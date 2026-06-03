МТС запустила в эфир первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Курганской области

МТС ввела в эксплуатацию первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Курганской области. Новое телеком-оборудование, установленное в селе Давыдовка Притобольного района, обеспечило мобильным интернетом LTE 500 жителей сельской местности. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Базовая станция российского производства в селе Давыдовка обеспечивает высокоскоростным мобильным интернетом МТС все ключевые инфраструктурные объекты – школу, почтовое отделение, ФАП и другие организации. Также сеть от МТС покрывает все улицы и местные дороги в центре и на окраинах села, подъездные пути. Использование нового телеком-оборудования позволяет жителям малого населенного пункта учиться и работать дистанционно, пользоваться онлайн-сервисами и банковскими приложениями, а также получать государственные услуги.

Запуск отечественных базовых станций в Курганской области стал частью масштабного общероссийского проекта по разработке, производству и введению в эксплуатацию в реальных условиях отечественных площадок LTE. Всего к началу 2027 г. в 76 регионах России будет установлено 3,8 тыс. базовых станций производства «Иртея».

«Отечественное оборудование может работать в разных диапазонах, это обеспечивает устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет и в густонаселенных районах, и в сельской местности. Внедрение российского оборудования стало важным этапом программы развития сети в Курганской области. С его помощью мы можем не только повысить технологическую независимость нашего оборудования в рамках выполнения государственной задачи по импортозамещению, но и устранить цифровое неравенство. Уже в этом году отечественные базовые станции «Иртея» появятся в Кетовском, Белозерском и Шатровском районах Зауралья», – отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

Архитектура базовых станций «Иртея» основана на концепции открытых стандартов Open RAN и облачной архитектуры, при которой часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах. В декабре 2024 г. приказом Минпромторга России базовым станциям производства «Иртея» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). До 2030 г. на сети МТС планируется установить 20 тыс. базовых станций «Иртея».