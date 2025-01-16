МТС Иртея
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Белов Виктор 56 9
|Лаконцев Дмитрий 18 6
|Путин Владимир 3171 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Шпак Василий 223 2
|Зимин Константин 43 2
|Бекиров Руслан 43 2
|Кабанов Марат 35 2
|Шелобков Алексей 32 1
|Ибрагимов Марат 2 1
|Комаров Александр 22 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Слукин Алексей 9 1
|Столповский Максим 2 1
|Миньковский Михаил 25 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Артеменко Алексей 17 1
|Калюжный Игорь 27 1
|Масленников Роман 2 1
|Примаков Денис 1 1
|Ссорин Владимир 1 1
|Миньковская Юлия 1 1
|Илларионов Всеволод 1 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Григоренко Дмитрий 72 1
|Егошин Сергей 55 1
|Покровский Иван 118 1
|Белов Андрей 47 1
|Сысоева Евгения 69 1
|Кайгородова Оксана 53 1
|Пахомов Александр 60 1
|Быков Алексей 35 1
|Тиунов Леонид 25 1
|Чебесков Иван 8 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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