Нацпромлизинг и СИГНАЛТЕК заключили официальное соглашение о сотрудничестве

Компания ООО «Нацпромлизинг», финансовый партнер по развитию российской промышленности, и АО «СИГНАЛТЕК» разработчик профессионального IT-оборудования и программного обеспечения сегодня подписали официальное соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на увеличение объемов продаж и дополнительных инвестиций в рынок российской высокотехнологичной продукции с целью модернизации и создания новой ИТ-инфраструктуры в области телекоммуникационного оборудования, информационных систем общего назначения, систем хранения и технических средств оперативно розыскных мероприятий (СОРМ).

Нацпромлизинг и СИГНАЛТЕК заключили официальное соглашение о сотрудничестве

ООО «Национальная Лизинговая Компания по Развитию Промышленности», входящая в контур Госкорпорации Ростех и Фонда Развития Промышленности Минпромторга России, ориентирована на реализацию политики импортозамещения, продвижение российской продукции в ключевых отраслях промышленности с использованием механизмов лизинга и прочих финансовых инструментов.

АО «СИГНАЛТЕК» является одним из ведущих российских разработчиков профессионального оборудования в области систем сбора, распределения и анализа трафика и пользовательских данных. Продукты компании построены на доверенной базе с применением передовых технологий и используются в сетевой и вычислительной инфраструктуре крупнейших российских и иностранных структур.