Аверьянов Антон
|17.01.2025
|Роскомнадзор будет следить за нарушениями обработки персональных данных с помощью автоматизированных систем 1
|06.12.2024
|В России готовится регулирование оборота промышленных данных 1
Аверьянов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
|T.Hunter 36 1
|InfoWatch - Инфовотч 1014 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1180 1
|Афанасьев Сергей 20 1
|Кудряшов Сергей 15 1
|Бедеров Игорь 54 1
|Шрамко Владислав 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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