено 1
13.09.2024 Строить на свои. Операторы останутся почти без господдержки в развитии сетей 5G 1
23.05.2024 Коллапс российских сотовый сетей отменяется? Крупный оператор массово отказывается от базовых станций Nokia и переходит на российские 4
18.04.2024 «Дочка» МТС начнет выпуск собственных базовых станций 5G и 4G до конца года 2
14.02.2024 «Ростелеком» испытал российские базовые станции 4G. Серийное производство начнется до конца года 1
09.01.2024 Американцы вышли из числа учредителей российского разработчика телеком-оборудования 1
29.12.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2023 г. 2
21.12.2023 МТС начинает производство базовых станций для 5G 4
09.10.2023 Правительство выделит 632 млн рублей «дочке» МТС на суверенные базовые станции 4G и 5G 4

Публикаций - 31, упоминаний - 72

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 29
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 7
Ростелеком 9699 6
МегаФон 8803 5
ИКС 318 5
Huawei 3932 4
Adobe Figma 41 4
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростелеком - Булат НИЦ 28 1
Qtech - Кьютэк 170 1
ZTE Corporation 747 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
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Yandex - Яндекс 7339 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Intel Corporation 12197 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
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Diasoft - Диасофт 870 1
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НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 347 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 48 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Ведомости 996 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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