Кибербезопасность СОРМ Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий

СОРМ представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для перехвата, хранения и предоставления правоохранительным органам информации о пользователях и их трафике. Существует несколько основных видов СОРМ:

  • СОРМ-1 — комплекс для контроля телефонной связи;
  • СОРМ-2 — комплекс для сбора и анализа интернет-трафика, включая историю посещений, IP-адреса и другую информацию, связанную с передачей данных через интернет;
  • СОРМ-3 — более продвинутый комплекс, предназначенный для контроля и хранения всех видов данных;
  • СОРМ-ОРИ для сбора и обработки данных для проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в информационных системах организаторов распространения информации (ОРИ);
  • СОРМ с аналогичным функционалом для владельцев автономных систем. 

Главным образом требования к установке СОРМ касаются операторов связи и интернет-провайдеров, то есть тех, кто предоставляет услуги доступа к сети интернет, телефонии, передачи данных и других видов связи.

 

 

20.02.2026 Билайн и «Цитадель» объединяют усилия для поддержки операторов связи в соблюдении требований СОРМ

ведущий разработчик программно-аппаратных комплексов для системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), подписали соглашение о партнерстве, направленное на обеспечение выполнения требований

17.10.2025 «Телеком биржа» запустила услугу организации СОРМ для ОРИ

ор «Телеком биржа» начал предлагать решение для реализации систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) на платформах организаторов распространения информации в интернете (ОРИ) и владельцев т
18.09.2025 ITPOD и VAS Experts расширяют партнерство для разработки комплексов СОРМ

области производства программно-аппаратных комплексов для систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Серверное оборудование ITPOD полностью совместимо с решениями и соответствует техничес
18.04.2025 VAS Experts подтвердила соответствие решений СОРМ-2, СОРМ-3 и СОРМ-86 обязательным требованиям

троля и анализа трафика VAS Experts подтвердил актуальность сертификатов соответствия своих решений СОРМ: ИС СОРМ-2, ИС СОРМ-3 и ИС СОРМ-86. Документы размещены на официаль
03.03.2025 «Телеком биржа» предложила рынку услуги аутСОРМинга

ставляет собой комплексное решение по передаче функции реализации технических мероприятий в области СОРМ «Телеком бирже». Об этом CNews сообщили представители «Телеком биржи». СОРМ (сист
25.05.2023 Операторов связи оштрафуют на миллиарды за отказ помогать спецслужбам

Закон о наказании за невыполнение требований по СОРМ Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон об усилении администра
10.06.2022 Производителей телеком-оборудования заставят его обновить для улучшения качества СОРМ

требования к системам технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Регулятор предлагает за счет изменений в оборудовании для СОРМ систематизироват
10.06.2022 Операторы нашли хитрый способ защитить россиян от надзора спецслужб

оры связи придумали, как легально отказаться от интеграции систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) в свои сети и не хранить пользовательский трафик, пишут «Ведомости». Другими словами, к
19.09.2019 Гигантская утечка обнажила подробности тотальной слежки за абонентами МТС

нные в открытом доступе В свободном доступе в интернете обнаружены данные о схемах установки систем СОРМ для сбора данных абонентов российских операторов связи, по большей части МТС. Объем утек
07.08.2019 Выручка производителей прослушки выросла в разы благодаря «закону Яровой»

СОРМ и «закон Яровой» Производители систем технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) многократно увеличили выручку после вступления в силу «закона Яровой». ФСБ и другие правоохранители используют СОРМ для прослушки звонков, а также просмотра данных и трафика пользо
07.06.2019 Провайдер отказался покупать несертифицированное «железо» для «закона Яровой». Ему светит крупный штраф

ствующий в городе Ейск в Краснодарском крае, отказался от закупки несертифицированного оборудования СОРМ. Оно используется для выполнения требований «закона Яровой». В ответ Роскомнадзор подал

31.05.2019 Телефоны россиян станут прослушивать в рамках СОРМ только на отечественном «железе»

Новые правила для СОРМ Средства накопления информации, которые российские правоохранители используют для прослушки линий связи в ходе расследования, должны отныне иметь российское происхождение. Речь идет о сист
11.08.2017 Что ФСБ будет знать о пользователях Рунета по «Закону Яровой». Список

Минкомсвязи вводит СОРМ для интернет-сервисов Минкомсвязи подготовило проект приказа, регламентирующего взаимоде
30.11.2015 Операторы не могут передавать голос по сетям 4G и Wi-Fi из-за требований ФСБ

СОРМ на сетях VoLTE На конференции «СОРМ-2015» обсуждался вопрос взаимодействия операторов связи со спецслужбами в контексте запу
24.11.2015 Какие действия сотовых абонентов не может перехватывать ФСБ

ической экспертизе работы оборудования операторов сотовой связи, ответственного за взаимодействие с Системой оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Об этом на конференции «СОРМ-2015» рассказа
21.07.2009 Минкомсвязи: Приказ о чтении писем спецслужбами не расширяет их полномочий

21 июля вступил в силу приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ №65 от 19.05.2009 «Об утверждении Требований к сетям и средствам почтовой связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Цель данных требований – обеспечить технологическую возможность проведения оперативно-розыскных мероп
16.07.2009 Спецслужбы создают ИТ-инфраструктуру для доступа к письмам россиян

тий». Документ был подписан в мае и регламентирует работу системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) в сетях почтовой связи, в первую очередь, «Почты России». Нынешний приказ устанавливает
08.07.2009 СОРМ может стать вне закона

контент, они не несут ответственности за него», - говорит он. На вопрос об отношении законопроекта к дополнительному оборудованию у провайдеров, в частности системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), Тедеев пояснил свою позицию так: «Провайдеры – это такие же поставляющие услугу юридические лица, как и любые другие. По конституции государство не должно вмешиваться в экономическую дея
17.03.2005 СМАРТС накажут из-за СОРМа

авлении информации, и, тем самым, воспрепятствовал работе Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Пресс-секретарь «Россвязьнадзора» Ольга Дюкова подтвердила, что ее ведомство получило

31.03.2004 Суды отказывают "силовикам" в "прослушке"

вопрос. Напомним, что в соответствии с действующим законом «Об оперативно-розыскной деятельности» к СОРМ в сетях электросвязи можно отнести четыре вида мероприятий: прослушивание телефонных пер
25.10.2002 Драма с заложниками: СОРМ в действии

для московских абонентов значки на дисплеях мобильников означают, что операторы отключили шифрование разговоров. Причины тут две. Прежде всего - обеспечение Системы Оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Сотовыми телефонами пользуются террористы, захватившие в Москве зрителей и артистов мюзикла "Норд-Ост", и их возможные сообщники в городе. А это означает, что для спецслужб важно знать с
19.07.2002 "СОРМ" приходит в Азербайджан

России, Украине и ряде других стран. Например, российская система оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ-2) призывает операторов связи сделать от своего кабеля "отвод" в ближайшее управление ФС
25.09.2000 Верховный суд признал применение СОРМ без санкции незаконным

астичной отмене приказа, а точнее, об изменении пункта 2.6., который был процитирован выше. Так что СОРМ никто не отменяет - просто теперь его можно будет использовать только после получения са
25.09.2000 Начался суд над СОРМ

айярд-Славия Коммуникэйшнз" удалось отстоять свое право не подчиняться решениям властей о внедрении СОРМ. Региональный провайдер отказался в свое время от установки на своих линиях прослушивающ
01.08.2000 Echelon, СОРМ, Carnivore ... что дальше?

прессе относительно правомерности «прослушивания» Сети. Многие помнят февральские дебаты по поводу СОРМ (Система Оперативно-Розыскных Мероприятий). Напомним, тогда открылось, что сотрудники ФС
22.02.2000 Правительство России официально признало существование СОРМ-2

На прошлой неделе официальные лица из правительства России впервые заявили публично о существовании СОРМ-2 - Системы Оперативно Розыскных Мероприятий, касающейся Интернет. Алексей Рокотян, глав

