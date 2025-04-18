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Сигналтек Signaltec



18.04.2025 «Сигналтек» выпустил серверные платформы на процессорах 5-го поколения 1
10.07.2024 Власти начали управлять блокировками в Рунете с помощью отечественного оборудования 1
31.05.2023 Дмитрий Чернышенко: «Для 80% цифровых решений разработаны российские аналоги» 2
10.06.2022 Производителей телеком-оборудования заставят его обновить для улучшения качества СОРМ 1
24.11.2020 Нацпромлизинг и СИГНАЛТЕК заключили официальное соглашение о сотрудничестве 3

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Сигналтек и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 2
Ростелеком 9866 1
X Corp - Twitter 2876 1
Meta Platforms - Facebook 4457 1
ИКС 327 1
8396 1
Норси-Транс - НТ 111 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 1
Код Безопасности 642 1
ИКС - Цитадель ГК 97 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1327 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 128 1
ИКС - Гарда ГК - ТехАргос 5 1
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 27 1
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Ростех - Нацпромлизинг - Национальная Лизинговая Компания по Развитию Промышленности 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 1
Газпром ПАО 1359 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3008 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11932 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 114 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 319 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1336 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30311 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9584 1
DDR - Double data rate 2781 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28578 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 292 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21067 1
Оцифровка - Digitization 4647 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2991 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1323 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 617 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 296 1
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VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1209 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9335 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 674 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2232 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10728 1
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1704 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 274 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 225 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4010 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8901 1
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