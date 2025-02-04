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Макарова Людмила



04.02.2025 В России дичайший дефицит ИБ-специалистов. Все хорошие уже заняты, а вузы выпускают «сырых» 1
08.08.2022 В России катастрофа с вакансиями для начинающих программистов. Джуны никому не нужны 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Макарова Людмила и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 620 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 927 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 1
Ростелеком 9716 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 439 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10533 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1751 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 1
Коновалова Анна 1 1
Владимирская Алена 22 1
Уколов Михаил 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7458 1
Украина 7619 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 2
Инфляция 86 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 668 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2309 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1874 1
Forbes - Форбс 823 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 16 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338507, в очереди разбора - 770557.
Создано именных указателей - 167720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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