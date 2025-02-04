Макарова Людмила
|04.02.2025
|В России дичайший дефицит ИБ-специалистов. Все хорошие уже заняты, а вузы выпускают «сырых» 1
|08.08.2022
|В России катастрофа с вакансиями для начинающих программистов. Джуны никому не нужны 1
Макарова Людмила и организации, системы, технологии, персоны:
|Код Безопасности 620 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 927 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 1
|Ростелеком 9716 1
|VK - Mail.ru Group 3456 1
|Коновалова Анна 1 1
|Владимирская Алена 22 1
|Уколов Михаил 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144733 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7458 1
|Украина 7619 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1874 1
|Forbes - Форбс 823 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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